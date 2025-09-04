Jugar a la lotería siempre despierta ilusión, y uno de los sorteos más populares en Estados Unidos es Mega Millions. Con premios que comienzan en $50 millones y probabilidades ajustadas en cada nivel de acierto, este juego no solo persigue el gran jackpot, sino que también ofrece recompensas interesantes si logras combinar menos números. Entre las dudas más frecuentes, destaca: ¿cuánto paga realmente acertar 4 números en Mega Millions?

Cómo se juega el Mega Millions

Participar es sencillo: eliges 5 números entre 1 y 70, más un número adicional entre 1 y 25, conocido como el Mega Ball. Si no quieres escogerlos manualmente, puedes pedir un Quick Pick para que el sistema los genere al azar. Cada boleto tiene un precio base de $5, y puede incluir un multiplicador que incrementa significativamente las ganancias en premios secundarios.

Con cuatro aciertos, la lotería Mega Millions puede pagar cientos o miles de dólares gracias al multiplicador. | Crédito: Justin Sullivan / Getty Images / Justin Sullivan

Cuánto paga acertar 4 números en Mega Millions

En el caso específico de obtener 4 aciertos sin el Mega Ball, el premio base es de $500. Sin embargo, aquí entra en juego el multiplicador, que puede elevar la ganancia hasta los siguientes montos:

2X: $1,000

$1,000 3X: $1,500

$1,500 4X: $2,000

$2,000 5X: $2,500

$2,500 10X: $5,000

Por otro lado, si además de esos 4 números aciertas también el Mega Ball, la recompensa sube de manera considerable:

Premio base: $10,000

Con multiplicador 2X: $20,000

Con multiplicador 3X: $30,000

Con multiplicador 4X: $40,000

Con multiplicador 5X: $50,000

Con multiplicador 10X: $100,000

Esto convierte al nivel de 4 números + Mega Ball en uno de los más atractivos después del millón de dólares por 5 aciertos.

La lotería Mega Millions es una de las más jugadas en Estados Unidos por sus millonarios premios y múltiples niveles de ganancia. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images / Anadolu

Probabilidades de ganar el Mega Millions

4 números + Mega Ball: 1 en 893,761

1 en 893,761 4 números sin Mega Ball: 1 en 38,859

Aunque las probabilidades no son sencillas, estos niveles de premio son alcanzados con mayor frecuencia que los grandes jackpots.

