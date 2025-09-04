Jugar a la lotería siempre despierta ilusión, y uno de los sorteos más populares en Estados Unidos es Mega Millions. Con premios que comienzan en $50 millones y probabilidades ajustadas en cada nivel de acierto, este juego no solo persigue el gran jackpot, sino que también ofrece recompensas interesantes si logras combinar menos números. Entre las dudas más frecuentes, destaca: ¿cuánto paga realmente acertar 4 números en Mega Millions?
Cómo se juega el Mega Millions
Participar es sencillo: eliges 5 números entre 1 y 70, más un número adicional entre 1 y 25, conocido como el Mega Ball. Si no quieres escogerlos manualmente, puedes pedir un Quick Pick para que el sistema los genere al azar. Cada boleto tiene un precio base de $5, y puede incluir un multiplicador que incrementa significativamente las ganancias en premios secundarios.
Cuánto paga acertar 4 números en Mega Millions
En el caso específico de obtener 4 aciertos sin el Mega Ball, el premio base es de $500. Sin embargo, aquí entra en juego el multiplicador, que puede elevar la ganancia hasta los siguientes montos:
- 2X: $1,000
- 3X: $1,500
- 4X: $2,000
- 5X: $2,500
- 10X: $5,000
Por otro lado, si además de esos 4 números aciertas también el Mega Ball, la recompensa sube de manera considerable:
- Premio base: $10,000
- Con multiplicador 2X: $20,000
- Con multiplicador 3X: $30,000
- Con multiplicador 4X: $40,000
- Con multiplicador 5X: $50,000
- Con multiplicador 10X: $100,000
Esto convierte al nivel de 4 números + Mega Ball en uno de los más atractivos después del millón de dólares por 5 aciertos.
Probabilidades de ganar el Mega Millions
- 4 números + Mega Ball: 1 en 893,761
- 4 números sin Mega Ball: 1 en 38,859
Aunque las probabilidades no son sencillas, estos niveles de premio son alcanzados con mayor frecuencia que los grandes jackpots.
