A pesar de las redadas del ICE impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, todavía quedan muchos inmigrantes latinos que pueden permanecer en los Estados Unidos trabajando de forma legal y, sobre todo, honrada. En ese contexto, la historia de una mujer latina que realiza sus labores como conductora de autobús escolar nos revela cuánto dinero puedes ganar a la semana bajo ese oficio y cuáles son las diferencias que encontró en su experiencia a comparación de otras compañías.

¿Cuánto se gana como conductor de autobús escolar en Estados Unidos, según Francesca Sestrel?

Se trata de Franchesca Sestrel, una ciudadana latina que radica en el estado de Nueva York quien nos explica, a través de una historia de su red social TikTok, que, actualmente, percibe US$24 por hora y cumpliendo con una jornada de 40 horas por cada semana.

Según su testimonio, este salario que recibe se ajusta a las condiciones establecidas en el contrato que firmó con su empresa actual. Sin embargo, aseguró que este escenario no es el mismo en otras compañías donde el sueldo puede variar de $23.70 por hora o bien solo te pueden reconocer 35 horas de trabajo semanales si en caso recién te estás iniciando como conductor.

NUEVA YORK (EE.UU.), 07/08/2025.- Franchesca Sestrel reveló las ganancias que puede obtener un conductor de autobús escolar en los Estados Unidos. Foto captura de @franshestrella para TikTok / TikTok

¿Cómo puede mejorar el salario de conductor de autobús escolar en EE.UU.?

Las ganancias pueden mejorar con la experiencia y el reconocimiento de los jefes de la empresa, pero para eso hay que tener paciencia y saber el momento adecuado para solicitar el aumento.

¿Dónde buscar trabajo de conductor de autobús escolar en Nueva York?

Por otro lado, Indeed suele publicar vacantes para conductor de autobús escolar en Nueva York donde el salario oscila entre US$900 y $1.400 por semana.

¿Cuáles son los beneficios que puedes percibir como chofer de autobús escolar?

Entre los beneficios que ofrecen las empresas van desde el horario flexible para poder estudiar o trabajar en otros lugares, el tiempo libre es remunerado y, también, puedes aplicar a oportunidades de crecimiento.

¿Qué requisitos necesito para ser contratado como conductor de autobús escolar en EE.UU.?

Si eres ciudadano latino y deseas aprobar por un puesto como conductor de autobús escolar necesitar una licencia CDL válida, todos documentos migratorios en orden, un historial de conducción limpio libre de infracciones, experiencia previa y capacitación como conductores.

Es indispensable tener un trato respetuoso con los niños, realizar un transporte seguro y una revisión constante del vehículo. Si eres una persona responsable, este una gran oportunidad para obtener un trabajo seguro en los EE.UU.

¿Cuánto puedo ganar al año como conductor de autobús escolar en EE.UU.?

Si realizar un trabajo de chofer de autobús escolar y tus ganancias son de $27 por hora durante 40 horas semanales, en un año tu salario estimado será de $56.000. Es decir, harás $4.700. El monto mínimo anual puede empezar desde los $44.900 hasta un máximo de $73.000. Esto dependerá del tipo de empresa, la región donde te encuentres y el tiempo que llevas haciendo el trabajo.

Consejos de seguridad para estudiantes del autobús escolar

Encuentra tu asiento rápidamente. Mientras viajas en autobús, mira hacia adelante y mantén los pasillos despejados. Habla en voz baja.

Escuche siempre al conductor del autobús.

Nunca saque la cabeza o las manos por la ventana.

Conozca dónde están las salidas de emergencia, pero no juegue con ellas.

Espere a que el autobús se detenga por completo antes de abandonar su asiento. Luego, bájese en fila india. Use el pasamanos al bajar. Tenga cuidado de que su mochila o chaqueta no se enganche en el pasamanos ni en la puerta.

Al bajar, aléjese cinco (5) pasos del autobús. Asegúrese de poder ver al conductor y que este pueda verlo a usted. Si no puede ver sus ojos, él tampoco podrá verlo.

NUNCA regreses corriendo a buscar algo olvidado en el autobús ni a recoger algo que se haya caído debajo. NUNCA te agaches cerca o debajo del autobús.

Si tiene que cruzar por delante del autobús, cruce siempre al menos 3 metros (5 pasos gigantes) y asegúrese de que el conductor pueda verlo. Espere la señal del conductor para cruzar. Mire a ambos lados y luego cruce la calle con cuidado. No corra.