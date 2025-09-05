La lotería Mega Millions es una de las más populares en Estados Unidos y alrededor del mundo, conocida por sus premios que alcanzan sumas millonarias. Sin embargo, no todos los boletos premiados llegan a esas cifras. Muchas personas se preguntan: ¿qué pasa si solo acierto dos números?

Cómo jugar Mega Millions

Para jugar Mega Millions, los participantes deben elegir cinco números entre 1 y 70, además de un número especial llamado Mega Ball, que va del 1 al 25. Dependiendo de cuántos números se acierten y si se incluye o no la Mega Ball, se determinan las categorías de premios.

Existen nueve maneras diferentes de obtener un premio en Mega Millions, que van desde el gran bote hasta montos de $10. Además, se pueden aplicar cinco multiplicadores aleatorios al momento de la compra, válidos para todos los premios excepto el mayor.

Los boletos de Mega Millions cuestan $5.00 por jugada, con un multiplicador incluido.

Conocer las reglas de Mega Millions ayuda a entender mejor las combinaciones que califican para premio. | Crédito: Justin Sullivan / Getty Images / Justin Sullivan

Dos aciertos en Mega Millions

Si en tu boleto solo logras acertar dos números sin incluir el Mega Millions, lamentablemente no recibes premio. Es un detalle que muchos desconocen: Powerball no otorga pagos por únicamente dos aciertos entre los cinco números principales.

Pero, si dentro de esos dos aciertos se encuentra el Mega Ball, entonces sí puedes acceder a uno de los premios menores, que aunque no son millonarios, sirven como incentivo para seguir jugando.

Muchos participantes se preguntan qué significa tener dos aciertos en Mega Millions y cómo influye la Mega Ball. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images / Anadolu

Para ponerlo en perspectiva:

2 bolas blancas + Mega Ball= US$ 20 (probabilidad de 1 en 607).

En resumen, acertar dos números en Mega Millions no es tan simple como parece. Todo depende de si dentro de esos aciertos se encuentra la Mega Ball. Conocer bien las reglas del sorteo es esencial para entender cuándo hay premio y cuándo no.

