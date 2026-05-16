La huelga del Long Island Rail Road ya está provocando un efecto dominó en miles de personas que cada día cruzan la isla hacia Manhattan para trabajar, estudiar o cuidar familia. Desde la madrugada de este sábado 16 de mayo, cuando el sistema ferroviario de cercanías más utilizado de Norteamérica suspendió por completo su servicio tras el fracaso de las negociaciones entre la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y varios sindicatos ferroviarios, se vive una mezcla de confusión y planes de último minuto: padres que cancelan el carpool de la escuela, repartidores que buscan rutas alternativas, pasajeros que se quedan esperando en Jamaica o Hicksville y oficinas de Midtown que reordenan turnos.

Para la comunidad hispana —desde familias puertorriqueñas en South Ozone Park hasta trabajadores dominicanos que viajan desde Huntington o Hempstead— la pregunta que se repite en grupos de WhatsApp, chats de la iglesia y colas en las bodegas es la misma: ¿cuánto tiempo puede durar realmente esta huelga y cómo me va a cambiar la rutina en los próximos días?

LA HUELGA DEL LIRR NO TIENE UNA FECHA DE FINALIZACIÓN

Hasta este momento, la huelga es indefinida. El paro comenzó oficialmente a las 12:01 a.m. del sábado 16 de mayo, después de que las conversaciones entre la MTA y cinco sindicatos que representan aproximadamente a la mitad de los empleados del sistema ferroviario terminaran sin acuerdo.

Entre los trabajadores involucrados hay maquinistas, electricistas, mecánicos, señalizadores y personal técnico clave para operar el servicio diario del LIRR. En total, se calcula que más de 300,000 pasajeros podrían verse afectados cada día mientras el sistema permanezca cerrado, muchos de ellos trabajadores esenciales que viajan desde Long Island hacia hospitales, restaurantes y oficinas en Manhattan y Queens.

Lo que se sabe hasta ahora:

Tema Situación actual Inicio de la huelga Sábado 16 de mayo de 2026 Estado del servicio Suspendido en todo el sistema Fecha de finalización No anunciada Negociaciones Continúan sin acuerdo Principal conflicto Salarios y seguro médico Pasajeros afectados Entre 250,000 y 330,000 diarios

Kevin Sexton, vicepresidente nacional del sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, reconoció que ambas partes siguen muy alejadas. “Estamos muy lejos en este momento”, declaró Sexton, al confirmar que ni siquiera hay nuevas reuniones programadas para continuar las negociaciones.

Del otro lado, el presidente de la MTA, Janno Lieber, aseguró que la agencia ya había aceptado buena parte de las demandas salariales de los sindicatos y acusó a los líderes sindicales de haber planeado el paro desde hace tiempo.

Los sindicatos del LIRR y la MTA volverán a negociar para llegar a acuerdos que den por finalizada la huelga de los trabajadores (Foto: Wikimedia)

EL CONFLICTO GIRA PRINCIPALMENTE ALREDEDOR DE SALARIOS Y BENEFICIOS

Aunque las negociaciones llevan semanas, el principal desacuerdo sigue siendo económico. Los sindicatos exigen mayores aumentos salariales para compensar el alto costo de vida en Nueva York y la inflación acumulada de los últimos años, algo que golpea especialmente a quienes viven en Long Island y tienen que cubrir renta, gasolina, comida y cuidado de niños.

Ofertas y demandas (según lo que trascendió de las conversaciones):

La MTA ofreció aumentos salariales del 3% anual durante tres años.

Los sindicatos pidieron un incremento adicional del 5% para un cuarto año.

La autoridad de transporte también propuso aumentar los aportes al seguro médico para nuevos empleados.

Los trabajadores rechazaron esa propuesta al considerar que recorta beneficios a futuro.

La gobernadora Kathy Hochul calificó la huelga como “inaceptable” y “temeraria”, argumentando que miles de trabajadores dejarán de cobrar mientras continúe el conflicto, e hizo un llamado tanto a la MTA como a los sindicatos para regresar a la mesa de negociación.

Kathy Hochul ha manifestado su preocupación ante la huelga de trabajadores del LIRR (Foto: Oficina de Kathy Hochul)

¿CUÁNTO PODRÍA DURAR REALMENTE LA HUELGA?

Aquí aparece la mayor incertidumbre para los usuarios del LIRR y, en particular, para la comunidad latina que depende del tren para llegar a empleos de limpieza, construcción, restaurantes y servicios en la ciudad. Históricamente, las huelgas del LIRR no han sido demasiado largas, pero eso no garantiza que esta se vaya a resolver rápido.

Autoridades estatales ya advirtieron que la situación actual es distinta debido al tamaño del sistema, el volumen de pasajeros y el contexto económico.

Antecedentes de huelgas anteriores del LIRR:

Año Duración 1980 2 días 1987 11 días 1994 2 días

Muchas personas recuerdan especialmente la huelga de 1994, que duró apenas dos días. Sin embargo, esta vez las conversaciones parecen estar mucho más tensas: los sindicatos aseguran que todavía existe una distancia importante entre ambas partes y que no hay señales inmediatas de acuerdo.

Por eso, tanto la MTA como el gobierno estatal están recomendando a los pasajeros que se preparen para varios días de interrupciones y hagan planes alternativos como teletrabajo, carpooling o uso de buses locales y metro.

EL IMPACTO EN NUEVA YORK YA EMPIEZA A SENTIRSE

Quienes viven en long island y trabajan en manhattan probablemente serán los más afectados. El LIRR conecta diariamente a cientos de miles de personas con la ciudad de Nueva York, y reemplazar ese flujo masivo de pasajeros no es sencillo.

La propia MTA reconoció que “no existe un sustituto real” para el Long Island Rail Road. Esto se traduce en más autos en la Long Island Expressway, colas interminables en los puentes y túneles hacia Manhattan y mucha presión sobre el metro en Queens.

¿QUÉ ESTÁN RECOMENDANDO LAS AUTORIDADES?

Trabajar desde casa si es posible.

Evitar viajes no esenciales, sobre todo en horas pico.

Salir con muchas horas de anticipación si no hay alternativa al viaje.

Considerar rutas alternativas y autobuses lanzadera.

Prepararse para tráfico intenso y demoras severas en toda el área metropolitana.

También existe preocupación por los eventos deportivos y actividades del fin de semana. El paro coincide con partidos de los New York Knicks en playoffs y encuentros entre los New York Yankees y los New York Mets, lo que podría empeorar todavía más la congestión en la ciudad. Además, ferias comunitarias, misas dominicales y actividades culturales en barrios con alta presencia hispana pueden ver una caída en asistencia porque muchos dependen del tren para moverse.

TODOS LOS SERVICIOS ALTERNATIVOS DISPONIBLES DURANTE LA HUELGA

Una de las principales dudas de los pasajeros es cómo viajar mientras el sistema ferroviario siga suspendido. Aunque la MTA insiste en que no existe una alternativa capaz de reemplazar completamente al LIRR, sí se activaron varios planes de emergencia para aliviar el colapso del transporte.

Eso sí, las autoridades ya advirtieron que los tiempos de traslado podrían incluso triplicarse en algunos casos, especialmente en la mañana.

Autobuses lanzadera de la MTA

La principal medida de contingencia son los shuttle buses gratuitos habilitados por la MTA para trabajadores esenciales y personas que no pueden hacer teletrabajo.

Horarios de operación (días laborales):

Hacia Manhattan: de 4:30 a.m. a 9:00 a.m.

Hacia Long Island: de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Rutas habilitadas:

Ruta Destino de conexión Bay Shore Howard Beach–JFK Airport Huntington Jamaica–179 St Ronkonkoma Jamaica–179 St Hicksville Howard Beach–JFK Airport Mineola Howard Beach–JFK Airport Hempstead Lake State Park Howard Beach–JFK Airport

En algunos recorridos también habrá servicio “reverse peak”, pensado para quienes viajan en sentido contrario al flujo principal, por ejemplo, personas que entran a trabajar a Long Island desde la ciudad.

NICE Bus: otra alternativa clave para los pasajeros

Los residentes del condado de Nassau también están recurriendo al sistema NICE Bus, que conecta distintos puntos de Long Island con estaciones del metro en Queens. Para muchos hispanos que viven en vecindarios de este condado, estos buses se han vuelto la tabla de salvación para no perder el turno de trabajo.

Estas son algunas de las conexiones más importantes:

Estación de conexión Líneas NICE Bus 179 St EF n1, n6, n6x, n22, n24 Far Rockaway–Mott Av A n31, n32, n33 Flushing–Main St 7 n20g, n20x Jamaica Center n4, n4x

Muchos pasajeros están combinando estos autobuses con el metro de Nueva York para intentar llegar a Manhattan, aunque las autoridades ya anticipan estaciones extremadamente congestionadas durante toda la semana, en especial en Jamaica, 179 St y Flushing–Main St.

Los buses NICE son otra alternativa para quienes usualmente viajaban en el LIRR (Foto: NICE bus)

EL METRO Y LOS AUTOBUSES DE NUEVA YORK TAMBIÉN SENTIRÁN EL IMPACTO

La huelga no afecta solamente al LIRR. En la práctica, todo el sistema de transporte de Nueva York sufrirá una presión enorme.

La MTA espera:

Más tráfico en autopistas y túneles.

Mayor saturación en líneas del metro, sobre todo en Queens.

Estaciones abarrotadas en puntos de conexión clave.

Demoras prolongadas en autobuses urbanos.

Incremento de viajes en taxis y aplicaciones como Uber y Lyft.

De hecho, muchas personas ya comenzaron a reorganizar sus horarios para evitar las horas más críticas de la mañana y la tarde, adelantando o retrasando entradas de trabajo, clases y citas médicas.

La MTA pronostica saturaciones en estaciones del Metro de Nueva York debido a la huelga de los trabajadores del LIRR (Foto: AFP)

VIAJES COMPARTIDOS Y TELETRABAJO: LAS OPCIONES MÁS UTILIZADAS

Mientras continúe el paro, miles de trabajadores están optando por soluciones improvisadas para evitar trayectos imposibles.

Entre las alternativas más utilizadas aparecen:

Carpooling entre compañeros de trabajo o vecinos.

Teletrabajo parcial o completo, cuando el empleador lo permite.

Uso de ferris desde Long Island y Queens hacia Manhattan.

Servicios privados de vans organizados por empresas o iglesias.

Aplicaciones de transporte compartido (Uber, Lyft, Via).

La propia gobernadora Hochul pidió públicamente que las empresas permitan trabajar desde casa siempre que sea posible para reducir el colapso vial y el impacto económico en los trabajadores de bajos ingresos.

I stand with LIRR riders and will fight to preserve the long-term stability of the MTA. pic.twitter.com/YnS9yPUijZ — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 16, 2026

TAMBIÉN HAY OPCIONES ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La MTA confirmó que algunos autobuses adaptados seguirán operando durante la huelga para pasajeros con movilidad reducida, incluyendo personas mayores y usuarios de sillas de ruedas.

Servicios accesibles habilitados:

Desde Hacia Bay Shore Howard Beach–JFK Hicksville Howard Beach–JFK Mineola Howard Beach–JFK Huntington Jamaica Center–Parsons/Archer Ronkonkoma Jamaica Center–Parsons/Archer

Estas rutas están pensadas para conectar con estaciones de metro accesibles dentro de Queens y facilitar el ingreso hacia Manhattan, algo clave para muchos pacientes que tienen citas médicas en grandes hospitales de la ciudad.

LA DURACIÓN DEPENDERÁ COMPLETAMENTE DE LAS NEGOCIACIONES

Hoy por hoy, todo depende de cuánto tarden la MTA y los sindicatos en encontrar un punto medio. No existe una orden judicial que obligue a terminar el paro inmediatamente, ni tampoco una fecha límite oficial para alcanzar un acuerdo.

Por eso, la recomendación general para los pasajeros es sencilla: actuar como si la huelga pudiera extenderse varios días más, revisar las actualizaciones oficiales cada mañana y tener siempre un “Plan B” de transporte.

Aunque históricamente algunas huelgas del LIRR terminaron relativamente rápido, esta vez el panorama parece mucho más incierto. Mientras las conversaciones sigan estancadas, Nueva York tendrá que acostumbrarse a días de tráfico intenso, estaciones vacías en Long Island, trenes llenos en Queens y miles de trabajadores —incluyendo a buena parte de la comunidad hispana— reorganizando completamente su rutina diaria.

We are continuing to closely monitor the ongoing contract negotiations involving the LIRR.⁰⁰City Hall and agencies across the administration are actively coordinating preparedness and contingency efforts to help maintain continuity for commuters and support New Yorkers as… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 16, 2026

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