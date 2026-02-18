La preocupación crece entre familias inmigrantes y organizaciones de derechos civiles: menores que permanecen bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por periodos que, según expertos, superan el límite permitido por ley. Padres angustiados, niños retenidos solos o junto a sus familiares y procesos que se alargan durante semanas —incluso meses— han puesto nuevamente en el centro del debate el llamado Acuerdo Flores. ¿Puede un niño estar detenido dos, tres o hasta cuatro meses? ¿Qué dice realmente la ley? La respuesta, según especialistas en inmigración, es clara: existe un límite específico que el gobierno debe respetar.

¿Qué es el Acuerdo Flores?

El llamado Acuerdo Flores es un acuerdo judicial vigente desde hace décadas que regula el trato y la detención de menores inmigrantes en Estados Unidos.

De manera concreta, establece que el límite máximo de detención para menores es de 20 días.

“El Acuerdo Flores… dice que el límite de detención en el caso de menores que establece el acuerdo son 20 días, un límite de 20 días”, explicó el abogado de inmigración Juan Rosa Rosado, director de RRC Immigration Group.

Sin embargo, según el experto, en la práctica algunos menores estarían permaneciendo bajo custodia migratoria mucho más tiempo del permitido.

¿Por qué algunos niños permanecen meses detenidos?

De acuerdo con Rosa Rosado, el gobierno está utilizando el argumento de “circunstancias extraordinarias” para justificar periodos de detención más extensos.

“El gobierno lo que está utilizando en este momento es que hay circunstancias extraordinarias que le permiten entonces remover estos menores ya sea con sus padres o sin ellos… el Gobierno está diciendo que hay circunstancias excepcionales que no le permiten cumplir con este Acuerdo y que además de eso hay circunstancias que le permiten alargar este acuerdo, lo cual es completamente inconsistente con lo que es el Acuerdo Flores”, afirmó el abogado.

El experto señala que incluso menores no acompañados han sido removidos bajo este criterio, algo que considera preocupante desde el punto de vista legal.

¿Están perdiendo el derecho a fianza?

Otra de las grandes inquietudes es si estas familias y menores conservan el derecho a solicitar fianza o a tener una audiencia justa ante un juez antes de enfrentar una detención prolongada.

“Absolutamente sí… al día de hoy es la posición del gobierno que aquellas personas que han entrado por la frontera en efecto no son elegibles a fianza”, explicó Rosa Rosado.

Esto ha generado, según el abogado, un “lleva y trae” en tribunales federales, donde los representantes legales deben presentar recursos para intentar garantizar audiencias y derechos procesales básicos.

¿Existe algún recurso para lograr la liberación?

La respuesta del experto es contundente: sí.

Una vez transcurridos los 20 días establecidos en el Acuerdo Flores, los familiares pueden acudir a una corte federal y presentar un recurso de habeas corpus para solicitar la liberación inmediata del menor.

“Absolutamente. Una vez haya pasado el término del tiempo que dispone el Acuerdo Flores, esos 20 días que dispone, estas personas tienen derecho a solicitar ante una corte federal el recurso de habeas corpus para que estos niños sean liberados automáticamente… de cualquier tipo de custodia que les tenga el departamento de seguridad nacional mediante ICE”, aseguró.

El punto clave

Más allá de los argumentos oficiales, el eje legal sigue siendo el mismo: el límite de 20 días continúa vigente bajo el Acuerdo Flores.

Cuando ese plazo se supera, los familiares no están indefensos. Existen mecanismos judiciales para exigir que se respete la ley.

En un contexto migratorio cada vez más complejo, conocer estos límites no solo es importante: puede marcar la diferencia entre una detención prolongada y la posibilidad de una liberación inmediata.

