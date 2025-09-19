¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo tiene un ganador del Powerball en Texas para reclamar su premio y qué ocurre si no lo hace? Esta es una duda común entre los jugadores, sobre todo porque un descuido puede costar millones de dólares.

En el caso de Texas, el plazo oficial es de 180 días (seis meses) desde la fecha del sorteo. Si el afortunado no se presenta en ese periodo, el boleto expira y el premio se pierde para siempre. No hay prórrogas ni excepciones: la fecha límite es definitiva.

Ahora bien, ¿qué sucede con ese dinero cuando nadie lo cobra? De acuerdo con la Sección 466.408 del Código Estatal de Texas, los fondos de premios no reclamados se transfieren al estado y son destinados a programas de beneficio público. Los principales receptores son:

Foundation School Fund, que financia la educación pública.

Fund for Veterans' Assistance, que apoya a veteranos y sus familias.

, que apoya a veteranos y sus familias. Hospitales y programas de salud pública, operados por el Department of State Health Services y la Health and Human Services Commission.

Las cifras muestran que no se trata de montos pequeños. Solo en el año fiscal 2024, más de 44 millones de dólares en premios no reclamados fueron transferidos a estos fondos, beneficiando a miles de personas en Texas.

En resumen, si compras un boleto del Powerball en Texas, lo esencial es revisarlo y reclamarlo dentro del plazo legal. De lo contrario, esa fortuna no quedará en tus manos, sino que se convertirá en un aporte para la educación, la salud y el bienestar social del estado.

