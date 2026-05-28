Obtener la ciudadanía estadounidense sigue siendo una de las metas más importantes para miles de migrantes que viven en Estados Unidos. En 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mantiene vigente la regla general que exige a los residentes permanentes vivir al menos cinco años con la Green Card antes de solicitar la naturalización. Sin embargo, existen excepciones y requisitos adicionales que pueden cambiar el tiempo de espera para algunos solicitantes. Además del periodo de residencia, las autoridades migratorias también evalúan la conducta moral, la presencia física en el país y el cumplimiento de otros criterios establecidos por la ley federal.

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¿Cuántos años de residencia exige el USCIS para solicitar la ciudadanía?

La normativa del USCIS establece que la mayoría de migrantes deben acumular un mínimo de cinco años como residentes permanentes legales antes de presentar la solicitud de ciudadanía estadounidense. Durante ese tiempo, el solicitante debe demostrar residencia continua en Estados Unidos y evitar ausencias prolongadas fuera del país.

El organismo advierte que salir de Estados Unidos por más de seis meses podría afectar el conteo del tiempo de residencia, salvo que existan razones justificadas y debidamente documentadas.

Excepción para cónyuges de ciudadanos estadounidenses

Las personas casadas con ciudadanos estadounidenses pueden acceder a un plazo reducido. En estos casos, el USCIS permite solicitar la naturalización tras tres años de residencia permanente legal.

Para acceder a este beneficio, el solicitante debe demostrar:

Convivencia con su cónyuge ciudadano estadounidense.

Residencia continua durante esos tres años.

Presencia física mínima en el país.

Cumplimiento de todos los requisitos migratorios.

La ley también exige presencia física mínima dentro de Estados Unidos:

30 meses dentro de los cinco años requeridos para la regla general.

18 meses dentro de los tres años en casos de matrimonio con ciudadanos estadounidenses.

Miles de migrantes en EE.UU. buscan obtener la ciudadanía mediante USCIS. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué requisitos adicionales exige el USCIS en 2026?

El proceso de naturalización comienza mediante el formulario N-400. Además del tiempo de residencia, USCIS exige otros requisitos fundamentales para aprobar la ciudadanía.

Entre ellos destacan:

Tener al menos 18 años al momento de presentar la solicitud.

Demostrar buena conducta moral.

No contar con antecedentes penales graves ni violaciones migratorias importantes.

Aprobar el examen de educación cívica.

Superar la evaluación básica de inglés.

Vivir al menos tres meses en el estado o distrito donde se presenta la solicitud.

Realizar el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.

¿Cómo es el examen de ciudadanía en 2026?

Desde octubre de 2025, el examen cívico de naturalización fue actualizado y ahora incluye 128 preguntas relacionadas con historia y gobierno de Estados Unidos.

Durante la entrevista, el oficial migratorio puede formular hasta 20 preguntas y el solicitante debe responder correctamente al menos 12 para aprobar.

El examen también incluye una evaluación básica de inglés que mide:

Lectura.

Escritura.

Conversación.

Excepciones al examen

Las personas mayores de 65 años con más de 20 años como residentes permanentes pueden acceder a una versión reducida del examen cívico.

Asimismo, algunos solicitantes pueden quedar exentos del examen de inglés dependiendo de su edad y tiempo de residencia legal en el país.

USCIS mantiene cinco años de residencia para solicitar la ciudadanía en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / O2O Creative

¿Se puede presentar la solicitud antes de cumplir el tiempo requerido?

Sí. USCIS permite presentar el formulario N-400 hasta 90 días antes de cumplir oficialmente el periodo de residencia exigido.

Sin embargo, el solicitante debe cumplir todos los requisitos al momento de la entrevista y de la decisión final del caso.

¿Cómo se presenta el formulario N-400?

El trámite puede realizarse de manera digital o por correo postal. USCIS recomienda utilizar su plataforma en línea para completar el formulario, cargar documentos y realizar el pago correspondiente.

Entre los documentos más solicitados figuran:

Copia de ambos lados de la Green Card.

Certificados de matrimonio o divorcio, si aplica.

Registros de impuestos.

Comprobantes de residencia.

Antecedentes judiciales, cuando corresponda.

Durante el proceso también se realiza una cita biométrica para la toma de huellas digitales, fotografía y firma.

¿Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía estadounidense en 2026?

Las tarifas oficiales para 2026 son:

760 dólares para solicitudes enviadas por correo postal.

para solicitudes enviadas por correo postal. 710 dólares para solicitudes realizadas en línea.

Ambos montos incluyen el procesamiento biométrico.

El USCIS también mantiene una tarifa reducida de 380 dólares para personas con ingresos limitados que cumplan ciertos requisitos establecidos por la agencia.

¿Qué pasa con miembros de las Fuerzas Armadas?

Las personas que hayan servido en las Fuerzas Armadas de EE.UU. cuentan con reglas especiales para solicitar la ciudadanía.

En determinados casos, especialmente durante periodos de hostilidad reconocidos por el gobierno federal, los solicitantes pueden acceder a una vía acelerada y quedar exentos de cumplir los plazos normales de residencia.

La ciudadanía en EE.UU. exige cumplir varios requisitos establecidos por USCIS. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Wilfredo Lee

¿Qué cambia y qué se mantiene en 2026?

Para 2026, el USCIS mantiene los requisitos generales de residencia y naturalización. No obstante, sí se registran algunos cambios importantes:

Ajuste en las tarifas oficiales.

Actualización del examen cívico.

Mayor impulso al sistema digital de solicitudes.

Seguimiento en línea del expediente migratorio.

Las autoridades migratorias recomiendan revisar constantemente el portal oficial del USCIS, ya que las normas y procedimientos pueden modificarse en cualquier momento.

¿Qué deben tener en cuenta los migrantes en 2026?

Los especialistas recomiendan que los residentes permanentes revisen cuidadosamente sus tiempos de residencia, preparen con anticipación la documentación y estudien el examen cívico actualizado antes de iniciar el trámite.

Cumplir correctamente con los requisitos del USCIS puede evitar retrasos, solicitudes adicionales de evidencia o incluso el rechazo de la naturalización.

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