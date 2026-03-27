Lo que estamos viendo en los aeropuertos de Estados Unidos no es casualidad ni un problema aislado de “un día complicado”. Detrás de las largas filas, los retrasos, los cambios de puerta a último minuto y el malestar de los pasajeros —muchos de ellos trabajadores hispanos que vuelan para visitar a su familia en Florida, Texas, California, Nueva York o regresar a sus países en Latinoamérica— hay una historia más profunda que tiene que ver con decisiones políticas en Washington, el financiamiento federal y, sobre todo, con miles de empleados que siguieron cumpliendo funciones sin recibir su salario durante días. Cuando el Gobierno entra en un cierre parcial, agencias clave como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) siguen operando porque son consideradas esenciales. Pero eso no significa que sus empleados cobren a tiempo. Y ahí es donde comienza el problema que hoy impacta directamente a los viajeros de a pie, desde quien vuela por trabajo hasta quien ahorró todo el año para visitar a su mamá en otro estado.

¿CUÁNTOS DÍAS ESTUVIERON SIN COBRAR LOS AGENTES DE LA TSA?

Aquí está uno de los puntos más sensibles para entender el enojo y el cansancio del personal. Según datos del sindicato Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), los agentes de la TSA llegaron a estar entre 14 y 30 días sin recibir salario.

Esto ocurrió tras el cierre parcial del Gobierno que comenzó el 14 de febrero, afectando a unos 61.000 trabajadores en todo el país, desde aeropuertos grandes como JFK, Miami, LAX o Houston, hasta terminales más pequeñas donde muchas comunidades hispanas también dependen de estos vuelos.

Aspecto clave Detalle Inicio del cierre 14 de febrero Empleados afectados 61.000 Días sin cobrar 14 a 30 días Último pago completo Antes de mediados de marzo Pago parcial Finales de febrero

Lo que hay que entender —y aquí hablo desde la experiencia de cubrir este tipo de situaciones en Estados Unidos— es que no cobrar no solo afecta el bolsillo. Impacta directamente en la capacidad de los trabajadores para presentarse a sus turnos. Como explicó el representante sindical Johnny Jones, muchos no podían pagar gasolina para llegar al aeropuerto, cuidado infantil para dejar a sus hijos mientras trabajan o incluso gastos básicos como renta, comida y servicios. Para muchos empleados hispanos, que a veces sostienen dos trabajos o envían remesas a sus familias, este tipo de retrasos pega todavía más fuerte.

Un agente de la TSA observa a los pasajeros que hacen fila para pasar por el control de seguridad en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el 22 de marzo de 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

¿POR QUÉ ESTO AFECTÓ TANTO A LOS AEROPUERTOS?

Aquí viene la consecuencia directa: menos personal disponible en los filtros de seguridad. Aunque los agentes estaban obligados a trabajar porque su labor es considerada crítica para la seguridad nacional, muchos comenzaron a ausentarse porque simplemente no podían sostener sus gastos diarios. Eso generó:

Menos personal en los controles de seguridad.

Procesos más lentos en los checkpoints.

Filas de varias horas en aeropuertos clave.

Aeropuertos como el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston se convirtieron en ejemplos claros de este colapso operativo, con filas que se extendían por varios pasillos y pasajeros preocupados por perder sus vuelos de conexión. Situaciones similares se reportaron en ciudades con gran presencia latina como Miami, Orlando, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, donde es común ver familias completas viajando, muchas veces con niños o adultos mayores.

Además, para evitar que la situación empeorara aún más, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegó incluso agentes de otras áreas, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para ayudar con tareas básicas en los aeropuertos, desde apoyo logístico hasta presencia adicional en zonas de alto flujo.

¿CUÁNDO VOLVERÁN A COBRAR?

Aquí hay un avance importante para quienes dependen de ese cheque quincenal. El Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo para financiar gran parte del DHS, incluyendo la TSA. Además, el entonces presidente Donald Trump ordenó el pago inmediato a los agentes.

Lo que se sabe hasta ahora:

Los pagos deberían llegar en los próximos días.

Algunos empleados ya habían recibido solo pagos parciales.

La ejecución depende de la rapidez administrativa del DHS y de cada agencia.

Sin embargo —y esto es clave—, recibir el dinero no significa que todo vuelva a la normalidad de inmediato en los aeropuertos. No es como encender y apagar un interruptor: hay turnos que reorganizar, personal que recuperar y confianza que reconstruir. De acuerdo con CNN, esto demoraría algunas semanas.

¿CUÁNDO SE NORMALIZARÁN LOS AEROPUERTOS?

Aquí es donde conviene bajar las expectativas si tienes un vuelo próximamente. Aunque el financiamiento ya fue aprobado en el Senado, todavía falta que la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo ratifique por completo y que todos los mecanismos administrativos se pongan en marcha. Y después, que el dinero llegue efectivamente a cada trabajador.

Pero incluso una vez que los pagos se procesen, hay otro problema: recuperar al personal y la operación normal.

Factores que retrasan la normalización:

Empleados que dejaron de asistir por falta de dinero y ahora deben reorganizar su vida diaria.

Fatiga acumulada tras semanas de trabajo sin pago completo.

Procesos internos para rearmar horarios, turnos y asignaciones.

Alta demanda de pasajeros, especialmente en rutas muy usadas por la comunidad latina (como vuelos a México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica).

Agentes de ICE estuvieron apoyando a la TSA en algunos aeropuertos de Estados Unidos (Foto: EFE)

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