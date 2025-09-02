Si alguna vez te has preguntado cómo convertir un boleto de lotería en un sueño millonario, el Mega Millions de Estados Unidos es una de esas oportunidades que te pueden cambiar la vida. En estos días, con el premio en niveles históricos, muchos se preguntan: ¿cuántos números necesito acertar para llevarme el premio mayor?

Cómo ganar el premio mayor del Mega Millions

Para alcanzar el codiciado jackpot, necesitas acertar los seis números que se anuncian en el sorteo. Sí, los seis. Suena difícil, pero ahí radica la magia y la emoción de la lotería.

En el Mega Millions, incluso si no aciertas todos los números, puedes ganar premios de hasta un millón de dólares. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images / Anadolu

Premios por acertar menos números

No te desanimes si no logras los seis números: el Mega Millions también premia con cantidades considerables si aciertas menos combinaciones:

Cinco números : US$ 1 millón.

: US$ 1 millón. Cuatro números + Mega Ball : US$ 10.000.

: US$ 10.000. Cuatro números : US$ 500.

: US$ 500. Tres números + Mega Ball : US$ 200.

: US$ 200. Tres números : US$ 10.

: US$ 10. Dos números + Mega Ball : US$ 10.

: US$ 10. Un número + Mega Ball : US$ 4.

: US$ 4. Solo Mega Ball: US$ 2, el costo del boleto.

Además, los premios (excepto el mayor) pueden incrementarse si eliges la opción Megaplier, que multiplica tus ganancias hasta cinco veces.

El Mega Millions ofrece opciones de pago en anualidad o en efectivo para los afortunados ganadores. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images / Anadolu

Opciones de pago del premio mayor

Si tienes la increíble suerte de ganar el jackpot, puedes escoger entre dos modalidades:

Opción anualidad : Se realiza un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales, cada uno 5 % más grande que el anterior , para proteger tu estilo de vida frente a la inflación.

: Se realiza un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales, cada uno , para proteger tu estilo de vida frente a la inflación. Opción de pago en efectivo: Un pago único que representa todo el efectivo disponible en el fondo del premio mayor.

Cada elección tiene sus ventajas: la anualidad asegura un flujo constante de dinero, mientras que el pago en efectivo te permite disponer de todo de inmediato.

