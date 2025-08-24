Las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump han ocasionado que miles de inmigrantes sean detenidos y trasladados a diversos centros de detención. Aunque algunos lograron su libertad, muchos otros continúan tras las rejas desde hace varios meses. En esta ocasión, te compartiré el caso de Mario Guevara, un hombre salvadoreño que está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por cumplir su labor profesional.

Su detención ha desatado una gran polémica. Sucede que Mario es un periodista de Atlanta y cubría la manifestación ‘No Kings Day’ en el condado de DeKalb, Georgia. No obstante, fue arrestado por agentes policiales a pesar de haberse identificado como comunicador. Al momento de la detención, llevaba puesto su chaleco con la inscripción ‘PRESS’ y sus credenciales.

Por esta razón, el ciudadano hondureño ha presentado una demanda de hábeas corpus contra ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia. A través de este recurso, está solicitando que un juez determine la legalidad de su detención.

Lo llamativo es que Mario Guevara es el único periodista que está bajo arresto en Estados Unidos desde que se iniciaron los operativos del ICE.

El periodista fue arrestado mientras cubría 'No Kings Day', una manifestación en contra de Donald Trump. (Crédito: Straight Arrow News / YouTube)

Tiene una libertad bajo fianza

Tengo que darte un dato interesante sobre este caso. Un juez de inmigración le había concedido a Mario la libertad bajo fianza. Sin embargo, las autoridades federales apelaron dicha decisión, lo que resultó en que el periodista siga detenido.

Aunque se le retiraron todos los cargos penales en su contra, el ciudadano hondureño permanece arrestado debido a su estatus migratorio . Las autoridades añaden que él ingresó ilegalmente a Estados Unidos, una acusación que su defensa niega.

El periodista Mario Guevara se acostumbra a realizar transmisiones en vivo sobre cada acontecimiento que ocurre en Estados Unidos. (Crédito: Straight Arrow News / YouTube)

Guevara, quien ha vivido por más de 20 años en Georgia, ingresó legalmente a este país en 2004, como un intento de huida de las amenazas que enfrentaba en El Salvador debido a su labor periodística. En 2007, solicitó un amparo contra una orden de deportación y consiguió que el tribunal de inmigración cierre su caso.

Hasta el momento, Mario ha cumplido con cada norma de este país. Sigue en pie de lucha por conseguir su libertad. Su mayor deseo es regresar con su familia, especialmente con su hijo, quien necesita de su ayuda debido a una condición médica.

Mario llegó a Estados Unidos en su intento de huir ante las amenazas que recibía en su país por su labor periodística. (Crédito: Straight Arrow News / YouTube)

