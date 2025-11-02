Issa Salma Baouna nunca imaginó que se le impediría reingresar a Estados Unidos, pues se trata un inmigrante que posee una Green Card desde hace una buena cantidad de años. Sin embargo, cuando pensó que la situación no podía empeorar, las autoridades migratorias le confiscaron este importante documento.

Según una información del diario Clarín, el hecho ocurrió cuando el extranjero africano aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. De manera rápida, se le realizó un interrogatorio que duró seis horas.

Tras este conversatorio, se le notificó a este hombre de 49 años que no podía ingresar a Estados Unidos. Como medida preventiva, Issa optó por regresarse a su país natal por temor a terminar bajo custodia de inmigración . Lo llamativo es que contaba con un sello I-551 válido, una prueba temporal que confirma su estatus de residente legal.

Después de un interrogatorio de 6 horas, se le notificó a Issa que no podría reingresar a Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Se le notificó ser expulsado

Según lo expuesto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Salma Baouna era considerado ‘inadmisible’, ya que un juez de inmigración le canceló su estatus de residencia permanente.

Entre las razones planteadas, se le ordenó su deportación a mitades del 2022 debido a cargos de fraude y tergiversación intencional; terminó arrestado por agredir a una mujer en Carolina del Norte; y permaneció más tiempo del permitido con una visa de turista .

Tras prohibirle el reingreso, Issa no tuvo más opción que retornar a su natal Níger. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Su familia se pronunció

Ante estas acusaciones, su esposa, Josette Casterlow, las rechaza categóricamente. La mujer afirmó que Issa no es un criminal ni estuvo bajo custodia. Es más, responsabiliza la confiscación de su Green Card a un abogado que cometió errores durante el proceso de naturalización.

Ahora, está pidiendo que su esposo tenga la posibilidad de retornar a Estados Unidos debido a que padece malaria, lo que ocasionó que padezca de insuficiencia renal y graves complicaciones hepáticas.

“No pido trato especial, solo clemencia para un esposo y padre que lucha por su vida”, fueron las palabras finales de Josette.