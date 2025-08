La vida te da sorpresas cuando las buscas desde el corazón. En días en los que las redadas de ICE tienen en vilo a los inmigrantes hay historias que llenan de ilusión, sobre todo cuando el sueño es llegar a Estados Unidos para reencontrarse con sus dos hijas y conocer a sus 6 nietos y 15 bisnietos. Su nombres es Cleotilde Rodríguez Campos, tiene 101 años y por fin logró obtener la visa para viajar al país de Donald Trump por primera vez, ¿cómo lo consiguió y para cuándo está programado su viaje? Aquí te lo cuento al detalle.

Originaria de Aguascalientes podrá llegar hasta Nuevo México este 15 de agosto para dar esos abrazos que tiene guardados hace varios años.

“Pues yo sentí en mi corazón pues como que se me hizo muy grande, me gustó (...) ojalá y Dios me dé licencia, quizá por última, porque vamos muy a prisa”, narró visiblemente emocionada tras conocer la gran noticia de su viaje, según reporta Noticias Telemundo.

Cleotilde, de 101 años, viajará por primera vez a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijas, nietos y bisnietos. (Foto: @noticias / YouTube)

Mexicana de 101 años podrá conocer a sus descendientes en EE.UU.

Las dos hijas de Cleotilde Rodríguez llegaron hace algunos años a Estados Unidos buscando un mejor futuro. La mujer narró que ellas “trabajan entre familias y personas que las ocupan para lavar ropa o lo que sea”.

Sobre el reencuentro con sus nietos y algunos bisnietos a los que no conoce, ella mostró su alegría: “Pues fíjese que yo los extraño mucho y me hace mucha falta tenerlos ahí en casa (…) Mucho gusto, fíjese nomás, qué orgullo, qué gusto de verlos, porque yo ni los conozco. Así que fíjese qué bonito, y primero Dios que nos conceda la vida”.

Esta abuelita mexicana recibió una visa para viajar el próximo 15 de agosto a Nuevo México. (Foto: @noticias / YouTube)

Cómo consiguió su visa a EE.UU. a los 101 años

El viaje está programado para este 15 de agosto y no lo hará sola, pues volará acompañada de Rogelio Echevarría, uno de sus hijos que también vive en Aguascalientes.

Él también cumplirá un sueño de la mano de su madre ya que podrá reunirse con sus dos hijos y con sus nietos. “Es una cosa bonita porque vamos a ir a ver a nuestras familias ausentes”, expresó.

Cleotilde Rodríguez está a punto de cumplir uno de sus más grandes anhelos gracias al programa ‘Reencontrando Corazones’, una iniciativa del estado de Aguascalientes propuesta por la gobernadora Tere Jiménez. Aquí la idea es asesorar a los adultos mayores interesados en tramitar una visa para visitar a sus hijos que radican en EE.UU. El Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes(Iapemi) es la entidad encargada de coordinarlo, facilitando trámites y brindando apoyo logístico.

En un evento público también se entregaron otras 130 visas del programa que ya ha logrado reunir a más de mil personas con sus familiares que están al otro lado de la frontera. Si quieres ser parte de los beneficiarios, puedes visitarlos en Montes Himalaya 725-2, Jardines de la Concepción II, 20120 Aguascalientes, Ags. o comunicarte al 4496886386.

