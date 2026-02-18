Una nueva masa de aire de origen ártico podría impactar a Florida en los próximos días, generando un marcado descenso de temperaturas en gran parte de la península. El frente frío estaría llegando en los próximo días y, tras su paso, el aire gélido se instalaría con fuerza especialmente en el centro y norte del estado. Ciudades como Miami, Tampa, Orlando, Tallahassee y Jacksonville podrían sentir un frío poco habitual, con registros cercanos o incluso por debajo del punto de congelación en algunas zonas. Las autoridades y expertos piden mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Según explicó el meteorólogo Osmany Lorenzo Amaro, la situación merece especial vigilancia. “Atención en Florida porque nuevamente una masa de aire muy fría de origen ártico estará llegando al sur de los Estados Unidos y estará provocando un marcado descenso en las temperaturas”, advirtió.

En Florida, el descenso de temperaturas podría sentirse con fuerza desde el 23 de febrero. | Crédito: AFP / BRYAN R. SMITH

¿Cuándo llegaría el frente frío?

De acuerdo con el especialista, el frente frío estaría alcanzando el estado a partir del 23 de febrero. Una vez que el sistema avance, la masa de aire helado “estará abrazando gran parte de la península”, detalló.

En el escenario más agresivo que manejan algunos modelos, las temperaturas podrían descender hasta el rango de los 20 grados Fahrenheit en el norte de Florida. En el sur, los valores podrían ubicarse en los 30 grados, cifras que representan un frío considerable para muchas comunidades acostumbradas a climas más templados.

Sensación térmica aún más baja

El meteorólogo también alertó que la sensación térmica podría ser todavía menor debido al viento. “La sensación térmica podría estar en el rango de los 25 a 27 grados en el norte y zona central, e incluso en el sur podría rondar los 32 o 33 grados”, explicó.

Sin embargo, subrayó que todavía faltan varios días y que los modelos meteorológicos pueden ajustarse. “Evidentemente, los módulos podrían cambiar esos valores porque el pronóstico se va ajustando, pero lo cierto es que podríamos ver nuevamente llegar otra masa de aire de origen ártico a Florida”, señaló.

¿Qué ciudades sentirían más el impacto?

El descenso térmico se sentiría en buena parte del estado, incluyendo:

Miami

Tampa

Orlando

Tallahassee

Jacksonville

En el centro-norte de Florida existe mayor probabilidad de temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación, lo que podría afectar cultivos sensibles, tuberías expuestas y personas vulnerables.

Autoridades advierten que Florida podría registrar valores bajo cero en algunas zonas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini'

Recomendaciones ante el frío intenso

Ante este posible escenario, los expertos recomiendan:

Revisar sistemas de calefacción.

Proteger plantas y mascotas.

Abrigar adecuadamente a niños y adultos mayores.

Mantenerse atentos a los boletines meteorológicos oficiales.

Aunque aún pueden darse cambios en el pronóstico, el mensaje es claro: Florida podría enfrentar otro episodio de frío ártico significativo en cuestión de días. La fecha clave está marcada en el calendario y la recomendación es prepararse con anticipación.

