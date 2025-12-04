En Estados Unidos se habla cada vez más de las nuevas “Cuentas Trump”, un programa incluido en el paquete de impuestos aprobado por el Congreso que busca impulsar el ahorro infantil. La propuesta ha generado interés porque establece un depósito inicial del gobierno para millones de niños, además de permitir contribuciones libres de impuestos.

El anuncio, respaldado por la Casa Blanca bajo la administración del presidente Donald Trump, plantea un mecanismo de ahorro que podría convertirse en una herramienta importante para el futuro educativo y laboral de los menores. A partir de ahí surge la pregunta principal: quiénes pueden recibir los US$1,000 y qué deben hacer los padres para acceder al programa.

¿QUÉ ES LA “CUENTA TRUMP”?

La “Cuenta Trump” funciona como una cuenta de ahorro destinada a niños con número de Seguro Social. El gobierno confirmó que los fondos depositados —tanto por familiares como por terceros— crecerán libres de impuestos. Según la Casa Blanca, el objetivo es facilitar que los menores lleguen a la adultez con una base financiera útil para educación, capacitación laboral o pequeños emprendimientos.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS US$1,000 DEL GOBIERNO?

El punto clave del programa es que todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán un depósito inicial de US$1,000, sin importar los ingresos familiares. Además, cualquier menor de 18 años puede tener una Cuenta Trump si sus padres o tutores la generan, con la opción de aportar hasta US$5,000 anuales después de impuestos.

El dinero quedará bloqueado hasta que el beneficiario cumpla 18 años, y su uso estará limitado a educación, capacitación o capital inicial para un negocio.

¿CÓMO ABRIR UNA CUENTA TRUMP MEDIANTE EL FORMULARIO DEL IRS?

Aunque las Cuentas Trump aún no están disponibles, el proceso para iniciar la solicitud ya puede adelantarse. El Formulario 4547 del IRS será el documento necesario para abrir la cuenta, y los padres pueden presentarlo en cualquier momento, incluso junto con la declaración de impuestos de 2025.

Las cuentas comenzarán a operar oficialmente a mediados de 2026. A partir del 4 de julio de 2026, se permitirán aportes de hasta US$5,000 anuales hasta el año previo a que el beneficiario cumpla 18 años.

PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DEL AHORRO

El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (CEA) estimó que un depósito inicial de US$1,000 podría alcanzar más de US$5,800 en 18 años, basándose en un rendimiento del 10,3%. En un escenario de ahorros máximos, un niño nacido en 2026 podría acumular cerca de US$303,000 a los 18 años y superar US$1 millón a los 28, si se mantiene la tendencia proyectada.

Estas cifras muestran el potencial del programa para construir una base financiera sólida en la transición a la adultez.

LA CONTRIBUCIÓN DE MICHAEL Y SUSAN DELL

Un elemento adicional que amplió la atención sobre este programa fue la donación anunciada por Michael y Susan Dell, quienes confirmaron un aporte de US$6,250 millones. Gracias a esta contribución, los primeros 25 millones de niños menores de 10 años, pertenecientes a hogares con ingresos medios inferiores a US$150,000, podrán recibir US$250 adicionales.

Hasta el momento, la familia Dell ha destinado US$2,900 millones a iniciativas sociales. Según comentó Michael Dell, invertir en niños siempre genera crecimiento, no solo económico sino también en oportunidades futuras.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES DESDE AHORA?

Mientras el programa termina de habilitarse, el paso más práctico es avanzar con el Formulario 4547 del IRS. Aunque la activación oficial será en 2026, contar con el documento presentado facilitará el acceso al depósito inicial y a los aportes familiares cuando llegue el momento.

