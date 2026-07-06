Son un nuevo vehículo de ahorro e inversión para menores, con un bono inicial de 1,000 dólares, y acaban de hacer su debut en Wall Street de la mano del presidente Donal Trump a solo dos días de su lanzamiento oficial el 4 de julio, en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Este 06 de julio, sonaron las campanas de apertura de la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq desde la Oficina Oval dándole la bienvenida al programa conocido como Cuentas Trump o Trump Accounts. Estas nuevas cuentas de ahorro e inversión para niños nacidos durante el segundo mandato del republicano ofrecen dinero desde el gobierno federal siempre que sean ciudadanos estadounidenses con número de Seguro Social válido. Aquí te brindo información sobre este beneficio, quiénes son elegibles, en qué se invierte el dinero y qué pasa con aquellos que no nacieron entre 2025 y 2028.

MIRA TAMBIÉN Cuentas Trump en EE.UU.: quiénes califican y cuáles son los requisitos

Qué son las Cuentas Trump

Se trata de cuentas de jubilación para menores de 18 años (nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028) creadas bajo la ley federal aprobada en 2025, con reglas especiales mientras el beneficiario sigue siendo menor de edad. El IRS indica que los padres, tutores y otras personas autorizadas pueden abrir la cuenta y hacer la elección formal para activarla mediante el Formulario 4547.

Se trata de un nuevo instrumento de ahorro e inversión para niños nacidos en Estados Unidos y, según datos del Departamento del Tesoro, más de 6 millones de Cuentas Trump ya se han abierto para menores de 18 años y de ellas, 1.4 millones recibirán la contribución federal inicial de $1,000 para los recién nacidos que cumplen los requisitos.

¿Cómo se abre una Cuenta Trump?

Estos son los requisitos que se deben cumplir:

La cuenta debe abrirla un padre, tutor legal u otra persona autorizada mientras este sea menor de 18 años.

El menor debe ser ciudadano estadounidense y tener un número de Seguro Social (Social Security Number, SSN) válido.

El bebé debe haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Para abrirla, deberás hacerlo a través del portal del IRS. Allí deberás crear una cuenta y diligenciar el Formulario 4547.

La solicitud debe presentarse, como máximo, antes del 31 de diciembre del año en que el menor cumpla 17 años.

Algo que debes tener en cuenta es que la cuenta está íntegramente a nombre del hijo/a, y usted es el único responsable hasta que cumpla 18 años.

El IRS indica que los padres, tutores y otras personas autorizadas pueden abrir la cuenta y hacer la elección formal para activarla mediante el Formulario 4547. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿En qué se invierte el dinero de una Cuenta Trump?

Se trata de una nueva herramienta de ahorro en la que el dinero se invierte en el mercado bursátil en nombre de un niño. El menor no puede acceder al dinero hasta cumplir 18 años y solo puede usarlo para fines específicos, como pagar la matrícula, iniciar un negocio o dar el pago inicial de una vivienda; es decir, esos fondos no pueden ayudar en gastos inmediatos y los desembolsos estarán sujetos a impuestos.

Durante la etapa de crecimiento, los fondos deben colocarse en fondos mutuos o ETF de bajo costo que sigan índices amplios del mercado estadounidense, como el S&P 500, según el IRS y el Departamento del Tesoro. Treasury también ha señalado públicamente que las cuentas se invertirán en fondos indexados de bajo costo, con la idea de que el dinero participe en el mercado de valores estadounidense y acumule valor durante años.

Desde Telemundo52 detallan que “una vez que un padre, madre o tutor abra una cuenta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aportará $1,000 para los recién nacidos. Bancos y corredurías privadas administrarán el dinero, que debe invertirse en fondos indexados de acciones de Estados Unidos que sigan el mercado bursátil y cobren a las cuentas no más de 0.10% en comisiones anuales. Los padres pueden aportar hasta $2,500 al año en ingresos antes de impuestos, de forma similar a como lo hacen con las cuentas de jubilación. También pueden contribuir los empleadores de los padres, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos. Las aportaciones anuales tienen un tope de $5,000, pero las contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas no cuentan para ese total”.

Los menores nacidos fuera del rango de entre 2025 y 2028 sí pueden tener una cuenta, pero no reciben el depósito inicial de 1,000 dólares del Gobierno. (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP) / ANNA MONEYMAKER

¿Qué pasa si mi hijo no nació entre 2025 y 2028?

Como parte del lanzamiento de la iniciativa, también se anima a los padres de niños mayores a abrir cuentas. Sin embargo, no recibirán el bono de $1,000 ya que ese dinero está reservado para los bebés nacidos durante los años civiles del actual gobierno de Trump.

Sin embargo, algunos niños mayores sí podrán recibir algún bono gracias a aportes de algunos de los empresarios más ricos del país. La donación de $6,250 millones de los Dell permitirá que algunos niños de 10 años o menos reciban $250 de capital semilla si sus padres abren una cuenta. Ese dinero está reservado para menores que viven en códigos postales con un ingreso familiar medio de $150,000 o menos y que son demasiado mayores para recibir los $1,000 de capital semilla del Tesoro.

El fundador de un fondo de cobertura Ray Dalio y su esposa, Barbara, se comprometieron a aportar $75 millones para niños menores de 10 años en Connecticut, donde vive Dalio. Eso equivaldría a $250 para 300,000 niños en códigos postales que cumplan los requisitos.

Trump anunció en enero que el inversionista Brad Gerstner donaría $250 a las Cuentas Trump por cada niño menor de 5 años en Indiana.

Varias grandes empresas también planean incorporar contribuciones a las Cuentas Trump en sus paquetes de beneficios, entre ellas Uber, Intel, IBM, Nvidia y Steak ’n Shake. El gobierno ha alentado este tipo de donaciones mediante lo que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, denomina el “Desafío de los 50 estados”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!