Los estadounidenses que se preparan para arreglar sus jardines con la llegada de la primavera podrían encontrarse con un obstáculo inesperado. Una nueva normativa sobre ruidos podría imponer multas a quienes realicen ciertas actividades al aire libre, incluso tareas tan comunes como encender una cortadora de césped. La medida busca reducir las molestias entre vecinos en determinados horarios del día, especialmente durante la noche o en momentos considerados de descanso. Las sanciones pueden comenzar con una multa inicial de 100 dólares y aumentar si se repiten las infracciones.

La norma fue aprobada recientemente en Olmsted Township, Ohio, donde las autoridades locales decidieron implementar nuevas restricciones para distintos tipos de ruidos. El reglamento establece límites claros para varias actividades que puedan generar molestias en zonas residenciales.

De acuerdo con la normativa, las restricciones se aplican entre las 7 p.m. y las 7 a.m. de lunes a viernes. Los domingos, las limitaciones comienzan antes de las 9 a.m. y se reanudan después de las 6 p.m. En caso de incumplimiento, la primera infracción puede costar 100 dólares, mientras que una segunda multa ascendería a 250.

La regla limita sonidos como maquinaria de jardín, música fuerte o motores acelerados durante la noche y en algunos momentos del día. (Foto referencial: Freepik)

La ordenanza, aprobada el 5 de marzo, identifica ocho categorías de ruido que las autoridades quieren controlar. Entre ellas se incluyen música a alto volumen, disturbios vocales, ruidos de animales, maquinaria o equipos eléctricos como cortadoras de césped y sopladores de hojas, uso indebido de bocinas, disparos de armas de fuego, motores acelerados y vehículos con silenciadores modificados.

Aun así, algunos residentes criticaron el límite de las 7 p.m. entre semana. Muchos aseguran que ese horario les deja muy poco tiempo para realizar tareas en el jardín después de terminar su jornada laboral.

“Conozco a personas que trabajan hasta las 5 o 6 de la tarde y a las 7 es cuando la mayoría aquí empieza a hacer su trabajo en el jardín”, comentó un vecino a News 5 Cleveland.

Ante las críticas, las autoridades locales reconocieron que el horario pudo haber sido un error.

Varios residentes cuestionaron el límite de las 7 p.m., argumentando que deja poco tiempo para hacer tareas domésticas después del trabajo. (Foto referencial: Freepik)

“La hora de las 7 p.m. fue un descuido involuntario; cometimos un error, lamentamos que se nos haya pasado y trabajaremos con nuestros residentes y fuerzas de seguridad para tener el mejor lenguaje posible antes de que la resolución entre en vigor”, indicó el municipio en un comunicado.

Los funcionarios también aclararon que la norma no establece un horario fijo de silencio todos los días: “La nueva resolución generalmente prohíbe ruidos que ‘acosen, molesten o perturben de manera irrazonable la comodidad, la paz o la salud de una persona con sensibilidad común’, a discreción de un agente de la ley”.

Además, señalaron que la intención no es castigar actividades cotidianas. “Nunca fue la intención de la Junta imponer requisitos excesivos; solo queríamos dar a las fuerzas del orden una herramienta útil para proteger a los residentes de ruidos irrazonables cuando haya una queja, no hacer más difícil cortar el césped”.

Otras ciudades que multan a los vecinos por exceso de ruido

En Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Miami Beach y Chicago lideran la fiscalización contra el ruido con normativas estrictas. Nueva York utiliza inspectores con sonómetros para multar desde ladridos persistentes hasta obras fuera de horario, mientras que en Chicago es ilegal que la música o ruidos mecánicos se escuchen a más de 23 metros de distancia durante la noche.

Las sanciones económicas varían según la gravedad y la reincidencia, oscilando generalmente entre los 70 y los 500 dólares. En zonas residenciales exclusivas como Beverly Hills o Seattle, las autoridades ponen especial énfasis en los horarios de uso de sopladores de hojas y cortadoras de césped, aplicando multas inmediatas de aproximadamente 250 dólares para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

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