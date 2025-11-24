Es una fecha en la que toda la familia se reúne alrededor de la mesa para agradecer y disfrutar de una deliciosa cena donde el pavo es el protagonista, pero también se convierte en el momento con más incendios domésticos relacionados con la cocina en Estados Unidos. A poco de celebrarse el Día de Acción de Gracias en todo el país, es importante que te detengas un momento y tomes medidas de precaución para que este jueves 27 de noviembre solo sea de gozo y no termines con una posible emergencia que dañe a toda tu familia. Hoy te explico, de la mano de los expertos, lo que debes tomar en cuenta para tener un Thanksgiving Day totalmente seguro y sin tener que llamar a los bomberos.

Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés), solo en 2023, los departamentos de bomberos del país respondieron a un estimado de 1,446 incendios, una cifra que representa un aumento del 388% en comparación con el promedio diario.

El peligro que se esconde en la cocina en Thanksgiving Day

Cada cuarto jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, oportunidad perfecta para recibir invitados, conversar, poner la mesa, revisar que el pavo horneado esté perfecto y hacer varias cosas a la vez. Esto es ideal para un descuido que puede costar muy caro.

“Es una festividad muy ajetreada, en la que se cocinan y hornean múltiples platos al mismo tiempo, y entre los invitados, el entretenimiento y otras distracciones, es fácil perder de vista lo que hay en la cocina o en el horno (…) No es de extrañar que cada año se produzca un aumento espectacular de los incendios domésticos relacionados con la cocina durante el Día de Acción de Gracias”, explicó Lorraine Carli, vicepresidenta de Divulgación y Defensa de la NFPA, en un comunicado publicado el 11 de noviembre de 2025.

Thanksgiving es el día del año con más incendios domésticos relacionados con la cocina. (Foto: Pyrosky / iStock) / Pyrosky

Cómo evitar incendios en el Día de Acción de Gracias

Y es que, con hogares llenos de personas brindando y sentados alrededor de la mesa para dar gracias por las bendiciones y oportunidades del año, las estufas calientes, hornos prendidos y la cocina desatendida, una simple distracción puede convertirse en peligro y fuego rápidamente. Es por eso que resulta vital tomar medidas para prevenir los incendios domésticos y disfrutar del Día de Acción de Gracias sin temor.

La NFPA y la Cruz Roja Americana elaboraron una guía con sencillos consejos de seguridad para minimizar riesgos:

No dejar la cocina sin supervisión cuando hay ollas o sartenes en la estufa. Si se está horneando un pavo, es recomendable permanecer en casa y revisarlo con frecuencia. Si debe abandonar la cocina, aunque sea por poco tiempo, apague la estufa o el horno. Utilizar un cronómetro o temporizador para acordarse que el horno o la estufa están encendidos. Evite llevar ropa holgada o mangas colgantes mientras cocina ya que pueden rozar una hornilla caliente y arder en segundos. Los niños y mascotas deben estar lejos de la cocina, al menos a tres pies de las áreas en las que hay fuego o utensilios sobre las hornillas. Los paños de cocina, agarraderas, bolsas de papel o plástico, cajas, toallas y envases de alimentos deben estar lejos de la estufa al ser objetos inflamables. Limpiar constantemente las superficies de la cocina para evitar la acumulación de grasa, ya que puede facilitar la propagación de un incendio. Si un incendio ocurre dentro del horno, la recomendación es apagar el aparato y mantener la puerta cerrada. Contar con un extinguidor o extintor dentro de la cocina es una gran idea.

Los objetos inflamables, como toallas, guantes de cocina, utensilios de madera o empaques de alimento, deben mantenerse a por lo menos un metro de distancia de las hornillas. (Foto: Pears2295 / iStock) / Pears2295

Lo que NO debes hacer al cocinar un pavo frito y así evitar incendios

Si bien muchas personas prefieren hornear el pavo, en Estados Unidos también es una tradición freírlo; sin embargo, esto debe hacerse con mucho cuidado para evitar accidentes o incendios domésticos.

El Chef Kenny Gilbert, director culinario en Grove Bay Hospitality en Miami y exparticipante de la séptima temporada de Top Chef, explica los errores que debes evitar:

Por ninguna razón metas el pavo congelado en la freidora.

La freidora de pavo no se coloca en espacios cerrados. Siempre hay que utilizarla en un área abierta o al aire libre, ya que al no hacerlo puede convertirse en un gran peligro.

La freidora no debe estar en una superficie desnivelada o cerca a materiales que pueden quemarse.

Nunca lo prepares cerca de niños o animales y debes estar supervisando la freidora en todo momento.

No usar guantes largos y el equipo adecuado para proteger tus manos, piel y rostro al freír.

No llenes de más la olla freidora porque esto hará que el aceite se derrame cuando el pavo sea colocado dentro, elevando el riesgo de incendio.

Desde la NFPA no recomiendan freidoras que utilizan aceite, debido al alto riesgo de quemaduras y explosiones. Aun así, miles de personas las usan cada año.

¿Qué hacer si ocurre un incendio en casa?

Si ocurre un incendio de grasa, debe llamarse al 911 de inmediato y usar un extinguidor solo si la situación es manejable y no pone en riesgo a los presentes.

Lo ideal es evacuar el ambiente y nunca debe usarse agua, ya que puede dispersar el aceite en llamas y empeorar la emergencia.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!