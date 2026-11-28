Si alguna vez soñaste con dedicarte al periodismo, pero las cuentas no cuadraban entre el alquiler que sube cada año, los pasajes pagados con OMNY y un empleo que no puedes soltar, esta noticia te interesará. La Craig Newmark Graduate School of Journalism, conocida como Newmark J-School y parte de la City University of New York (CUNY), anunció que absorberá el costo íntegro de la enseñanza y los cargos obligatorios de sus maestrías para los vecinos del estado que resulten admitidos y reúnan los requisitos. El beneficio rige para quienes arranquen en el otoño de 2027, y el plazo de prioridad vence el 15 de diciembre de 2026, dentro unas semanas.

Asimismo, se suprimió el cobro de US$75 por postularse, sin importar dónde viva el aspirante. A continuación, ampliaremos los detalles de quién califica, qué cubre realmente la oferta, cuáles gastos seguirás pagando y cómo armar tu expediente.

La maestría está dedicada a quienes buscan estudiar periodismo (Foto: Magnific)

¿PARA QUÉ PROFESIÓN ES LA MAESTRÍA GRATUITA?

La propuesta se dirige a quienes quieren formarse como reporteros. La escuela tiene su sede en Midtown Manhattan, en el 219 W. 40th Street, y sus posgrados se centran en la producción de noticias, la investigación y el vínculo de los medios con sus comunidades.

Estos son los programas presenciales incluidos:

Programa Enfoque M.A. in Journalism Reporteo, narración de historias y producción multimedia. Incluye una vía bilingüe en español e inglés. M.A. in Engagement Journalism Trabajo de campo combinado con participación de las audiencias, diseño de producto y modelos de ingresos sostenibles.

Ambas carreras duran por lo regular 16 meses, repartidos en tres semestres con graduación en diciembre. Quien necesite un ritmo más liviano puede sumar un cuarto ciclo opcional. Para no perder la ayuda, hay que cursar a tiempo completo y respetar las normas del plantel.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA ESTUDIAR GRATIS?

La ayuda está pensada para admitidos que cumplan con las reglas de residencia estatal de CUNY. Tener domicilio en el Bronx, Queens o Brooklyn el día que envías el formulario no basta, porque la universidad examina tus papeles antes de confirmar.

En términos generales, estas son las condiciones:

Ser ciudadano estadounidense, residente permanente o contar con otra situación migratoria que habilite la tarifa estatal.

Haber vivido de forma ininterrumpida en Nueva York durante al menos 12 meses antes del primer día de clases.

Demostrar que planeas quedarte allí como hogar definitivo.

Obtener un cupo en alguno de los programas elegibles y estudiar a tiempo completo.

Si llegaste hace poco desde otro estado o desde otro país, cuenta los meses con lupa, porque el plazo se aplica con rigor. Según la escuela, sirven como prueba el contrato de alquiler (lease), las declaraciones de impuestos, los estados bancarios o los registros escolares. Para resolver inquietudes, escribe a admissions@journalism.cuny.edu o llama al (646) 758-7900.

Uno de los ingresos a CUNY en el barrio de Manhattan, NYC (Foto: Getty Images) / Erik McGregor

¿QUÉ CUBRE EL BENEFICIO Y QUÉ GASTOS QUEDAN POR TU CUENTA?

Según las tarifas de CUNY para el año académico 2025-2026, el programa de tres semestres en Periodismo costaba cerca de US$18,609 para un residente del estado. Los estudiantes elegibles se ahorrarán esa suma. Sin embargo, otros rubros no entran en la ayuda:

Gasto ¿Está cubierto? Matrícula y tarifas obligatorias Sí Depósito de inscripción de US$250 No Vivienda y gastos de manutención No Libros y materiales No Seguro médico No Transporte y viajes No Evaluación de credenciales académicas No Exámenes de dominio del inglés No

¿CÓMO SOLICITAR UN CUPO?

El trámite se hace en el portal de Newmark J-School. Con un único formulario te evalúan para el ingreso y para las becas institucionales, de modo que no hay que llenar otro. Prepara con tiempo esta documentación:

Expedientes académicos oficiales.

Tres cartas de recomendación.

Una declaración personal.

Currículum vitae.

Muestras de escritura.

Examen de admisión de la escuela.

La prueba se rinde por internet en una sola sesión de 90 minutos. Mide pensamiento crítico, razonamiento analítico, edición y claridad al escribir, y no exige haber pisado antes una redacción. El centro la envía dentro de los cuatro días hábiles posteriores a iniciar el trámite.