En los últimos años, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ha sido una herramienta crucial para millones de personas y familias en Estados Unidos, especialmente en comunidades que enfrentan altos niveles de pobreza. En Illinois, alrededor de 1,5 millones de residentes dependen de este apoyo para garantizar el acceso a alimentos nutritivos. Sin embargo, los cambios recientes en las normativas federales, impulsados por la Ley One Big Beautiful Bill, han generado incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios del programa, sobre todo aquellos que podrían verse afectados por los nuevos requisitos laborales.

Desde el 1 de febrero de este año, se implementaron cambios significativos que establecen normas más estrictas sobre los requisitos laborales para poder seguir recibiendo los beneficios del SNAP. En este artículo, exploraremos a fondo qué significan estos cambios y cómo afectan a las personas y familias en Illinois, en especial a aquellos que ya enfrentan dificultades para acceder a trabajo, capacitación o incluso a alimentos debido a la inseguridad alimentaria y la pobreza.

Desde 2026, habrán nuevos requisitos laborales para acceder a los cupones de alimentos SNAP (Fotos: Freepik / USDA)

REQUISITOS LABORALES PARA ACCEDER A SNAP

A partir de la implementación de la Ley One Big Beautiful Bill, el gobierno federal ha decidido hacer más estrictos los requisitos laborales para los beneficiarios del SNAP, lo que significa que los residentes de Illinois deberán cumplir con nuevas condiciones para seguir siendo elegibles para este programa de asistencia alimentaria. A continuación, detallamos los requisitos principales:

Edad y empleo : Las personas de entre 18 y 64 años deberán trabajar o ser voluntarias un mínimo de 80 horas por mes para poder acceder a los beneficios de SNAP. Esto puede incluir trabajo remunerado, trabajos voluntarios o la participación en programas de capacitación o educación que estén aprobados por el programa.

: Las personas de entre 18 y 64 años deberán trabajar o ser voluntarias un mínimo de 80 horas por mes para poder acceder a los beneficios de SNAP. Esto puede incluir trabajo remunerado, trabajos voluntarios o la participación en programas de capacitación o educación que estén aprobados por el programa. Excepciones : No todas las personas están obligadas a cumplir con este requisito laboral. Los siguientes grupos pueden quedar exentos:

: No todas las personas están obligadas a cumplir con este requisito laboral. Los siguientes grupos pueden quedar exentos:

Estas exenciones buscan garantizar que no se les imponga una carga excesiva a aquellos que, por razones válidas, no pueden cumplir con los requisitos de trabajo o capacitación.

IMPACTO EN LOS INMIGRANTES

Otro aspecto relevante de los cambios en las normativas de SNAP es el impacto que tendrán sobre los inmigrantes con residencia legal en Estados Unidos. A partir de la entrada en vigor de los nuevos requisitos, aquellos inmigrantes que no cumplan con las condiciones laborales establecidas por la ley solo podrán recibir beneficios del SNAP durante tres meses en un período de tres años.

Esto puede generar dificultades adicionales para muchas familias inmigrantes que dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. La medida también afectará a residentes legales que ya se enfrentan a otros desafíos sociales y económicos en sus comunidades.

CONSECUENCIAS PARA LAS COMUNIDADES

Uno de los puntos más críticos de estos cambios es el impacto que tendrán en las comunidades más vulnerables de Illinois, particularmente en áreas como el oeste, el sur y los suburbios del extremo sur de Chicago. Estos barrios ya luchan contra la pobreza, la falta de acceso a alimentos saludables y una alta tasa de inseguridad alimentaria. La directora ejecutiva del Depósito de Alimentos del Gran Chicago, Kate Maehr, ha señalado que los nuevos requisitos laborales podrían tener efectos devastadores para quienes dependen del SNAP en estas zonas, ya que muchas personas ya están viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Es importante destacar que los cambios en los requisitos laborales no solo afectarán a los beneficiarios del programa, sino que también aumentarán la carga sobre los sistemas estatales y locales que deben procesar y administrar los casos de aquellos que intentan cumplir con las nuevas condiciones.

LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El aumento en las tasas de inseguridad alimentaria ha sido una preocupación creciente en Illinois y en muchas otras partes de Estados Unidos. Durante los últimos meses, organizaciones como United Way of Metro Chicago han reportado un aumento significativo en las solicitudes de asistencia alimentaria. En un informe reciente, se detalló un incremento del 149% en las solicitudes de ayuda alimentaria en la región metropolitana de Chicago.

Este aumento se debe, en parte, a los desafíos provocados por la suspensión temporal de los beneficios de SNAP durante parte del cierre del gobierno, así como a las dificultades que enfrentan las personas al intentar acceder a servicios de alimentos o empleo debido a la presencia de agentes federales en las comunidades. La situación se ha vuelto aún más difícil para las personas que, aunque buscan empleo, no tienen acceso a recursos para poder cumplir con los nuevos requisitos de trabajo.

LAS ORGANIZACIONES LOCALES

Frente a esta realidad, diversas organizaciones locales en Illinois han tomado medidas para ayudar a mitigar el impacto de estos cambios. Por ejemplo, United Way of Metro Chicago ha otorgado una subvención de $250,000 a 24 grupos locales que trabajan para abordar la inseguridad alimentaria en la región.

“Las personas que buscan ayuda a través de programas como SNAP no lo hacen porque no quieren trabajar, sino porque la pobreza y la desinversión en ciertas comunidades hace que sea extremadamente difícil encontrar estabilidad”, afirma Kimberlee Guenther, directora de impacto de United Way.

LA OPOSICIÓN A LOS NUEVOS REQUISITOS

Desde el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), las nuevas normas han sido criticadas duramente. La administración local ha expresado su preocupación por las implicaciones que estos cambios tendrán sobre los residentes del estado, señalando que el proyecto de ley presupuestaria de la administración Trump está diseñado para dificultar el acceso a los beneficios del SNAP, especialmente en comunidades ya golpeadas por la pobreza y la falta de empleo.

Según el IDHS, se estima que alrededor de 340,000 residentes de Illinois podrían verse afectados por estos cambios, lo que pondría en riesgo la seguridad alimentaria de muchas familias en el estado. A pesar de esta oposición, el Departamento sigue trabajando para comunicar los cambios a los participantes del programa y brindarles apoyo mientras se adaptan a los nuevos requisitos.

EL FUTURO DE SNAP EN ILLIONIS

A medida que se avanza hacia 2026, se espera que otros cambios importantes también afecten a los beneficiarios del SNAP. A partir de octubre de ese año, algunos de los costos de los beneficios se trasladarán a los estados, lo que podría generar nuevas tensiones en la administración de los fondos del programa.

Sin embargo, muchas organizaciones y activistas siguen luchando para que se implementen políticas que apoyen a las personas que realmente necesitan la ayuda de SNAP. A pesar de los obstáculos, el mensaje es claro: el hambre y la inseguridad alimentaria no deben ser un obstáculo para las familias que buscan una vida mejor.

SNAP es un programa de ayuda federal administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Foto: AFP)

