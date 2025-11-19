Hablar del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es tener en cuenta la vida diaria de millones de familias en Estados Unidos. Y es que es muy duro depender de esos fondos para cubrir algo tan básico como la alimentación. Cuando el gobierno federal cerró temporalmente y los pagos quedaron en el aire, muchos vivieron semanas enteras con ansiedad, sin saber si podrían surtir la despensa. Y justo cuando parecía que todo volvía a la normalidad, surgió una nueva preocupación.

En los últimos días, varias declaraciones de funcionarios relacionados con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) han provocado una ola de preguntas. ¿Es cierto que todos los beneficiarios tendrán que volver a aplicar al programa desde cero? ¿De verdad habrá que rehacer trámites completos justo después del cierre gubernamental más largo en la historia del país? Es por ello que ahora te contaré con calma qué se sabe y qué no para que puedas entender dónde estamos parados.

¿DE DÓNDE SALIÓ LA IDEA DE VOLVER A SOLICITAR SNAP OTRA VEZ?

El tema explotó después de que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, hablara en una entrevista con Newsmax sobre la intención de que todos los beneficiarios de SNAP presenten nuevamente su solicitud. Aquí empezó la preocupación de millones de personas: nadie quiere enfrentarse a más citas, formularios y verificaciones justo después de semanas tan inestables.

Rollins explicó que este proceso buscaría —según sus palabras— asegurarse de que quienes reciben fondos financiados por los contribuyentes “comprendan su vulnerabilidad” y demuestren su elegibilidad desde cero. Incluso mencionó cifras que causaron todavía más alarma: aseguró que datos provenientes de 29 estados conservadores indicaban que 186,000 personas fallecidas estarían todavía recibiendo beneficios.

PERO… ¿NO EXISTE YA UN PROCESO PARA VERIFICAR DATOS?

El USDA ya exige una recertificación periódica, normalmente cada seis o doce meses. Es algo que todas las familias que reciben SNAP conocen bien: actualizar ingresos, domicilio, gastos, y en muchos casos asistir a una entrevista. Nada de esto es nuevo.

Por eso sorprendió tanto escuchar a Rollins afirmar que lo que se pretende ahora es “reconstruir el programa desde sus cimientos”. Según un portavoz del USDA citado por Newsweek, la administración de Donald Trump busca reforzar controles contra lo que considera fraude, despilfarro y abuso, algo que se ha convertido en una prioridad política para ellos.

También llama la atención que Rollins insistiera en que el sistema está “corrupto”, incluso mencionando 120 arrestos relacionados con fraude en SNAP. Habló de fallas en los sistemas federales, de datos erróneos y de irregularidades que, según ella, nunca se habían investigado correctamente.

¿ENTONCES HABRÁ QUE VOLVER A SOLICITAR TODO EL BENEFICIO DESDE CERO?

Todo hace indicar que así será, pero, hasta ahora, el USDA no ha dado detalles concretos sobre cómo ni cuándo se pediría esta nueva aplicación masiva. No hay calendario, no hay instrucciones oficiales y tampoco está claro en qué se diferenciaría esto de la recertificación habitual que ya existe.

Todo lo que tenemos, por ahora, son declaraciones de la secretaria Rollins que han provocado preocupación más que certezas.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS BENEFICIARIOS AHORA MISMO?

Si tú, un familiar o alguien cercano recibe SNAP, lo más importante es no dar nada por hecho todavía. Lo que sí debes mantener en mente es que el proceso de recertificación regular sigue vigente, como siempre. Ese trámite no cambia, y si recibes una notificación del estado donde vives, tendrás que cumplirla para no perder los beneficios.

Pero una “reaplicación desde cero para todo el país” aún no se ha formalizado. Eso sí, te recomiendo que estés atento a cualquier noticia proveniente de entidades oficiales y de medios de comunicación confiables para que no caigas en estafas o robos de datos.

