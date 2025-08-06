Acceder a alimentos nunca fue tan urgente ni tan accesible para muchas familias. En un contexto de altos precios y dificultades económicas, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) sigue siendo una de las ayudas más solicitadas en el estado de New York.

Este beneficio federal no solo brinda un alivio esencial en la mesa de millones de hogares, sino que también se ajusta según el número de integrantes familiares y los ingresos mensuales. Si vives en New York y tienes una familia de cuatro personas, podrías acceder a cupones de hasta $973 mensuales para comida.

¿Cuánto otorga SNAP a una familia de 4 integrantes?

Según información actualizada por el sitio Créditos en USA, los montos máximos mensuales que entrega SNAP varían según el tamaño del hogar. Para una familia de cuatro personas, el monto mensual máximo es de $973, acreditado mediante una tarjeta EBT (Electronic Benefits Transfer) que permite comprar alimentos en comercios autorizados.

Estos son algunos ejemplos:

1 persona : hasta $291 al mes

: hasta $291 al mes 2 personas : hasta $535

: hasta $535 3 personas : hasta $766

: hasta $766 4 personas : hasta $973

: hasta $973 5 personas : hasta $1,155

: hasta $1,155 Por cada miembro adicional: +$219

Requisitos para solicitar los cupones SNAP

Para acceder al programa SNAP en New York, los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos:

Residencia en el estado de New York

Cumplimiento de los límites de ingresos brutos mensuales

Verificación del tamaño del hogar

Presentar documentación que respalde la elegibilidad (como prueba de ingresos, identidad y residencia)

Importante: las familias con adultos mayores o personas con discapacidad tienen criterios especiales, con límites de ingresos más flexibles.

Límites de ingreso para calificar

Los montos máximos de ingreso mensual permitidos para calificar también varían. Estos son los límites actuales:

Hogar de 4 integrantes sin ingresos de trabajo : $3,250 al mes

: $3,250 al mes Hogar de 4 integrantes con ingresos de trabajo : $3,750 al mes

: $3,750 al mes Hogar de 4 integrantes con adultos mayores o discapacitados: hasta $5,000 mensuales

Si los ingresos brutos del hogar superan estos límites, no se podrá acceder al programa.

¿Cómo se solicita SNAP?

El proceso de solicitud es bastante accesible. Se puede realizar de las siguientes maneras:

En línea a través del sitio oficial de beneficios del estado

a través del sitio oficial de beneficios del estado Por teléfono , llamando a las oficinas locales de asistencia

, llamando a las oficinas locales de asistencia Por correo , enviando los formularios a las direcciones indicadas

, enviando los formularios a las direcciones indicadas Presencialmente, acudiendo a los centros de ayuda de SNAP en tu condado

Una vez aprobado, los beneficiarios recibirán una tarjeta EBT donde cada mes se les depositará el monto correspondiente, según su situación.