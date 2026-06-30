Millones de personas se preparan para celebrar el 4 de julio con desfiles, parrilladas y espectáculos de fuegos artificiales, pero este año las festividades coincidirán con una cúpula de calor en Estados Unidos que llevará las temperaturas a niveles peligrosos. Meteorólogos advierten que cerca de 250 millones de personas estarán expuestas a calor extremo en amplias zonas del centro y el este del país, con máximas superiores a 100 °F (38 °C) y una sensación térmica que podría superar los 110 °F (43 °C). Además del intenso calor durante el día, las noches seguirán siendo inusualmente cálidas, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

¿Qué es una cúpula de calor?

Aunque suele confundirse con una ola de calor, una cúpula de calor es un fenómeno distinto.

Según expertos de AccuWeather, se produce cuando un sistema de alta presión queda prácticamente inmóvil sobre una región durante varios días o incluso semanas. Este sistema actúa como una tapa que atrapa el aire caliente cerca de la superficie e impide la formación de nubes.

Como consecuencia, la radiación solar calienta aún más el suelo y las temperaturas pueden alcanzar niveles récord.

El meteorólogo de AccuWeather, Jonathan Porter, explicó que este tipo de fenómeno puede persistir mucho más tiempo que una ola de calor tradicional, prolongando sus efectos sobre la población.

La ola de calor extrema en EE.UU. coincide con el 4 de julio y eleva el riesgo en actividades al aire libre. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los estados que enfrentarán las temperaturas más peligrosas

El calor afectará principalmente a la mitad oriental de EE.UU. y alcanzará su punto máximo durante el 4 de julio.

Virginia Ciudades como Richmond podrían superar los 38 °C durante tres días consecutivos y romper récords históricos. Washington D.C. Se esperan temperaturas cercanas a 103 °F (39,4 °C) y noches con mínimas por encima de los 27 °C. Nueva York Podría igualar récords tanto de temperatura máxima como de mínima nocturna. Carolina del Norte En ciudades como Raleigh se prevén noches excepcionalmente cálidas, cercanas a récords históricos. Minnesota, Wisconsin y Michigan Permanecerán bajo un riesgo elevado de calor extremo durante varios días. Maine y Massachusetts El calor alcanzará incluso estas zonas del noreste, donde normalmente las temperaturas son más moderadas. Sur profundo y Medio Oeste La combinación de calor y humedad elevará la sensación térmica por encima de los 110 °F (43 °C) en amplias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional también mantiene niveles de riesgo de calor entre “mayor” y “extremo” para más de 100 millones de personas.

Un mapa muestra las zonas de EE.UU. que enfrentarán el calor más intenso durante la semana del 4 de julio. | Crédito: heat.gov

El mayor peligro llegará durante el 4 de julio

La cúpula de calor alcanzará su máxima intensidad justo cuando millones de estadounidenses participen en actividades al aire libre.

Desfiles, reuniones familiares, eventos deportivos y espectáculos de fuegos artificiales coincidirán con las horas más calurosas del día, aumentando el riesgo de agotamiento por calor y golpe de calor.

Las autoridades recomiendan reducir las actividades físicas intensas durante la tarde, mantenerse hidratado y buscar lugares con sombra o aire acondicionado siempre que sea posible.

El calor tampoco dará tregua por la noche

Uno de los aspectos que más preocupa a los meteorólogos es que las temperaturas seguirán siendo elevadas después del atardecer.

En muchas ciudades del Medio Oeste y la costa este, las mínimas nocturnas apenas descenderán hasta los 21 a 27 °C, lo que impedirá que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día.

En las grandes áreas urbanas, el concreto y el asfalto retendrán el calor, haciendo que las noches sean todavía más sofocantes.

¿Por qué este fenómeno preocupa cada vez más?

Los expertos sostienen que las cúpulas de calor se han vuelto más frecuentes e intensas durante la última década debido al calentamiento global provocado por la actividad humana.

Las investigaciones indican que las condiciones atmosféricas que favorecen estos bloqueos de alta presión son ahora hasta 150 veces más probables que en el pasado.

Además del impacto sobre la salud, estos episodios aumentan el riesgo de incendios forestales, agravan las sequías, ejercen presión sobre las reservas de agua y pueden provocar cortes de electricidad por la elevada demanda de aire acondicionado.

El calor es el fenómeno meteorológico más mortal en EE.UU.

De acuerdo con datos del gobierno estadounidense, el calor provoca alrededor de 2.000 muertes al año y es responsable de más fallecimientos que los tornados, los huracanes y los rayos juntos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la exposición prolongada a temperaturas extremas puede causar calambres, agotamiento por calor y, en los casos más graves, un golpe de calor, una emergencia médica que requiere atención inmediata.

Con una cúpula de calor instalada sobre gran parte del país, las autoridades insisten en que este 4 de julio la mejor forma de disfrutar las celebraciones será mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

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