Aunque distintos puntos de Estados Unidos celebrarán el ‘Cinco de Mayo’, recientemente dos ciudades de Texas han confirmado que cancelarán sus desfiles en relación a esta festividad: Dallas y Houston. Esto significa que cientos de residentes no sentirán la energía de esta tradición mexicana; sin embargo, surge la duda de por qué se tomó esta radical decisión. Para obtener respuestas sobre ello, te invito a leer los siguientes párrafos.

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‘El Estado de la Estrella Solitaria’ acostumbra a realizar esta festividad cada año, ya que cuenta con una gran presencia de inmigrantes mexicanos en sus principales ciudades, tales como San Antonio, El Paso, Houston, Dallas, entre otros.

Para este año, distintas ciudades situadas en Illinois y el sur de California han confirmado que se realizarán eventos en relación al ‘Cinco de Mayo’, sea con pago o gratuitos. Se creía que esto también ocurriría en Dallas y Houston, pero las organizaciones confirmaron que no será posible.

Los inmigrantes mexicanos que radican en EE. UU. hacen posible los desfiles por Cinco de Mayo. (Crédito: Kerem YUCEL / AFP) / KEREM YUCEL

Por qué Dallas y Houston cancelaron sus desfiles por ‘Cinco de Mayo’

Anualmente, Dallas conmemora la victoria del ejército mexicano en 1862 realizando un desfile por Jefferson Boulevard, en Oak Cliff. Se trata de una costumbre que ha perdurado por más de cuatro décadas; sin embargo, finalizará este 2026.

Según información de Univision 23 , la razón por la cual no se realizará la celebración en dicha localidad se debe a falta de fondos, costos elevados y escaso apoyo logístico. Pese a los esfuerzos realizados, las familias no podrán disfrutar de bandas escolares, grupos de ballet folklórico y otras actividades.

La cuestión es diferente en la ciudad de Houston, pues este medio precisó que la suspensión del desfile por ‘Cinco de Mayo’ se relaciona a los operativos que ejecutan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La posible presencia de ICE fue la razón principal para que se cancele el desfile en Houston. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Estas celebraciones son organizadas mayoritariamente por inmigrantes mexicanos; entonces, éstos tienen temor de festejar y, en el momento menos oportuno, terminen bajo custodia federal. Por lo tanto, como medida preventiva, se decidió la cancelación del desfile.

Es importante mencionarte que, a fines de abril, Houston revocó un decreto que limitaba el apoyo policial hacia las autoridades federales de inmigración; es decir, ahora la policía local podrán realizar intervenciones a inmigrantes, según reportó AP .

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