Nueva York avanza con uno de los proyectos de transporte más esperados para quienes se desplazan entre Brooklyn y Queens: el Interborough Express, conocido como IBX. La futura línea de tren ligero de la MTA busca unir ambos boroughs sin obligar a los usuarios a viajar primero hasta Manhattan, una ruta que hoy puede alargar de manera considerable los trayectos de trabajadores, estudiantes, familias y personas que usan el subway para ir a citas médicas, comercios o visitas familiares. El plan contempla un recorrido de 14 millas entre Brooklyn Army Terminal, en Sunset Park y Bay Ridge, y Roosevelt Avenue, en Jackson Heights, con una duración proyectada de unos 32 minutos de punta a punta.

La propuesta incluye 18 paradas totalmente accesibles, enlaces con 17 líneas del metro neoyorquino, más de 50 rutas de autobuses y dos conexiones previstas con el Long Island Rail Road, conocido como LIRR. Para comunidades de Brooklyn y Queens con una amplia presencia latina —desde Sunset Park, Borough Park y Flatbush hasta Bushwick, Ridgewood, Elmhurst y Jackson Heights— la iniciativa podría convertirse en una alternativa más directa para trasladarse de un borough a otro. Sin embargo, continúa en fase de diseño, ingeniería y revisión ambiental, por lo que todavía no es un servicio disponible para el público ni tiene una fecha definitiva de inauguración.

¿QUÉ ES EL INTERBOROUGH EXPRESS?

El Interborough Express será una línea de tren ligero, o light rail, que utilizará un corredor ferroviario existente entre Brooklyn y Queens. La MTA planea incorporar vehículos de pasajeros junto a la infraestructura que seguirá siendo utilizada para el transporte de carga.

La iniciativa aprovechará una vía ferroviaria que atraviesa sectores con pocas alternativas directas de movilidad entre ambos boroughs. Su propósito es facilitar viajes transversales, es decir, desplazamientos entre Brooklyn y Queens que actualmente suelen exigir una combinación de metro o buses con paso previo por Manhattan.

La MTA estima que el IBX podría atender a más de 160,000 usuarios en un día laborable y beneficiar a cerca de 900,000 personas que viven cerca del recorrido. Esas proyecciones convertirían a la línea en uno de los sistemas de tren ligero con mayor demanda prevista en Estados Unidos.

El ingreso a una de las estaciones del IBX podría verse de esta manera (Foto: MTA)

ESTAS SERÁN LAS 18 ESTACIONES DEL IBX

El itinerario comenzaría en Brooklyn Army Terminal, en el área de Sunset Park y Bay Ridge, y finalizaría en Roosevelt Avenue, en Jackson Heights. La siguiente tabla separa los enlaces con subway, buses, ferry y tren suburbano para que los lectores identifiquen con facilidad los posibles puntos de transferencia.

Nº Estación IBX Área principal Conexiones con subway Conexiones con buses Otras conexiones 1 Brooklyn Army Terminal Sunset Park, Bay Ridge N, R B11, B37 NYC Ferry 4 Av Sunset Park, Bay Ridge N, R B9, B63 — 3 8 Av Sunset Park, Borough Park, Dyker Heights, Bay Ridge N B9, B70 — 4 New Utrecht Av Borough Park, Bensonhurst, Dyker Heights D, N B9 — 5 McDonald Av Borough Park, Kensington, Midwood F B11 — 6 E 16 St Midwood, Ditmas Park B, Q — — 7 Flatbush-Nostrand Av Flatbush, Brooklyn College, East Flatbush, Flatlands, Midwood 2, 5 B11, B41, B44, B44 SBS, B103, BM2, Q35 — 8 Utica Av East Flatbush, Flatlands — B6, B7, B46, B46 SBS, B103, BM2 — 9 Remsen Av Canarsie, East Flatbush — B8, B17 — 10 Linden Blvd East New York, Canarsie L B14 — 11 Livonia Av Brownsville, East New York L, 3 B14 — 12 Atlantic Av East New York, Brownsville, Ocean Hill, Cypress Hills A, C, J, Z, L B12, B20, B25, B83, Q24, Q56 LIRR* 13 Wilson Av Bushwick, Ridgewood L B60 — 14 Myrtle Av Ridgewood, Glendale — B13, B20, Q55, QM24, QM25, QM34 — 15 Metropolitan Av Middle Village M Q38, Q54, Q67 — 16 Eliot Av Maspeth, Middle Village — Q14, QM24, QM25, QM34 — 17 Grand Av Elmhurst, Maspeth — Q47, Q58, Q59, Q98 — 18 Roosevelt Av Jackson Heights, Elmhurst, Woodside 7, E, F, M, R Q32, Q33, Q47, Q49, Q53 SBS, Q70 SBS LIRR*

La agencia advierte que la ubicación, los ingresos y los enlaces definitivos de las paradas siguen sujetos a cambios. Por eso, la información debe entenderse como una guía del trazado actual y no como un mapa final de funcionamiento.

Uno de los ajustes ya incorporados es la eliminación de Sutter Avenue. La MTA concluyó que esa parada no era necesaria tras revisar la demanda proyectada y su cercanía con otros puntos del recorrido. Con esa modificación, el trayecto sería más ágil entre Livonia Avenue y Atlantic Avenue.

Mapa del InterBorough Express con sus 18 estaciones y conexiones (Foto: MTA)

¿QUÉ LÍNEAS DEL SUBWAY CONECTARÁN CON EL IBX?

Uno de los principales atractivos del Interborough Express será su integración con la red de subway. El plan contempla enlaces con 17 rutas del metro, distribuidos en puntos estratégicos de Brooklyn y Queens, además de conexiones con autobuses y el LIRR.

Para una persona que vive en Queens y trabaja en Brooklyn, o para alguien de East New York que necesita llegar a Jackson Heights, el nuevo servicio podría reducir parte de los transbordos que hoy obligan a pasar por Manhattan. El beneficio no dependerá únicamente del tiempo de punta a punta: también estará en la posibilidad de cambiar de ruta desde zonas clave del corredor.

Estación IBX Líneas del subway con conexión ¿Qué zonas quedarían mejor enlazadas? Brooklyn Army Terminal N, R Sunset Park, Bay Ridge y el corredor de Fourth Avenue 4 Av N, R Sunset Park, Bay Ridge y Borough Park 8 Av N Sunset Park, Dyker Heights, Bay Ridge y Borough Park New Utrecht Av D, N Borough Park, Bensonhurst y Dyker Heights McDonald Av F Kensington, Midwood, Borough Park y el eje hacia Coney Island o Manhattan E 16 St B, Q Midwood, Ditmas Park y el corredor de Ocean Parkway Flatbush-Nostrand Av 2, 5 Flatbush, Brooklyn College, East Flatbush y Flatlands Linden Blvd L East New York y Canarsie Livonia Av L, 3 Brownsville, East New York y el corredor de New Lots Atlantic Av A, C, J, Z, L Broadway Junction, East New York, Bushwick, Queens y Manhattan Wilson Av L Bushwick, Ridgewood y el corredor de Canarsie Metropolitan Av M Middle Village, Ridgewood y el corredor de Myrtle Avenue Roosevelt Av 7, E, F, M, R Jackson Heights, Elmhurst, Woodside, Flushing y Manhattan

Los intercambios más relevantes estarían en Atlantic Avenue y Roosevelt Avenue. En Atlantic Avenue, los pasajeros podrían enlazar con las líneas A, C, J, Z y L cerca de Broadway Junction, uno de los principales centros de transferencia del este de Brooklyn. En Roosevelt Avenue, el recorrido se conectaría con las rutas 7, E, F, M y R en Jackson Heights, además de buses como la Q70 SBS, que ofrece servicio hacia LaGuardia Airport.

La MTA planea más de 160,000 pasajeros diarios cuando este proyecto se concrete en Nueva York (Foto: MTA)

32 MINUTOS PARA CRUZAR BROOKLYN Y QUEENS

La MTA calcula que el viaje completo entre Brooklyn Army Terminal y Roosevelt Avenue tomará aproximadamente 32 minutos. Los nuevos vehículos estarán diseñados para alcanzar velocidades de hasta 65 millas por hora y para acelerar o frenar con rapidez entre las 18 paradas previstas.

La cifra es una estimación de planificación y no un horario final de operación. La duración real dependerá de elementos que siguen en desarrollo, entre ellos el diseño definitivo de la infraestructura, la frecuencia, los sistemas de señalización y las condiciones de servicio.

La agencia ha planteado que la línea opere durante las 24 horas y tenga frecuencias de hasta cinco minutos en períodos de mayor demanda. Esas características continúan bajo evaluación y dependerán del proceso de diseño, la disponibilidad de fondos y la construcción de la obra.

ASÍ SERÁN LAS NUEVAS ESTACIONES

La MTA proyecta que las 18 estaciones sean completamente accesibles. El diseño incorpora criterios de accesibilidad universal para facilitar el uso de la red a personas con discapacidad, adultos mayores, viajeros con cochecitos, usuarios con equipaje y quienes emplean dispositivos de movilidad.

Entre las características previstas están:

Ascensores con cabinas más amplias y acceso pasante.

Embarque a nivel entre el tren y la plataforma.

Puertas de ingreso de mayor tamaño.

Baldosas táctiles para orientar a personas con discapacidad visual.

Señalización digital e información mediante anuncios de audio.

Indicaciones ubicadas para facilitar su lectura.

Mejor iluminación en los espacios de espera.

Líneas de visión más despejadas.

Áreas de circulación adecuadas para pasajeros con dispositivos de movilidad.

Asientos prioritarios y sistemas informativos dentro de los vehículos.

Las imágenes conceptuales difundidas por la MTA muestran paradas con un aspecto más contemporáneo que muchas instalaciones históricas del subway. El planteamiento da prioridad a la iluminación, la visibilidad, las plataformas sin barreras y una circulación más fluida para los usuarios.

Así se verá una estación del IBX, de acuerdo con el más reciente diseño publicado (Foto: MTA)

LA MTA TAMBIÉN ADAPTA ESTACIONES EXISTENTES

La accesibilidad del IBX no dependerá únicamente de la infraestructura nueva. Para que una persona pueda realizar un transbordo sin barreras hacia otra ruta, las estaciones existentes vinculadas al corredor también deben contar con ascensores y otras mejoras adecuadas.

Estación existente Líneas Relación con el IBX Junius St / Livonia Av 3 y L Punto de transferencia previsto cerca de la parada IBX Livonia Av Broadway Junction A, C, J, Z y L Enlace estratégico con Atlantic Av Ave I F Estación relacionada con la conexión proyectada en McDonald Av Wilson Av L Vínculo previsto en el tramo entre Bushwick y Ridgewood

La MTA contempla obras de accesibilidad en estos puntos, pero los calendarios de construcción, contratos y plazos de finalización pueden cambiar. Es recomendable que los usuarios consulten las actualizaciones oficiales antes de planificar un viaje basado en ascensores nuevos o posibles cambios de servicio.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTO EL INTERBOROUGH EXPRESS?

El proyecto continúa en las etapas de diseño, ingeniería y revisión ambiental. Uno de los próximos hitos será la publicación del Draft Environmental Impact Statement o DEIS, un documento que examinará los efectos de la obra y abrirá una nueva ronda de comentarios públicos.

El cronograma informado hasta ahora es el siguiente:

Etapa Estado o fecha prevista Diseño e ingeniería En desarrollo Revisión ambiental En curso durante 2026 Publicación del DEIS Prevista para finales de 2026 Comentarios y participación pública Después de la publicación del DEIS Diseño y ajustes posteriores Proyectados hasta 2027 Construcción y entrada en servicio Sin fecha definitiva anunciada

La publicación del DEIS será relevante para los residentes y negocios ubicados cerca del corredor. Durante ese proceso, la comunidad podrá revisar información sobre ruido, obras, circulación, impactos ambientales y las medidas de mitigación que proponga la agencia.

Por ahora, la MTA no ha anunciado una fecha de apertura. Antes de iniciar operaciones, el plan deberá completar la revisión ambiental, el diseño final, la contratación, la construcción y las pruebas correspondientes.

UN PROYECTO DE US$5.5 MIL MILLONES

El Interborough Express tiene un costo estimado de US$5.5 mil millones. La fase de diseño recibe respaldo de fondos estatales y del plan de capital de la MTA, aunque la ejecución completa requerirá asegurar recursos para las etapas posteriores.

La importancia de la iniciativa va más allá de incorporar otra línea al mapa de transporte. Para Brooklyn y Queens, representa la posibilidad de crear un enlace ferroviario directo entre comunidades que durante décadas han tenido alternativas limitadas para cruzar de un borough a otro sin desviarse por Manhattan.

Si la propuesta se concreta con el diseño actual, Nueva York contará con un sistema de tren ligero de 18 estaciones, conexión con 17 líneas del subway, más de 50 rutas de autobuses y dos enlaces previstos con el LIRR. El desplazamiento entre Sunset Park y Jackson Heights tomaría alrededor de 32 minutos, una diferencia importante para miles de residentes que hoy invierten más tiempo en transbordos para moverse entre Brooklyn y Queens.