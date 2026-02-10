Cuando cae una tormenta de nieve en Nueva York, la ciudad se transforma por completo. Las luces del metro se reflejan sobre las calles cubiertas, los autos se amontonan en busca de salida, y los vecinos salen con palas y café caliente en mano, tratando de despejar las aceras antes del amanecer. Es una imagen clásica del invierno neoyorquino, desde Jackson Heights hasta Washington Heights, pasando por los negocios latinos del South Bronx o las tienditas de Sunset Park. Pero entre ese esfuerzo comunitario se esconde un detalle que muchos pasan por alto cada año: no limpiar la nieve frente a tu casa o negocio puede costarte una multa importante. Y el Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés) no suele perdonar.

Esto es algo que se ve una y otra vez en los cinco distritos —Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island—, sobre todo después de nevadas intensas como la del 25 de enero o la del pasado fin de semana. La nieve se acumula, el hielo se endurece y la ciudad empieza a actuar. Cuando el DSNY interviene, lo hace con cifras claras, advertencias precisas y con la seguridad peatonal como prioridad.

Limpiar la nieve de las aceras es una responsabilidad cívica de todos (Foto: AFP)

¿QUIÉNES DEBEN LIMPIAR LA ACERA Y EN QUÉ PLAZO?

En Nueva York, la responsabilidad de limpiar la nieve o el hielo recae sobre los propietarios, no sobre el gobierno local. Esto aplica para todo tipo de propiedades: casas particulares, edificios residenciales, locales comerciales y bodegas.

La regla es sencilla, pero muchos la olvidan: después de que deja de nevar, los dueños tienen hasta las 12:30 p.m. del día siguiente para limpiar la acera. Si pasada esa hora la vereda sigue cubierta de nieve o hielo, el propietario queda expuesto a una infracción. Desde el DSNY lo repiten constantemente: no se trata solo de cumplir una norma, sino de evitar caídas y accidentes, especialmente en zonas con alto tránsito, como las cercanías del metro o las escuelas.

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO LIMPIAR LA NIEVE?

Aquí es donde más de uno se lleva una sorpresa. Las multas son reales y pueden subir rápido, sobre todo si se repite la falta dentro del mismo año. En los días posteriores a la última tormenta, el DSNY emitió casi 800 multas nuevas, elevando el total a más de 3,500 infracciones desde el 25 de enero.

Tipo de infracción Monto aproximado de la multa Primera infracción Entre US$100 y US$150 Segunda infracción (dentro de 12 meses) Entre US$150 y US$250 Tercera o siguientes Entre US$250 y US$350

La normativa municipal establece que la multa puede alcanzar los US$350 por cada violación, especialmente si el propietario reincide.

¿POR QUÉ NUEVA YORK ES TAN ESTRICTA CON ESTA NORMA?

Un portavoz del DSNY lo explicó claramente: la prioridad es la seguridad pública. Una acera congelada puede ser una trampa peligrosa para adultos mayores, repartidores o trabajadores que caminan largas distancias bajo el frío. Y en una ciudad donde millones se desplazan a pie, cada tramo de acera mal limpiado multiplica el riesgo.

Por eso, las autoridades intensifican los controles tras cada tormenta, incluso cuando el cielo ya se despejó y vuelve el sol. Evitar un resbalón puede ser tan valioso como evitar una multa.

Ciudadano de Nueva York cargando una pala para quitar nieve mientras camina por una calle de la Ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

LO QUE CONVIENE TENER EN CUENTA PARA EVITAR SANCIONES

En invierno, no basta con esperar a que el sol derrita la nieve. Lo recomendable es:

Limpiar la acera a tiempo, incluso varias veces si sigue nevando.

Esparcir sal o productos antideslizantes para prevenir la formación de hielo.

Revisar la acera durante los días siguientes, ya que la temperatura puede volver a congelar pequeñas zonas húmedas.

Más allá del dinero, la norma tiene un propósito sencillo pero esencial: mantener las calles transitables y seguras. En una ciudad tan viva como Nueva York, donde los hispanos forman parte fundamental del pulso urbano, mantener la acera limpia también es una forma de cuidar la comunidad y evitar dolores de cabeza municipales.

