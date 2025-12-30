La población de Arizona está a la expectativa mientras se acerca el 2026 y con él la posible actualización del salario mínimo. Trabajadores, familias y pequeños negocios siguen de cerca cualquier anuncio, conscientes de que este ajuste puede marcar una diferencia real en el día a día, especialmente en un contexto donde el costo de vida continúa en aumento y cada dólar cuenta más que nunca.

El debate no solo gira en torno a cifras, sino también a estabilidad, poder adquisitivo y calidad de vida. Arizona tiene un historial particular en materia de salario mínimo, con aumentos vinculados a la inflación y decisiones ya establecidas por ley, lo que mantiene a muchos atentos a cuál será el monto definitivo. En este escenario, la pregunta se repite en todo el estado: ¿cuánto subirá el salario mínimo en 2026 y a quiénes beneficiará exactamente?

Arizona es uno de los cincuenta estados que, junto con el Distrito de Columbia, integran los Estados Unidos (Foto: AFP)

¿De cuándo será el nuevo salario mínimo en Arizona?

Actualmente, el salario mínimo en Arizona es de $14.70 por hora, una cifra que se estableció como parte de los ajustes automáticos vinculados al costo de vida bajo la Fair Wages and Healthy Families Act. Este monto ha estado vigente durante 2025 y se encuentra entre los más altos de los estados que no suelen ajustar el salario mínimo tan frecuentemente, lo que lo hace especialmente relevante para trabajadores de sectores con salarios más bajos.

De cara al 2026, el nuevo salario mínimo en Arizona será de $15.15 por hora, y esta actualización entrará en vigor el 1 de enero de 2026 como resultado del ajuste anual basado en la inflación medido por el Índice de Precios al Consumidor. Este incremento de $0.45 por hora tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y mantener el ritmo de vida frente al aumento de los costos cotidianos.

¿Quiénes si se benefician en la práctica?

En general, la tarifa de US$15.15 por hora se aplicará a la mayoría de los trabajadores del estado, incluidos muchos latinos que hoy tienen sueldos cercanos al mínimo. Esto abarca:

Empleados de tiempo completo y parcial en empresas privadas, desde tiendas y supermercados hasta hoteles y fábricas, donde la presencia de trabajadores hispanos es muy alta en Arizona.

Personal que labora en restaurantes, comida rápida, cafeterías, servicios de limpieza, construcción ligera y otros rubros donde hay gran número de empleados latinos.

Trabajadores en zonas urbanas como Phoenix, Tucson, Mesa, Glendale, así como en comunidades rurales y agrícolas donde muchos migrantes hispanohablantes realizan trabajos temporales o por temporada.

La Comisión Industrial de Arizona exige que los empleadores coloquen un cartel visible sobre el salario mínimo en el lugar de trabajo, algo especialmente importante en negocios donde muchos empleados hispanos quizá no conocen bien el inglés o las leyes laborales.