Un tema de mucha relevancia en cada inicio de año es acerca del aumento del salario mínimo. Por cada estado dentro de USA, se modifican los salarios mínimos y pueden aumentar significativamente o mantenerse al igual que el año anterior, siendo muy raras las ocasiones en las que este disminuye. El Estado de California, el más poblado en Estados Unidos, realizará una modificación en su salario mínimo.

Para este 2026 se espera un ligero aumento del salario mínimo en California, lo que aplicará para todos sus condados. Aquí te cuento de cuánto será el aumento, desde cuándo y para quiénes aplicará.

¿A cuánto aumentó el salario mínimo en California para el 2026?

Como mencionamos previamente, el salario mínimo incrementará en California para este 2026, por lo que pasará de 16.50 dólares la hora a 16.90 dólares la hora . Este incremento puede ser significativo para las personas que actualmente cuentan con trabajos no tan bien remunerados.

¿Desde cuándo aplicará el aumento del salario mínimo en California?

Para California, así como para la gran mayoría de estados dentro de USA, este incremento del salario mínimo aplicará a partir del 1 de enero de 2026 . Por lo tanto, te recomendamos verificar con la persona que sea tu contratista que este incremento se haga válido desde el primer mes del año.

¿Por qué aumenta el salario mínimo en California para este 2026?

Este incremento del salario mínimo se da debido a una ley estatal “California Mínimum Wage Law”, que establece que los salarios mínimos se ajustan año tras año en base al costo de vida y es medido por el índice de precios al consumidor. Con esto, lo que busca el estado de California es garantizar un salario mínimo que se mantenga al nivel que permita a los trabajadores enfrentar el aumento del costo de vida, especialmente en California que es uno de los más altos en Estados Unidos.