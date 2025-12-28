Excelentes noticias para la fuerza laboral de Nueva Jersey: a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal experimentará un nuevo incremento. La mayoría de los empleados verán un aumento de $0.43, elevando el pago por hora a $15.92. Este ajuste, anunciado por el Departamento de Labor (NJDOL), se basa en los cambios del Índice de Precios al Consumidor (CPI). El objetivo es ayudar a las familias hispanas y a todos los trabajadores a enfrentar el costo de vida actual con un salario más digno.

Si trabajas para una pequeña empresa o en empleos por temporada, tu salario también subirá, aunque de manera gradual. Para estos sectores, el sueldo base pasará de $14.53 a $15.23 por hora a inicios de 2026, con aumentos programados hasta el año 2028. Esta medida busca equilibrar el beneficio para el trabajador con la sostenibilidad de los pequeños negocios locales. Es un avance significativo desde 2018, cuando el pago mínimo en el estado era de apenas $8.60, marcando una ruta clara hacia la prosperidad.

Los trabajadores agrícolas y el personal de cuidados a largo plazo también tienen buenas noticias en este nuevo calendario. Quienes laboran en granjas verán su pago subir a $14.20, mientras que el personal de atención directa en centros de salud alcanzará los $18.92 por hora. Por otro lado, los trabajadores que reciben propinas subirán su salario base a $6.05. Es vital recordar que si tus propinas más el sueldo base no suman el mínimo estatal, tu empleador está obligado por ley a pagarte la diferencia.

Mantenerse informado sobre tus derechos laborales es clave para asegurar que recibas el pago justo que te corresponde por ley. El Comisionado de Trabajo, Robert Asaro-Angelo, reafirmó que este aumento es parte del compromiso del estado para crear una economía más fuerte y justa para todos. Si notas que tu cheque de enero no refleja estos cambios, puedes contactar al NJDOL para recibir asesoría. Este 2026 comienza con más dinero en el bolsillo para quienes impulsan el motor económico de Nueva Jersey día con día.

¿Cuál es el nuevo salario mínimo en Nueva Jersey para 2026?

Desde el 1 de enero de 2026, la tarifa general del salario mínimo en Nueva Jersey será de 15,92 dólares por hora para la mayoría de los empleados cubiertos por la ley estatal. Este ajuste viene después de que el salario mínimo llegara a 15,49 dólares en 2025 como parte del plan aprobado en 2019 para superar los 15 dólares y luego indexarlo a la inflación. El incremento de 2026 equivale a casi un 3% extra en tu cheque por hora (un aumento de 0,43 dólares frente a 2025), calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor (CPI).​ . Pero no todos cobrarán lo mismo: hay reglas especiales si trabajas en pequeños negocios, temporada, agricultura o con propinas.​

Excepciones del nuevo salario mínimo 2026 en NJ: pequeños negocios y trabajo de temporada

Si trabajas para un empleador pequeño con menos de seis empleados o en un trabajo estacional, tu salario mínimo también sube, pero a una cifra distinta. En 2026, la tarifa mínima para estos trabajadores será de 15,23 dólares por hora, frente a los 14,53 dólares vigentes en 2025, dentro de un calendario gradual que se prolonga hasta 2028. El objetivo es dar un poco más de margen a estos negocios, pero garantizando que tu sueldo siga aumentando año a año dentro de la misma protección estatal.​

¿Los trabajadores agrícolas y en centros de cuidado están incluidos en el nuevo salario mínimo 2026 en NJ?

Los trabajadores agrícolas por hora en Nueva Jersey también verán un aumento específico en 2026, con una nueva tarifa mínima de 14,20 dólares por hora, frente a los 13,40 dólares del año anterior. Este sector tiene su propia tabla de incrementos que se extenderá hasta 2030, lo que significa ajustes regulares ya aprobados en la ley estatal. Además, el personal de atención directa en centros de cuidado a largo plazo pasará a un mínimo de 18,92 dólares la hora, un aumento de 0,43 dólares para mantener su salario por encima del mínimo general.​

¿El nuevo salario mínimo 2026 en NJ está contemplado para empleados con propinas?

Si trabajas en restaurantes, bares u otros servicios con propinas, la regla clave es que tu ingreso total por hora nunca puede quedar por debajo del salario mínimo estatal. En 2026, el salario en efectivo mínimo que debe pagarte el empleador será de 6,05 dólares por hora, mientras se mantiene un crédito máximo por propinas de 9,87 dólares; si entre salario y tips no llegas a 15,92 dólares, el empleador debe cubrir la diferencia hasta el mínimo legal. Esta combinación de efectivo más propinas está regulada, así que es buena idea llevar control de tus horas y de lo que realmente recibes cada semana.​

¿Por qué sube el salario mínimo y qué significa para uno?

El aumento de 2026 no es aleatorio: la Constitución de Nueva Jersey exige que el salario mínimo se ajuste cada año según la evolución del costo de vida medido por el CPI. Para calcular los nuevos 15,92 dólares, el Departamento de Trabajo estatal aplicó un incremento de 2,808% sobre los 15,49 dólares de 2025, redondeando el resultado al centavo más cercano. En la práctica, esto significa que tu sueldo mínimo seguirá subiendo año tras año sin necesidad de una nueva ley, ayudando a que tus ingresos no se queden tan atrás frente a la inflación en un estado tan caro como Nueva Jersey.​

¿Cómo presentar una queja si no recibo el aumento del nuevo salario mínimo 2026 en NJ?

Los trabajadores que no vean reflejado el aumento en sus cheques de pago pueden presentar una queja salarial ante el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral.