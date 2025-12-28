A pesar de ser la segunda economía más grande de Estados Unidos, Texas se mantiene estancado en el salario mínimo federal de $7.25 por hora. Mientras que para el año 2026 estados como California y Nueva York alcanzarán los $16.00 y $17.00 respectivamente, en el “Estado de la Estrella Solitaria” no se ha aprobado ninguna ley que eleve el sueldo básico. Esta cifra no ha cambiado desde el año 2009, marcando el periodo más largo sin aumentos salariales en la historia moderna del estado.

Muchos residentes se preguntan por qué Texas no ha subido el sueldo si su Producto Interno Bruto (PIB) es de los más altos. La realidad es que, aunque se han propuesto múltiples leyes en el Congreso estatal para llegar a los $15 o $17 por hora, los legisladores conservadores las han rechazado. Los argumentos principales para mantener el pago actual de $7.25 se centran en el temor a una posible pérdida de empleos y el control de la inflación, dejando a Texas como el único estado del “top 5” económico sin aumentos.

Un dato clave para la comunidad es que en Texas ninguna ciudad tiene permitido obligar a las empresas privadas a pagar más del mínimo federal. Sin embargo, ciudades como Austin, Houston y San Antonio sí han logrado subir el sueldo base a $15 o $20 por hora, pero únicamente para empleados municipales. Esto significa que si trabajas para una empresa privada en Dallas o Houston, legalmente te pueden seguir pagando el mínimo de $7.25, a diferencia de lo que ocurre en ciudades como Chicago o Los Ángeles.

Para quienes trabajan por propinas, la ley establece un pago base de $2.13 por hora, siempre que las propinas completen el mínimo de $7.25. Una excelente noticia para este sector es la ley firmada en 2025 que permite una deducción de impuestos sobre propinas calificadas de hasta $25,000 anuales. Este beneficio fiscal busca aliviar el bolsillo de meseros y personal de servicio en Texas ante la falta de un incremento real en el salario por hora durante casi dos décadas.

El empleo en Estados Unidos resulta variado al igual que el salario mínimo obtenido por hora laborada. (Fuente: iStock) / JohnnyGreig

¿De cuánto será el salario mínimo en Texas para 2026?

En 2026, el salario mínimo general en Texas seguirá fijado en 7.25 dólares la hora, la misma cifra vigente desde 2009. Texas no tiene un salario mínimo propio más alto: por ley adopta el mínimo federal establecido por la Fair Labor Standards Act, por lo que cualquier cambio depende primero del Congreso de Estados Unidos. Hasta finales de 2025 no se ha aprobado ningún aumento federal para 2026, y varios reportes nacionales confirman que la tarifa de 7.25 dólares continúa sin ajustes para ese año.​

Esto significa que, salvo cambios legislativos extraordinarios, no habrá subida automática ni a nivel estatal ni federal al iniciar 2026. Para los hispanohablantes que viven y trabajan en Texas, entender este panorama es clave para negociar mejor su sueldo, planear sus finanzas y evitar que algún empleador pague por debajo de lo que marca la ley.​

¿Por qué no sube el salario mínimo en Texas?

Texas se rige por la Texas Minimum Wage Law, que indica que el estado adopta el salario mínimo federal vigente, sin establecer una cifra superior ni incrementos automáticos. Aunque se han presentado proyectos en el Congreso para subir la tarifa federal en 2026 (por ejemplo, propuestas para llevarla a 10.59 dólares la hora), estos proyectos seguían en comités sin convertirse en ley hacia finales de 2025. Guías nacionales sobre salarios mínimos para 2026 muestran aumentos en más de 20 estados, pero listan expresamente a Texas como uno de los estados que permanecen en 7.25 dólares sin incremento programado.​

¿Qué implica para los trabajadores hispanohablantes que el salario mínimo en Texas no suba desde hace 16 años?

Para cualquier trabajador no exento en Texas, incluido quien solo habla español o es inmigrante con permiso de trabajo, el mínimo legal general sigue siendo de 7.25 dólares por hora en 2026. Si eres empleado con propinas (por ejemplo, en restaurantes), tu empleador puede pagarte un salario en efectivo menor, pero está obligado a que propinas más salario alcancen como mínimo esos mismos 7.25 dólares por cada hora trabajada en cada periodo de pago. Además, ciertas categorías pueden quedar fuera de la ley de salario mínimo (por ejemplo, algunas posiciones agrícolas o familiares), por lo que siempre conviene revisar tu clasificación laboral o pedir asesoría si te pagan por debajo del estándar general.​

El salario mínimo por hora varía en Estados Unidos según ciudades, y determina alcances que establecen hasta el pago de alquiler de departamento, por ejemplo. (Fuente: iStock) / NanoStockk

Consejos prácticos para residentes en Texas ante el estancamiento del salario mínimo

Si actualmente ganas cerca del mínimo, 2026 no traerá una subida automática, así que es momento de revisar tu presupuesto y considerar negociar aumentos con tu empleador basados en desempeño y responsabilidades. Antes de aceptar un trabajo, confirma por escrito la tarifa por hora, pregunta si tus propinas se usan como crédito para llegar al mínimo y asegúrate de que tu pago total nunca baje de 7.25 dólares por hora. Para hispanohablantes, es útil guardar recibos de pago, anotar horas trabajadas y, en caso de duda, consultar recursos oficiales como el Departamento de Trabajo de EE. UU. o la Texas Workforce Commission, que publican la tarifa vigente y explican tus derechos en términos claros.

¿Cómo presentar una queja si tu empleador no respeta el pago del salario mínimo en Texas?

Si sientes que tu empleador no está respetando el pago mínimo o las horas extra, puedes presentar un reclamo ante la Texas Workforce Commission (TWC). Recuerda que tienes un plazo de 180 días desde la fecha del pago debido para denunciar cualquier irregularidad laboral. Mantente informado sobre tus derechos, ya que aunque el salario por hora no suba en 2026, conocer las protecciones legales y los nuevos beneficios fiscales en las propinas puede marcar una gran diferencia en tus finanzas familiares.