El Powerball sigue desatando la fiebre de la suerte en Estados Unidos. Tras un nuevo sorteo sin ganadores, el premio mayor se ha disparado hasta convertirse en uno de los más grandes de la historia de la lotería. Ahora, millones de jugadores en distintos estados esperan con ansias el próximo sorteo del sábado, que podría cambiar la vida de quien tenga la combinación afortunada. La cifra del jackpot ya supera récords recientes y promete captar la atención no solo de quienes compran boletos habitualmente, sino también de nuevos participantes que ven en este acumulado una oportunidad única. A continuación, te contamos cuál será el monto exacto, a qué hora se juega, cómo seguir la transmisión en vivo y algunos datos que debes conocer sobre el famoso Powerball.

¿De cuánto es el premio mayor del próximo Powerball?

El premio mayor del Powerball asciende a 1.700 millones de dólares, después de que en el sorteo del miércoles 3 de septiembre no apareciera ningún boleto ganador de los seis números principales. Se trata del tercer jackpot más alto en la historia de Estados Unidos, solo detrás del récord de $2.040 millones alcanzado en 2022.

El afortunado que logre acertar los números podrá elegir entre dos modalidades de cobro:

Anualidad completa : $1.700 millones distribuidos en 30 pagos a lo largo de 29 años.

: $1.700 millones distribuidos en 30 pagos a lo largo de 29 años. Pago único en efectivo: una suma estimada en unos $775 millones antes de impuestos.

¿Cuándo y a qué hora será el próximo sorteo del Powerball (06/09/25)?

El próximo sorteo del Powerball se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 10:59 p.m. ET.

Hora Central (CT): 9:59 p.m.

9:59 p.m. Hora del Pacífico (PT): 7:59 p.m.

¿Cómo ver el sorteo en vivo del Powerball del sábado 6 de septiembre de 2025?

El sorteo del Powerball se transmite en directo desde los estudios de la Lotería de Florida en Tallahassee. Puede seguirse:

A través de cadenas locales de televisión en Estados Unidos.

En el sitio web oficial powerball.com.

En canales oficiales de YouTube de loterías estatales.

¿Cómo comprar un boleto del Powerball?

Los boletos se venden en tiendas autorizadas en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El precio de cada jugada es de $2 dólares .

. También existen plataformas digitales aprobadas en ciertos estados para compras online.

¿Qué probabilidades hay de ganar el Powerball?

Las chances de llevarse el premio mayor son extremadamente bajas: 1 entre 292.2 millones. Sin embargo, existen premios secundarios (desde $4 dólares hasta $1 millón) que aumentan las posibilidades de llevarse algo a casa.

Breve historia del Powerball

El Powerball nació en 1992 como evolución de un juego anterior llamado “Lotto America”. Con los años se consolidó como la lotería más popular de EE.UU. y ha entregado algunos de los premios más grandes del mundo. En noviembre de 2022 otorgó el récord mundial con un jackpot de $2.040 millones a un solo ganador en California.

