Mientras millones de personas se preparan para viajar o para pasar días enteros cocinando en casa, las cadenas de comida rápida y los restaurantes casuales de Estados Unidos ya activaron sus promociones especiales de Thanksgiving 2025.

Este año, las ofertas van desde combos familiares que alivian el estrés de la cocina hasta pavos completamente preparados para quienes quieren recibir sin complicarse. Aquí te cuento, de forma clara y directa, cuáles son las mejores opciones disponibles.

Chipotle

La noche previa al Día de Acción de Gracias —una de las reuniones más grandes entre amigos y estudiantes que vuelven a casa— Chipotle lanza su tradicional oferta BOGO (compra uno y recibe otro gratis). Estará disponible el 26 de noviembre, de 4 p.m. al cierre en sus restaurantes.Además, para quienes prefieren quedarse en casa, la cadena activará un envío gratis del 28 de noviembre al 1 de diciembre, ideal para el Cyber Weekend.

KFC

Para quienes buscan comida reconfortante, KFC estrena su Festive Feast, disponible desde el 17 de noviembre. El combo incluye ocho piezas de pollo extra crispy (cuatro piernas y cuatro muslos), dos purés grandes, cuatro biscuits y un llamativo “gravy flight” con tres tipos de salsa: clásica, peppercorn y Southwest cheddar. Perfecto para compartir sin pasar horas en la cocina.

El menú festivo Extra Crispy de KFC, una de las opciones más buscadas de Thanksgiving 2025 en EE.UU. | Crédito: KFC

Popeyes

Popeyes vuelve con uno de sus productos estrella: el Cajun-Style Turkey, un pavo de 11 a 13 libras, totalmente sazonado y precocido. Sirve entre ocho y 12 personas y se puede pedir para recoger o recibir a domicilio, lo que lo convierte en una opción práctica para anfitriones ocupados.

Subway

Subway celebra Thanksgiving con tres sándwiches especiales disponibles desde el 13 de noviembre:

Festive Turkey

Festive Chicken

TurHamKen, una mezcla de pavo, jamón y pollo

Cada uno incluye relleno, salsa de arándanos y sabores inspirados en la comida clásica de la temporada. Rápido, portátil y totalmente festivo.

Sándwiches festivos de Subway, otra opción para Thanksgiving 2025 en EE.UU. | Crédito: Subway

Arby’s

Arby’s trae de vuelta dos favoritos de temporada: el Deep Fried Turkey Gobbler y el Deep Fried Turkey Club. Ambos destacan su pavo crujiente acompañado de sabores típicos de Thanksgiving como arándanos, cheddar y pepper bacon. Una opción ideal para quienes quieren el sabor festivo sin esperar al jueves.

Cracker Barrel

Para quienes quieren organizar la cena sin complicaciones, Cracker Barrel ofrece múltiples opciones de Heat & Serve, pensadas para recalentar y servir.La versión más grande, Thanksgiving Heat & Serve Feast, rinde para 8 a 10 personas e incluye: dos pechugas de pavo al horno, dressing de maíz, gravy, relish de arándanos, puré, green beans, camote con pecanas, panecillos y dos pies (calabaza y pecana).También hay una opción más pequeña para 4 a 6 personas, con una pechuga de pavo y acompañamientos esenciales.

Denny’s

Denny’s ofrece un Holiday Turkey Bundle con pavo rebanado, stuffing, puré con gravy y salsa de arándanos. Además, permite elegir entre guarniciones como maíz glaseado con hierbas, brócoli o mac & cheese. Es una alternativa práctica para grupos pequeños o cenas íntimas.

Taco Bell

La cadena sorprendió este año con el Baja Blast Pie, un postre viral inspirado en su bebida más famosa. La tarta mezcla un relleno cremoso de estilo key lime con una base de galleta graham y, en muchos casos, un toque de crema batida. Una propuesta tan curiosa como irresistible para los fans.

