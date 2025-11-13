A causa de los operativos migratorios de ICE , miles de inmigrantes se les ordena abandonar Estados Unidos por no contar con su documentación legal. Sin embargo, existen mecanismos que suspenderían temporalmente dicha orden. Un recurso válido es el Formulario I-246. ¿Sabes realmente de qué trata y cómo presentarlo? Entonces, presta atención a los siguientes párrafos.

También conocido cómo ‘Application for a Stay of Deportation or Removal’, es una herramienta oficial que se solicita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una pausa en la ejecución en la orden de deportación de Estados Unidos, sin anularla por completo.

Los que pueden presentar el Formulario I-246 son aquellos inmigrantes que tienen una orden final de deportación o remoción. Sirve como una solicitud de alivio temporal, permitiéndoles que permanezcan en el país estadounidense mientras se gestionan asuntos.

Este formulario se debe rellenar correctamente para que no sea rechazado por ICE. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Qué documentos de identidad se necesitan

Para presentar el Formulario I-146, tendrás que realizar un pago de $155 y proporcionar el pasaporte original, una copia del pasaporte, una copia del acta de nacimiento y otros documentos de identidad.

Estos documentos deben tener una validez mínima de seis meses posterior al periodo solicitado; además, serán conservados por la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por su siglas en inglés) hasta la resolución final del caso.

Qué otras pruebas o documentos debo presentar en la solicitud

Además de los documentos de identidad, existen otras opciones que podrías incluir en tu solicitud para que tenga una mayor probabilidad de ser aprobada, tales como información médica, antecedentes penales y, sobre todo, explicar los motivos por los cuales se está solicitando la suspensión de la deportación.

Además de documentos de identidad, también puedes presentar otras pruebas para reforzar tu solicitud. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Dónde puedo presentar el Formulario I-146

Se debe realizar de manera presencial; por lo tanto, deberás acercarte a la Oficinal Local de ERO de tu localidad. Para encontrar la oficina más cercana, ingresa al siguiente ENLACE. En caso te encuentres bajo arresto, tendrás que presentar la solicitud en la Oficina Local de ERO que tenga jurisdicción sobre su custodia.

Por qué ICE rechazaría la solicitud

Pago incorrecto.

Solicitud presentada en una oficina local de ERO incorrecta.

Varios solicitantes en la misma solicitud.

Falta de presentación de la solicitud en persona.

Falta de presentación de los documentos de identidad requeridos.

Domicilio físico erróneo en la solicitud.

Clasificado como fugitivo o intento de obstaculización de deportación.

La presentación de este formulario no constituye una solución para obtener un estatus migratorio a largo plazo ni tampoco garantiza que se conceda una suspensión definitiva.