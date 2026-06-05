Los conductores de Florida deberán estar atentos a una serie de cambios que comenzarán a aplicarse desde el 1 de octubre y que afectarán desde la apariencia de las placas hasta trámites administrativos, impuestos al combustible y procedimientos para transportistas. Aunque muchas personas han centrado su atención en las nuevas reglas relacionadas con las matrículas —un tema que en barrios hispanos llega a ser muy visible en carros con calcomanías de equipos de fútbol, banderas de países latinoamericanos o mensajes familiares—, la SB 488 va mucho más allá. La medida, firmada por el gobernador Ron DeSantis en abril de 2026, es una reforma extensa impulsada por el Senado de Florida para actualizar normas del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV). Entre sus objetivos están flexibilizar ciertos requisitos estéticos de las placas, elevar el umbral para reportes de choques, digitalizar trámites y ajustar obligaciones fiscales y de identificación para transportistas.

La mayoría de los cambios entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026; por eso es clave que residentes en ciudades con grandes comunidades latinas —Miami, Hialeah, Kissimmee, Orlando y partes de Tampa— revisen lo nuevo para evitar sanciones y aprovechar facilidades como renovaciones electrónicas y emisión más rápida de placas para personas con discapacidad.

NUEVAS REGLAS PARA LOS MARCOS DE MATRÍCULAS EN FLORIDA

Uno de los cambios que más interés ha generado entre los conductores tiene que ver con los marcos decorativos para las placas.

Hasta ahora, cualquier elemento que pudiera cubrir parcialmente una matrícula podía convertirse en motivo de sanción. Con la SB 488, Florida flexibiliza esa disposición y permite el uso de marcos o bordes decorativos siempre que no afecten la visibilidad de los datos esenciales de la placa.

En otras palabras, los conductores podrán personalizar el borde de sus matrículas sin infringir la ley, siempre que la información importante permanezca completamente visible.

Lo que sí está permitido:

Lo que sí está permitido bajo la SB 488 Condición Marcos decorativos No pueden tapar letras o números Bordes de matrícula Deben permitir la lectura completa de la placa Accesorios estéticos alrededor de la placa No pueden ocultar la calcomanía de validación

Lo que sigue prohibido:

Prohibición Motivo Cubiertas que dificulten la lectura Interfieren con la identificación del vehículo Materiales reflectantes Alteran la visibilidad de la placa Dispositivos iluminados Pueden impedir la correcta detección Sprays o recubrimientos especiales Afectan la legibilidad Dispositivos para ocultar matrículas Siguen siendo ilegales

La ley especifica que el marco no puede cubrir la designación alfanumérica ni la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha de la placa.

Los marcos en las matrículas de Florida han sido punto de conversación en los últimos meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

MULTAS Y SANCIONES POR OCULTAR UNA MATRÍCULA

Aunque la nueva legislación flexibiliza el uso de marcos decorativos, mantiene sanciones severas para quienes intenten ocultar deliberadamente la información de la matrícula. Según la SB 488, una persona que utilice materiales o dispositivos diseñados para impedir que una placa sea identificada podrá enfrentar cargos por delito menor de segundo grado.

Sanciones contempladas:

Sanciones contempladas Multas de hasta US$500. Posibles cargos por delito menor de segundo grado. Aplicación de sanciones previstas en los Estatutos de Florida. Prohibición expresa de utilizar dispositivos mecánicos, electrónicos o manuales destinados a ocultar matrículas.

Las autoridades estatales consideran que estas prácticas pueden dificultar la labor policial y afectar sistemas de vigilancia, peajes y control de tránsito.

CAMBIOS IMPORTANTES EN REPORTES DE ACCIDENTES

Otro punto relevante de la SB 488 afecta a los conductores involucrados en choques. La ley aumenta el umbral de daños materiales que obliga a reportar inmediatamente un accidente a las autoridades.

Antes Ahora US$500 en daños aparentes US$2.000 en daños aparentes

Esto significa que, a partir de octubre, solo los accidentes con daños aparentes de al menos US$2.000 requerirán una notificación inmediata a la policía.

CAMBIOS EN LICENCIAS Y REGISTROS VEHICULARES

La legislación también incorpora varias modificaciones administrativas relacionadas con documentos de identificación y registros de vehículos.

Principales cambios:

Se incorpora formalmente la definición de licencia o tarjeta de identificación REAL ID conforme a las normas federales.

El DHSMV podrá utilizar direcciones de correo electrónico autorizadas por los usuarios para enviar notificaciones oficiales.

Las renovaciones de licencias y determinados trámites podrán gestionarse mediante sistemas electrónicos.

Se actualizan requisitos de dirección para ciertos registros vehiculares.

En la práctica, esto representa un avance hacia una mayor digitalización de los servicios estatales.

BENEFICIOS PARA MILITARES ACTIVOS

La SB 488 también contempla una excepción para miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que mantienen residencia en Florida.

Bajo la nueva norma, estos ciudadanos no estarán obligados a proporcionar una dirección residencial permanente dentro del estado al registrar un vehículo.

La medida busca facilitar los trámites de quienes se encuentran destacados temporalmente fuera de Florida debido a obligaciones militares.

CAMBIOS PARA TRANSPORTISTAS Y COMBUSTIBLE

Gran parte de la legislación está dirigida a empresas de transporte y operadores comerciales.

Entre las modificaciones más importantes destacan:

Sustitución de ciertos dispositivos de identificación por calcomanías de impuestos al combustible.

Nuevos períodos para la presentación de declaraciones tributarias relacionadas con combustible.

Renovaciones electrónicas obligatorias de calcomanías fiscales.

Presentación digital de declaraciones sobre uso de combustible.

Nuevos requisitos para transportistas interestatales.

CALENDARIO DE DIGITALIZACIÓN

Trámite Modalidad desde el 1 de octubre de 2026 Renovación de calcomanías fiscales Electrónica Declaraciones de impuestos al combustible Electrónica Comunicaciones oficiales del DHSMV Correo electrónico autorizado

TRÁMITE MÁS RÁPIDO PARA PLACAS DE DISCAPACIDAD

Otra novedad relevante beneficiará a personas con discapacidad.

La ley autoriza que las solicitudes de determinadas placas especiales puedan realizarse directamente ante la oficina del recaudador fiscal.

Estas placas podrán emitirse de manera inmediata cuando exista disponibilidad.

Con ello se busca reducir tiempos de espera y simplificar el acceso a este tipo de identificaciones vehiculares.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA LEY SB 488?

La SB 488 fue presentada ante la Legislatura de Florida en noviembre de 2025 y recibió aprobación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del gobernador Ron DeSantis. Tras su firma el 22 de abril de 2026, quedó registrada como el Capítulo 2026-39 de las leyes de Florida.

Fechas clave:

Evento Fecha Presentación del proyecto Noviembre de 2025 Firma del gobernador 22 de abril de 2026 Promulgación Capítulo 2026-39 Entrada en vigor 1 de octubre de 2026

En resumen, la SB 488 no solo modifica las reglas sobre marcos de matrículas. También actualiza procedimientos de registro, licencias, reportes de accidentes, trámites para conductores con discapacidad y obligaciones para transportistas comerciales. Por esa razón, se trata de una de las reformas de transporte más amplias aprobadas recientemente en Florida y tendrá impacto tanto en conductores particulares como en empresas del sector.

Ron DeSantis, en abril de 2026, firmó esta ley para que entre en vigor en octubre (Foto: Oficina del Gobernador Ron DeSantis)

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