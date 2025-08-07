De defender la verdad, la justicia y proteger a los inocentes en la ciudad Metróplis a operativos contra los que se cree están ilegalmente en su territorio. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene un nuevo aliado en la cruzada para deportar inmigrantes iniciada por Donald Trump desde que asumió el poder. Esta vez no se trata de una institución o figura política, sino de quien fuera ‘Superman’ en la serie ‘Lois & Clark’ entre 1993 y 1997. Aquí te explico qué motivó al actor Dean Cain a unirse a las redadas migratorias iniciadas en Los Ángeles, California, y que se extendieron a otras ciudades del país.

En estas se ha detenido a personas indocumentadas, residentes con estatus legal protegido e incluso ciudadanos estadounidenses, quienes han sido sacados de las calles y afrontan una posible deportación o ya no están ahí. Esto también ha provocado protestas en todo EE.UU..

La razón por la que Dean Cain se unió a ICE

La noticia fue anunciada por él mismo en su cuenta de Instagram. La publicación de la figura de 59 años fue aplaudida por quienes apoyan las labores antinmigración, pero también rechazada por otro gran grupo de seguidores quienes afirmaron sentir “vergüenza” por su accionar, como la actriz mexicana Ana Brenda Contreras quien se lo hizo saber en un comentario.

“Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello. Así que me uní”, dijo en un video que publicó en redes sociales.

Dean Cain explicó sus razones para unirse a ICE y aseguró que su objetivo es "ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses". (Foto: @deuces1966 / Instagram)

Además, la figura de la producción de Warner Bros calificó como “peligrosas” a las personas, mayormente migrantes, que la organización ha deportado de Estados Unidos y destacó los beneficios económicos y profesionales que ofrece ICE como un bono de $50,000, reembolso de préstamos estudiantiles y mejoras en jubilación y salario. También que no se requiere título universitario para ingresar.

“Esta es tu oportunidad de unirte a ICE. Puedes obtener excelentes beneficios y un buen sueldo. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes, incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS-13, narcotraficantes, entre otros: personas muy peligrosas que ya no viven en las calles”, agregó.

Para Dean Cain, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos “está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles. Me gusta. Voté por eso” y pidió a sus seguidores que también se unan “para proteger nuestra patria y a nuestras familias”.

Dean Cain, quien dio vida a ‘Superman’ entre 1993 y 1997, se unió a ICE para apoyar en las labores antinmigración impulsada por el gobierno de Donald Trump. (Foto: @deuces1966 / Instagram)

Dean Cain explicó su decisión a Jesse Watters

En una entrevista en Fox News el miércoles 06 de agosto por la noche, Dean Cain estuvo frente a Jesse Watters quien le preguntó qué lo inspiró a unirse. Su respuesta fue: “Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, fueran populares o no, y que hicieron lo correcto. Creo firmemente que esto es lo correcto (...) Tenemos un sistema migratorio quebrado. El Congreso necesita arreglarlo, pero mientras tanto, el presidente Trump basó su campaña en esto. Está cumpliendo. Esto es lo que la gente votó. Es lo que yo voté y él lo va a lograr, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda”.

Él aseguró que “ya he hablado con algunos funcionarios de ICE y juraré como agente de ICE lo antes posible” y agregó que “ojalá muchos otros exoficiales, exagentes de ICE, se sumen y alcancemos esos objetivos de reclutamiento de inmediato, y ayudemos a proteger este país”.

El mensaje del actor llega luego que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem llamara a los estadounidenses a servir a ICE y que figuras como Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B o Mark Ruffalo expresaran su rechazo a las operaciones de ICE.

