Con el paso de la reciente tormenta invernal , los residentes de la ciudad de Nueva York se enfrentan a una tarea crucial que va más allá de una simple limpieza de hogar. Por normativa, es necesario que se mantengan las aceras libres de nieve y hielo para garantizar la seguridad de todos los transeúntes. Entonces, el tiempo comenzará a correr cuando las precipitaciones cesen y, en caso de incumplir con la obligación, se deriva a consecuencias inesperadas. En los siguientes párrafos, te invito a conocer los plazos exactos que dicta la ley.

En el último fin de semana, la Gran Manzana ha sido una de las ciudades más afectadas con el paso del evento meteorológico. Según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el Central Park recibió 11,4 pulgadas de nieve en un solo día.

Dicha cantidad representa un nuevo récord histórico para la metrópoli, superando cualquier registro diario contabilizado en los últimos años y marcando un precedente sin igual.

La cantidad de nieve ha generado complicaciones tanto para las personas que transitan por las aceras como aquellos conductores que necesitan trasladarse por las autopistas. Por esa razón, es indispensable que los residentes retiren las nevadas.

Desde hoy, decenas de neoyorquinos han realizado labores para retirar nieve. (Crédito: JOSEPH PREZIOSO / AFP)

Conforme al Código Administrativo de NYC (§16‑123), los propietarios, inquilinos u ocupantes de cualquier edificio o terreno tienen la obligación legal de limpiar la nieve y el hielo de las aceras y las cunetas que dan a su propiedad.

Cuánto tiempo se tiene para limpiar la nieve y el hielo de las aceras en NYC

Según el Departamento de Sanidad (DSNY, por sus siglas en inglés), existen horarios específicos para cumplir con la limpieza de nieve. Para facilitar el proceso, te comparto los plazos obligatorios establecidos en la ciudad:

Si deja de nevar entre 7:00 a.m. y 4:49 p.m., necesitas limpiar la acera dentro de la siguientes 4 horas.

Si deja de nevar entre 5:00 p.m. y 8:59 p.m., tienes hasta 14 horas para limpiar la nieve en los exteriores de donde resides.

Si deja nevar entre las 9:00 p.m. y 6:59 a.m. del día siguiente, debes limpiar a más tardar a las 11:00 a.m.

Es importante cumplir con esta obligación legal para evitar sanciones económicas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué ocurre si no cumplo con esta obligación

En caso no realices esta tarea en los plazos acordados generará una multa, cuyo monto podrá incrementarse en caso de reincidencia dentro de los 12 meses. El costo puede oscilar entre los $10 y $350.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí