Una deuda de manutención infantil en Texas puede complicar más cosas de las que muchas personas imaginan. Si eres el padre o la madre obligado a pagar y pasas varios meses sin hacer ningún pago, el problema no se limita a la cantidad que debes. El estado puede tomar medidas que afecten trámites cotidianos, como la renovación del registro de tu carro. En determinadas circunstancias, la falta de pago también puede tener consecuencias sobre tu licencia de conducir y otros permisos. Sin embargo, cada medida tiene requisitos diferentes y no significa que automáticamente vayas a perder tu vehículo o tu licencia.

¿Me pueden bloquear el registro de mi carro en Texas si debo manutención?

Sí. Si la persona obligada a pagar manutención infantil pasa más de seis meses sin realizar ningún pago, la Oficina del Procurador General de Texas puede solicitar al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) que bloquee la renovación del registro de su vehículo.

Esto no significa que el estado vaya a quitarte el carro ni que el registro que ya tienes deje de ser válido inmediatamente. El problema aparece cuando llega el momento de renovar el registro.

Antes de que llegue esa fecha, la persona recibe una notificación. Según la Procuraduría General de Texas, el aviso se envía aproximadamente 120 días antes de que venza el registro.

En Texas, la deuda de manutención también puede afectar la licencia de conducir. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué pasa con el registro del carro si debo manutención?

Situación Qué puede pasar Más de 6 meses sin realizar un pago Puede solicitarse el bloqueo de la renovación Registro vigente No desaparece automáticamente Aproximadamente 120 días antes del vencimiento Puede recibirse una notificación Registro por renovar El trámite puede quedar bloqueado Para retirar el bloqueo Se requiere un pago y un acuerdo para ponerse al día Después de cumplir los requisitos La autorización puede tardar hasta 3 días en llegar al TxDMV

¿Cómo puedo desbloquear el registro de mi carro en Texas?

El bloqueo no significa necesariamente que tengas que pagar toda la deuda de manutención de una sola vez.

Para retirar la restricción, la persona debe realizar un pago de al menos $200 por cada caso atrasado y aceptar un acuerdo para ponerse al día con la manutención.

Después de cumplir estos requisitos, la autorización puede tardar hasta tres días en llegar al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas.

La Oficina del Procurador General de Texas tiene disponible el número 866-646-5611 para atender consultas relacionadas con estos casos.

¿Me pueden suspender la licencia de conducir por no pagar manutención en Texas?

Sí, pero las reglas para la licencia de conducir son diferentes a las que se aplican al registro del vehículo.

Para que una licencia pueda ser suspendida o pueda negarse su renovación por falta de pago, la deuda debe equivaler a por lo menos tres meses de manutención infantil.

Además, la persona debe haber tenido la oportunidad de entrar en un plan para pagar la deuda atrasada y posteriormente haber incumplido ese acuerdo.

Por lo tanto, no se trata simplemente de dejar de pagar durante unos meses y perder automáticamente la licencia. Existe un proceso y deben cumplirse determinadas condiciones.

¿Qué otras licencias pueden verse afectadas por la manutención atrasada?

Las consecuencias pueden ir más allá de la licencia de conducir. El incumplimiento de una obligación de manutención también puede afectar determinadas licencias profesionales u ocupacionales, además de permisos relacionados con la caza o la pesca.

En el caso de la licencia de conducir, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) señala que una corte o la Procuraduría General puede ordenar que sea revocada o que se niegue su expedición debido a incumplimientos relacionados con la manutención infantil.

¿Qué pasa con la manutención infantil si pierdo mi trabajo en Texas?

Perder el empleo o comenzar a ganar menos dinero no reduce automáticamente la cantidad de manutención que debes pagar cada mes.

Si tu situación económica cambió, necesitas solicitar formalmente una modificación de la orden de manutención.

Mientras esa modificación no sea aprobada, la cantidad establecida originalmente continúa vigente. Por eso, aunque hayas perdido tu trabajo o ahora tengas ingresos menores, la deuda puede seguir acumulándose.

Si debes manutención en Texas, puedes buscar opciones para ponerte al día. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Puedo reducir la manutención si ahora gano menos dinero?

Sí puede existir la posibilidad de solicitar una modificación, pero no ocurre de manera automática.

Si tus ingresos cambiaron significativamente, lo recomendable es solicitar una revisión de la orden de manutención lo antes posible. Hasta que exista una modificación formal, la obligación original sigue vigente.

Mientras se resuelve el proceso, la recomendación oficial es continuar pagando todo lo que sea posible para evitar que la deuda siga creciendo.

¿Qué puedo hacer si tengo manutención infantil atrasada en Texas?

Si tienes pagos atrasados, lo mejor es no esperar hasta la fecha de renovación del registro de tu carro para actuar. Revisa cuánto debes, conoce las opciones disponibles para ponerte al día y, si tu situación económica cambió, solicita una modificación formal de la orden.

También es importante distinguir entre las diferentes consecuencias. El bloqueo del registro del vehículo y una posible suspensión de la licencia de conducir no funcionan exactamente igual y tienen requisitos diferentes.

Actuar antes de que la deuda siga creciendo puede ayudarte a evitar problemas adicionales con el registro de tu carro, tu licencia de conducir u otros permisos.

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