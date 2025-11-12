Las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no cesan en Estados Unidos. Aunque las autoridades aseguran que las deportaciones se enfocan en inmigrantes con antecedentes criminales, en los últimos meses se han reportado decenas de casos de detenciones arbitrarias que han generado preocupación entre las comunidades migrantes.

Ante este panorama, organizaciones pro-inmigrantes recomiendan llevar siempre documentos que acrediten el estatus migratorio, para evitar complicaciones durante un encuentro con agentes de ICE. Pero surge una duda frecuente: ¿realmente es obligatorio portar la Green Card en todo momento?

La obligación de los residentes permanentes

Según expertos en leyes migratorias, los residentes permanentes sí deben portar su Green Card original en todo momento, ya que se trata del documento que acredita su derecho a vivir y trabajar legalmente en el país. No hacerlo podría generar complicaciones si un oficial de inmigración solicita pruebas de estatus.

Abogados recomiendan tener siempre la documentación migratoria lista en caso de un encuentro con ICE. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

La abogada María Rosa Nieto, en entrevista con Telemundo, explica que “las personas que tienen permiso de trabajo deben llevar el permiso consigo. Si tienen un trámite de asilo, deben traer consigo los papeles de la corte o de inmigración. Si tienen DACA o TPS, deben portar su tarjeta correspondiente”.

Qué puede pedir ICE y qué documentos sirven como respaldo

En caso de una redada o revisión migratoria, ICE puede solicitar que una persona acredite su identidad y estatus legal. No obstante, cada caso depende del tipo de documento que posea el inmigrante:

Residentes permanentes: Green Card (tarjeta de residencia).

Green Card (tarjeta de residencia). Ciudadanos estadounidenses: pasaporte, acta de ciudadanía o acta de nacimiento.

pasaporte, acta de ciudadanía o acta de nacimiento. Beneficiarios de DACA: tarjeta de DACA vigente.

tarjeta de DACA vigente. Beneficiarios de TPS u otros permisos: documento o tarjeta oficial emitida por USCIS.

documento o tarjeta oficial emitida por USCIS. Turistas o visitantes: visa y pasaporte válidos.

En todos los casos, los abogados sugieren mantener una copia certificada de los documentos más importantes en caso de pérdida o robo, y evitar portar originales en situaciones de riesgo.

Diversas organizaciones denuncian que ICE ha realizado detenciones arbitrarias pese a las promesas de priorizar casos criminales. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

Una medida preventiva ante las redadas de ICE

En medio del aumento de los operativos de ICE, tener la documentación a la mano puede marcar la diferencia entre un proceso rápido o una detención innecesaria. “Los residentes permanentes deben mostrar su Green Card, y los ciudadanos pueden comprobar su estatus con su pasaporte o acta de nacimiento”, recuerda Nieto.

La recomendación es clara: llevar siempre un documento que pruebe tu estatus legal en EE.UU. puede evitar malos entendidos y proteger tus derechos en caso de un encuentro con las autoridades migratorias.

