Millones de personas en California están a punto de experimentar el cambio de hora de 2025, marcando la conclusión del horario de verano en EE. UU. Para facilitar este ajuste, hemos reunido toda la información esencial: la fecha exacta, la hora de la modificación y el procedimiento correcto para que puedas actualizar tus relojes sin causar interrupciones en tus planes, compromisos o jornada laboral.

Noviembre marca el final del horario de verano 2025 con la adopción del horario estándar. Este ajuste requiere atrasar los relojes una hora, lo cual resultará en amaneceres más luminosos y, consecuentemente, en atardeceres más tempranos. Este cambio afectará la rutina diaria de los residentes de California y de otros estados donde se aplica.

El cambio de hora en California 2025 se acerca: llega el momento de atrasar los relojes al horario estándar. (Foto: Getty Images / iStock)

¿Cuándo será el cambio de hora en California en 2025?

Según la normativa vigente en Estados Unidos, el Daylight Saving Time (DST) inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2025, el próximo ajuste será el domingo 2 de noviembre, cuando a las 2:00 a.m. los relojes deberán atrasarse a la 1:00 a.m. Con este movimiento, se retomará el horario estándar, que permanecerá vigente hasta marzo de 2026.

El primer cambio de este año ya se realizó el 9 de marzo de 2025, cuando los relojes se adelantaron una hora para dar inicio al horario de verano. Ahora, al revertir la hora, los días comenzarán con más luz natural, beneficiando la productividad en las mañanas y la seguridad al transitar en horas tempranas.

¿Qué estados no realizan el cambio de hora en EE.UU.?

Aunque el cambio de hora en Estados Unidos aplica en casi todo el país, existen excepciones. Estados como Hawái, Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes y gran parte de Arizona no ajustan sus relojes. En Arizona, únicamente la Nación Navajo sigue el horario de verano, mientras que el resto del estado mantiene el horario estándar durante todo el año.

El propósito del cambio de hora en Estados Unidos es aprovechar mejor la luz natural, trasladando una hora de claridad hacia la tarde. Esta medida se implementó para ahorrar energía y fomentar actividades al aire libre durante los meses más cálidos del año.

A pesar de sus beneficios percibidos, diversos estudios cuestionan la efectividad real del Daylight Saving Time en el ahorro energético. Cada año, el debate sobre mantener o eliminar el cambio de hora regresa al Congreso y a las legislaturas estatales, convirtiéndose en un tema recurrente de discusión pública y legislativa.

Consejos rápidos para prevenir incidentes

Revisa tus dispositivos: teléfonos, computadoras y smartwatches suelen actualizarse solos si tienen “Fecha y hora automática” activada. Ajusta manualmente relojes de pared, estufas, autos y despertadores antiguos el sábado por la noche.

Vuelos y citas: confirma horarios de vuelos, trenes, autobuses y turnos médicos. Las aerolíneas y apps muestran la hora local; un recordatorio mal configurado puede jugarte una mala pasada.

Trabajo y escuela: si trabajas en turno nocturno, habla con tu empleador; algunos turnos se alargan una hora. Revisa actividades dominicales, cultos, partidos y eventos.

Salud y rutina: si eres sensible a cambios de sueño, adelanta tu hora de dormir unos 10–15 minutos por varios días anteriores. La luz de la mañana ayuda a reajustar tu reloj biológico.

Seguridad en casa: aprovecha para comprobar baterías de detectores de humo y CO; muchas familias lo hacen cada cambio de hora.

¿Qué dispositivos se ajustan solos y cuáles no?

La buena noticia es que, gracias a la tecnología actual, la mayoría de los dispositivos modernos se encargarán del cambio por ti.

Ajuste Automático: Teléfonos inteligentes (iOS y Android), tabletas, computadoras, televisores inteligentes y la mayoría de los relojes digitales conectados a internet realizarán el cambio de manera autónoma. Solo verifica que la opción de “Fecha y hora automáticas” esté activada en tu configuración.

Teléfonos inteligentes (iOS y Android), tabletas, computadoras, televisores inteligentes y la mayoría de los relojes digitales conectados a internet realizarán el cambio de manera autónoma. Solo verifica que la opción de “Fecha y hora automáticas” esté activada en tu configuración. Ajuste Manual: Deberás ajustar manualmente cualquier reloj análogo, de pared, de mesa o el del tablero de tu vehículo. Recuerda hacer este ajuste la noche del sábado 1 de noviembre antes de acostarte.