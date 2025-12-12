Alerta máxima en Washington. Las últimas horas han sido de angustia y miedo en la capital de Estados Unidos a consecuencia del río atmosférico que continúa azotando varias partes del noroeste del país. Y es que las intensas lluvias han generado inundaciones “potencialmente catastróficas” que han obligado a las autoridades a emitir alertas de evacuación para al menos 100.000 personas. El condado de Skagit es uno de los más afectados y se han reportado decenas de rescates y evacuaciones. Aquí te comparto la información actualizada de lo que viene sucediendo por si planeas viajar a esta parte de EE.UU. o si necesitas tener los pronósticos para saber qué hacer y qué medidas de seguridad adoptar junto a tu familia o comunidad para estar a salvo, ya que los expertos advirtieron que el panorama continúa siendo de alto riesgo para este fin de semana.

Según reporta CNN, desde el lunes 8 de diciembre han caído más de 300 milímetros de lluvia en las montañas Cascade y Olympic y este fenómeno meteorológico alcanzó el nivel 4 de 5, lo que lo ubica en la categoría extrema, desde que llegó al noroeste del Pacífico.

Esto ha derivado en que los principales ríos y arroyos de Washington sobrepasen sus niveles habituales. Si conoces o estás cerca de los ríos Skagit y Snohomish es importante que sepas que podrían alcanzar o superar niveles récord de inundación. Las autoridades piden mantener la calma, pero actuar sin demora si recibes una orden de evacuación o si vives en los alrededores.

Días de lluvias torrenciales en el estado de Washington causaron inundaciones históricas. (Foto: Stephen Brashear / AP) / Stephen Brashear

Inundaciones nunca antes vistas en Washington

Las autoridades en Washington alentaron a unas 100.000 personas a evacuar debido a las inundaciones catastróficas que se esperaban por las lluvias. El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia estatal, advirtiendo que “habrá vidas en peligro en los próximos días”.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pidió a los residentes actuar rápidamente durante la mañana del jueves: “Muévase a terreno más alto ahora”. Y es que se esperaban inundaciones repentinas, cortes de vías y riesgo directo para comunidades enteras. Tras la emergencia, las imágenes captadas en fotos y video deja un panorama desolador con varias calles y zonas llenas de agua, carreteras cubiertas o destruidas, puentes sumergidos y comunidades enteras afectadas.

Por el momento, a unos 78.000 residentes de una importante región agrícola al norte de Seattle se les ordenó evacuar la llanura aluvial del río Skagit, que se espera que alcance su nivel más alto el viernes por la mañana.

Además, hay problemas para desplazarse por las principales vías porque muchas no tienen rutas alternativas ni un tiempo estimado para la reapertura, incluyendo gran parte de la Estatal 410. A esto se suma que un deslave bloqueó parte de la Interestatal 90 al este de Seattle.

Según reportes de Noticias Telemundo, se han registrado decenas de rescates de personas atrapadas en sus viviendas o en sus autos a puntos de ser arrastrados por la corriente.

Las inundaciones afectaban a grandes partes del estado, con varios puentes sumergidos y algunas carreteras principales anegadas o destruidas. (Foto: Stephen Brashear / AP) / Stephen Brashear

Hasta cuándo lloverá en Washington: pronóstico para los siguientes días

La buena noticia es que el río atmosférico está entrando en su fase final, pero las alertas todavía están activadas. Según pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la lluvia más intensa terminó la tarde del jueves, aunque los chubascos podrían persistir hasta el viernes 12. Estos no agravarán las inundaciones, pero los ríos permanecerán peligrosamente altos para terminar la semana.

Además, se espera que otro sistema de tormentas arroje más lluvia sobre la región a partir del domingo 14 de diciembre por lo que es importante adoptar medidas de precaución y saber qué hacer antes la emergencia. Revisa los planes de emergencia, prepara un bolso con documentos, medicinas y agua, y mantente comunicado con tus vecinos. La seguridad de tu familia empieza con la prevención.

No conduzcas si ves agua cubriendo la carretera, aunque parezca poca. Ten lista una mochila con linterna, agua y cargadores portátiles por si hay cortes de luz. Revisa que tu teléfono tenga activadas las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Avisa a tus familiares si estás en una zona propensa a inundaciones. Si vives cerca de ríos o zonas bajas, prepara un plan de emergencia, ten lista una linterna, agua y asegúrate de poder recibir alertas en tu celular. Sigue las actualizaciones oficiales en weather.gov o en las redes de tu oficina local de manejo de emergencias.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!