A comienzos de este mes, te informé acerca de la gran cantidad de dinero que recibió el local de Texas que vendió el boleto de Powerball ganador del premio mayor. Hoy te recalco eso para comentarte que la persona que adquirió el ticket en cuestión ya ‘cobró’ el gran monto que le tocó a raíz de su suerte. Precisamente, como eso pasó, se sabe que descubrió lo que había ganado cuando se encontraba camino a una iglesia del mencionado estado.

La afortunada persona de esta historia participó en el sorteo del 6 de septiembre, sin imaginar que acabaría acertando los cinco números (11, 23, 44, 61 y 62) y el Powerball (17). Debido a ello, ganó el gran premio estimado de ese entonces, que era $1.79 mil millones (con la opción en efectivo de $820.6 millones), un monto que ha tenido que ser dividido en dos, puesto que otro participante (de Missouri) también lo ganó.

El monto que le correspondió antes de impuestos

Sobre la nueva información que ahora se tiene, te digo que fue brindada por la Lotería de Texas. Esta, a través de un comunicado, indicó que a la persona ganadora de Texas le terminó correspondiendo el premio de $410,324,470.28 antes de impuestos porque seleccionó la opción de valor en efectivo. El tema es que lo que realmente le tocó fue reclamado por Seven Bridges Revocable Trust, un fideicomiso que ayuda a mantener en el anonimato a los ganadores de premios de lotería de $1 millón o más.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Debido a lo anterior, la identidad de quien ganó el premio mayor todavía es un misterio. Pero hay otras cosas que ya salieron a luz. Por ejemplo, el representante del fideicomiso comentó que el/la participante “suele seleccionar números al azar”, aunque en esa ocasión “decidió elegir números que le resultaran significativos. Sin embargo, después de comprar el boleto, se dio cuenta de que uno de los números que había seleccionado era diferente al que pretendía”.

A su vez, reveló que la afortunada persona supo de su victoria mientras se dirigía a una iglesia de Texas (no se reveló el nombre de la misma), justamente la mañana después del sorteo. Tras revisar el boleto varias veces, optó por guardarlo en la guantera para entrar al templo. Sin duda, recibió una de las noticias más hermosas de su vida en un momento inesperado.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

