Como ya se acerca la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, el 15 de abril, muchas personas hacen lo posible por cumplir con esta obligación tributaria y evitar multas o problemas con la autoridad fiscal. Sin embargo, al realizar este trámite, varias se dan con la sorpresa de que alguien más la presentó a su nombre y está reclamando un reembolso ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), utilizando de forma indebida su información personal. ¿Qué hacer en esos casos? Te lo detallamos a continuación para que sepas cómo actuar y proteger tu identidad fiscal.

No todos los preparadores de impuestos pueden ayudarte en estos casos: conoce qué tipo de profesionales sí tienen licencia para representarte ante el IRS (Foto: Freepik / Composición Canva para El Comercio Mag)

¿QUÉ HACER SI RECLAMAN UN REEMBOLSO A TU NOMBRE ANTE EL IRS?

Carlos Guamán, experto en finanzas, contó que muchas personas que solicitan la ayuda de un preparador de impuestos se enteran de que alguien más había pedido un reembolso a su nombre cuando envían electrónicamente su declaración al IRS, que les notifica que “dicho impuesto ya fue presentado con fecha tal y fue aprobado”.

“Hay muchos contribuyentes que se acercan con su preparador de impuestos a hacer los taxes normal como lo han hecho toda su vida y se dan con la sorpresa que les robaron su reembolso, que alguien más lo hizo; entonces, esto está causando problemas de robo identidad, problemas de robo de dinero, problemas en los que se va a meter usted porque de aquí en adelante hay alguien más que tiene su información (…). Se recomienda actuar rápido y de inmediato porque el tiempo es otro”, señaló a N+ Univision Los Ángeles.

Explicó que lo primero que se debe hacer es ir a la policía para hacer una denuncia por escrito por robo de identidad. Luego, reportar a la compañía de crédito que le robaron su identidad para que congelen su información y no den crédito y nadie más. Finalmente, abrir una cuenta con irs.gov y de ahí con ID.me (un servicio en línea que permite a entidades como el IRS, la SSA y otras agencias gubernamentales verificar tu identidad de manera segura).

“Entonces, ahora todo el gobierno federal se ha comunicado con esta empresa para hacer una sola conexión, donde usted sabe saben quién es realmente y de esa manera ya puede ingresar al gobierno y dejarle saber al IRS que le robaron su identidad y pedirle un número de PIN, un número de identificación con el que solo va a poder hacer los impuestos usted por el resto de su vida. Cada año le van a mandar ese famoso PIN para que así pueda hacer la declaración”, añadió.

Una vez que le dan el PIN, debe mandar de vuelta los impuestos y dejar saber al gobierno, mediante un statement (carta), todo sobre el robo de identidad y el proceso que realizó: denuncia a la policía, crédito y número PIN, por lo que el gobierno recibirá y analizará el que él envió y el que recibió, comenzando las investigaciones. Si en caso no puede enviarlo electrónicamente, deberá hacerlo por correo postal adjuntando el statement, los comprobantes del último estado de cuenta de su cheque, récord, etc. A raíz de esto, habrá una revisión para que envíen el reembolso, pero demorará.

¿SE PUEDE RECUPERAR EL REEMBOLSO QUE PIDIÓ OTRA PERSONA EN MI NOMBRE?

Guamán señala que una vez que pase toda esta situación y el gobierno revise los documentos, sí pueden regresar el dinero con intereses, pero esto se dará cuando terminen las investigaciones, que pueden durar entre ocho semanas y un año.

Advirtió que, para estos casos, lo mejor es solicitar la ayuda de un especialista como un abogado, un contador público autorizado y el enrolled agent, una licencia que da IRS a profesionales para representar a personas con este tipo de inconvenientes. No se recomienda pedir la ayuda de su preparador de impuestos regular porque no tiene poder ni licencia para hacer ello.

PASOS PARA ACTUAR DE INMEDIATO CUANDO ALGUIEN PIDIÓ UN REEMBOLSO A TU NOMBRE

Si alguien presentó una declaración al IRS pidiendo un reembolso usando tus datos, debes tratarlo como robo de identidad tributaria y actuar de inmediato siguiendo estos pasos.

1. Confirma el problema con el IRS

Si tu e-file fue rechazado porque “ya hay una declaración presentada con tu SSN”, eso es una señal clásica de fraude.

También puede que recibas una carta del IRS sobre una declaración que no reconoces (por ejemplo: avisos pidiendo verificar tu identidad). En ese caso, sigue las instrucciones de la carta para llamar o verificar tu identidad en línea.

2. Presenta el Formulario 14039 (Identity Theft Affidavit)

El IRS pide que las víctimas de robo de identidad tributaria presenten el Form 14039, “Identity Theft Affidavit”.

Puedes completarlo:

En línea a través de IdentityTheft.gov (la web oficial de la FTC), que envía electrónicamente el formulario 14039 al IRS.

imprimir el Form 14039 desde IRS.gov, llenarlo a mano y enviarlo por correo o fax a la dirección indicada en el propio formulario o en la carta del IRS.

En el formulario marcarás que “alguien usó mi información para presentar impuestos” y explicarás cómo te enteraste (el más usual: “mi declaración electrónica fue rechazada el xx/xx/xxxx”).

3. Presenta tu declaración verdadera en papel

Si aún no has declarado, prepara tu declaración correcta y envíala en papel (no electrónicamente), adjuntando el Form 14039 detrás de la declaración.

Envíala a la dirección del IRS que corresponda a tu estado o la que indique el instructivo del formulario/aviso.

4. Reporta el robo de identidad y protege tu crédito

Haz un reporte en IdentityTheft.gov (FTC); allí recibirás un plan de recuperación y ese reporte sirve también como respaldo para otros trámites.

Coloca una alerta de fraude o un congelamiento de crédito en las tres agencias principales (Equifax, Experian y TransUnion) para reducir el riesgo de más cuentas fraudulentas.

5. Pide copia de la declaración fraudulenta (si la necesitas)

Si quieres ver qué información usaron, el IRS permite solicitar copia de la declaración fraudulenta mediante el Form 4506-F (“Request for a Copy of a Fraudulent Tax Return”).

Este formulario se envía por correo o fax según las instrucciones del IRS.

6. Qué esperar después

Una vez que el IRS recibe tu Form 14039 y tu declaración correcta, inicia un proceso para eliminar la declaración fraudulenta, procesar tu declaración real y emitir tu reembolso si corresponde.

El trámite puede tardar desde unos 3 meses hasta casi un año, dependiendo de la complejidad del caso.

Si el IRS te avisa que tu declaración “ya fue presentada y aprobada”, podrías ser víctima de robo de identidad tributaria; te contamos cómo reaccionar a tiempo (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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