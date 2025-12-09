Si tienes bajos ingresos o moderados, ¿sabías que hay un crédito tributario que puedes usar para reducir el impuesto federal que adeudas o aumentar tu reembolso? Se trata del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), un beneficio fiscal para personas y familias con escasos o moderados recursos económicos en Estados Unidos. ¿Quiénes pueden calificar? ¿Qué edad mínima y máxima deben tener para acceder a él? A continuación, lo que necesitas saber.

Vale precisar que el EITC es un crédito reembolsable; es decir, primero reducirá el impuesto que debes y, si el crédito es mayor que ese impuesto, la diferencia se te devolverá como reembolso. El monto del crédito depende principalmente de tus ingresos de trabajo, tu estado civil para efectos de la declaración y de cuántos hijos que califican tienes, si en caso los hay.

El IRS entregará un crédito muy importante para quienes califiquen. Dependiendo de esos ingresos, podrán recibir un monto de hasta US$8,046 (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN CALIFICAR PARA EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS DEL TRABAJO?

Los trabajadores que tengan ingresos bajos a moderados quizás podrían ser elegibles para reclamar el Crédito tributario por ingreso del trabajo. La cantidad del crédito puede cambiar si tienen hijos dependientes, está incapacitado o si reúne otros criterios.

Si consideras que puedes calificar, estos son los requisitos que debes:

Haber devengado/generado ingresos: El ingreso del trabajo incluye todos los ingresos y salarios tributables que recibiste al trabajar para otra persona, por tu propia cuenta o por un negocio o granja que seas el dueño.

Edad: "Debes tener 25 años y no más de 65 si vas a solicitar el crédito sin algún menor dependiente. Y si lo vas a reclamar presentando una declaración de forma conjunta y sin algún menor dependiente, entonces al menos una de las personas en la declaración debe cumplir con ese requisito de edad", precisa Univision Noticias.

Tener un número de Seguro Social: Este debe ser válido para la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las prórrogas).

Este debe ser válido para la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las prórrogas). Ser un ciudadano estadounidense o extranjero residente por todo el año: Si es una declaración conjunta, incluye a su cónyuge e hijos dependientes que aparezcan en la declaración de impuestos.

Si es una declaración conjunta, incluye a su cónyuge e hijos dependientes que aparezcan en la declaración de impuestos. No presentar el Formulario 2555 (ingresos devengados en el extranjero, en inglés): Tampoco haber registrado ingresos por tus inversiones por encima de US$11,950 en el año tributario 2025.

Tampoco haber registrado ingresos por tus inversiones por encima de US$11,950 en el año tributario 2025. Si estás separado de tu cónyuge y no presentas una declaración de impuestos conjunta: Cumplir con ciertas reglas.

Cumplir con ciertas reglas. Conoce más detalles sobre los requisitos para los que buscan calificar a este crédito, simplemente haciendo clic aquí.

IMPORTANTE: Los miembros de la milicia y del clero deben revisar las reglas especiales sobre el EITC si quieren solicitarlo, ya que utilizar este crédito le podría afectar otros beneficios gubernamentales que reciba, precisa el IRS.

Para calificar, solamente debes cumplir determinados requisitos (Foto: Freepik / AFP)

MONTOS CLAVE PARA ACCEDER AL EITC

Conoce los montos que fijó el Servicio de Impuestos Internos para tener en cuenta el momento que declares, ya sea de forma individual o como cabeza de hogar. Dependiendo de esos ingresos podrán otorgarte el crédito en su totalidad o si se irán reduciendo.

Nro. de hijos Monto máximo que podrías recibir Te darán todo el crédito si ganaste al menos Te darán parte del crédito si ganaste No recibirás nada si ganaste más de 0 US$649 US$8,490 US$10,620 $19,104 1 US$4,328 US$12,730 US$23,350 US$50,434 2 US$7,152 US$17,880 US$23,350 US$57,310 3 a más US$8,046 US$17,880 US$23,350 US$61,555

Ahora si eres casado y declaras de forma conjunta, estos son los ingresos mínimos que fija el IRS para dar el crédito en su totalidad o si este se va reduciendo:

Nro. de hijos Monto máximo que podrías recibir Te darán todo el crédito si ganaste al menos Te darán solo parte del crédito si ganaste No recibirás nada si ganaste más de 0 US$649 US$8,490 US$17,730 US$26,214 1 US$4,328 US$12,730 US$30,470 US$57,554 2 US$7,152 US$17,880 US$30,470 $64,430 US$8,046 US$17,880 US$30,470 US$68,675

LO QUE DEBES HACER PARA RECLAMAR EL EITC

Para reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo debes presentar el formulario 1040. Si tienes menores o hijos calificados, anexa el formulario EIC (Crédito por Ingreso Ganado o Earned Income Credit en inglés).

¿EL PAGO DEL REEMBOLSO ES INMEDIATO?

Si reclamas este crédito, tu reembolso se podría demorar. El IRS informa que conforme a la ley, “tenemos que esperar hasta mediados de febrero para poder emitir reembolsos a contribuyentes que reclaman el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo”.

