Son contados casos de personas que deciden intervenir cuando observan que un inmigrante latino está siendo interceptado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . José de Jesúis Ortega y Daniella Dávila, dos asistentes médicos, tuvieron la valentía de evitar el arresto de un personal de jardinería de la clínica donde trabajan. Sin embargo, ahora están enfrentando cargos por su accionar.

Se trata del caso de Dennis Guillén, un jardinero que intentó esconderse en Ontario Advance Surgical Center al presenciar autoridades migratorias . Aunque intentó aferrarse al marco de una puerta, los agentes lograron detenerlo debido a su fuerza excesiva.

En videos difundidos por las redes sociales, se observa cómo parte del personal médico de la clínica en mención intentaban evitar la detención de Dennis. Entre ellos, se encontraban Jorge y Daniela, pero sus esfuerzos fueron en vano.

José y Danielle forman parte del equipo médico de Ontario Advance Surgical Center. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Solicitan que se retiren todos los cargos

José y Daniella no imaginaron que su intento de evitar el arresto del jardinero provocaría que fueran imputados por enfrentar a los agentes de ICE y otros cargos. Por esta razón, no dudaron en alzar su voz de protesta para evitar que todos sus cargos en su contra sean retiradas.

“No pueden estar golpeando a una persona y tratar de llevársela. Actuaron de una manera muy agresiva. Aunque sean (agentes) judiciales o federales, no tienen ningún derecho de tratar a la humanidad de esa manera”, declaró José a Noticias Telemundo.

El momento exacto que ambos asistentes médicos intentan evitar la detención del jardinero Dennis. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Según el medio citado, el Departamento de Justicia del Distrito Central de California desestimó los delitos graves de conspiración y agresión hacia las autoridades migratorias para ambos asistentes médicos, pero fueron acusados de un delito de acoso.

Ahora, José de Jesús y Daniella están a la espera de su próxima cita en octubre para conocer si la acusación en su contra quedará sin efecto o tendrán que afrontar las “consecuencias”. Mientras tanto, ambos siguen realizando sus labores en la clínica donde trabajan.