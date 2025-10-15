Las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump han provocado que muchas familias inmigrantes se separen en Estados Unidos. En un reciente caso, un hombre de origen mexicano optó por “ autodeportarse ” de este país, debido al profundo temor que siente ante los constantes operativos realizados por los agentes federales de inmigración.

Te contaré la historia de Fidel Rivera, un hombre que residió últimamente en Carolina del Norte, pero ha vivido en Estados Unidos por más de 30 años. Eso le ha permitido formar una familia con Jenni Rivera, la cual lleva casado 17 años y tuvo dos hijas.

Esta familia creyó que se habían establecido en este país y se mantendrían unidos para seguir creciendo; sin embargo, las leyes migratorias destruyeron sus planes en conjunto. Ahora, Fidel tuvo que abandonar a su esposa e hijas para retornar a México.

Fidel tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar a su esposa e hijas para no terminar bajo custodia de ICE. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

“No se trata de mí, se trata de mi familia. Mi esposa y mis hijas son ciudadanas estadounidenses. Solo quiero lo mejor para ellas. Todo padre debería poder esta con su familia”, expresó con tristeza el latino.

Existía una opción que miles de inmigrantes afrontan cuando son detenidos: permanecer bajo custodia de ICE e intentar conseguir su liberación mediante una buena representación legal. Sin embargo, Jenni consideraba que se convertiría en una experiencia traumática para su esposo.

“Fidel es un ser humano increíble. No quería verlo arrestado y retenido en un centro de detención, sabiendo lo que ocurre en esos lugares. Si le quebrantaban el espíritu o si salía diferente, simplemente no podría soportarlo”, declaró.

En distintas zonas de Estados Unidos se está reportando la presencia de agentes federales de inmigración. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Extrañará a su familia

Fidel Rivera también era consciente de qué podría esperarle en caso se arrestado por las autoridades migratorias. Por eso, optó salir voluntariamente de Estados Unidos, sabiendo que eso lo separará de las personas que ama.

“Lo que más voy a extrañar son los partidos de fútbol con mis hijas. Ahí es donde encontré mi paz. En los partidos no pienso en los problemas del trabajo, no pienso en lo que tengo que arreglar en casa. Eso es lo que más voy a extrañar”, dijo.

Esta situación que se presentó de manera inesperada en esta familia ha ocasionado que se tomen otras decisiones. Jenni aseguró que planea jubilarse con anticipación y, con el dinero recaudado, usarlo para reencontrarse con su esposo e iniciar una nueva vida en otro país.

“Estados Unidos está perdiendo dinero con familias como la nuestra. Esto no tiene sentido”, puntualizó.