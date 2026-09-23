Durante años, Zoe De La Paz construyó en Chicago una vida que parecía estable. A sus 26 años trabajaba como diseñadora mecánica en una empresa de ingeniería y ganaba alrededor de $75,000 al año, pero detrás de esa seguridad había una sensación de inconformidad que la llevó a cuestionarse si quería continuar en ese camino profesional.

Las cosas cambiaron en 2024, cuando visitó a una amiga que tenía un empleo temporal en el Parque Nacional Yellowstone. La experiencia con el entorno natural y el estilo de vida de su amiga hizo que De La Paz comenzara a pensar en un cambio.

“Fue lo que me hizo darme cuenta de que la vida es demasiado corta y de que era muy infeliz en mi trabajo corporativo”, contó la joven a CNBC Make It.

A comienzos de 2026 empezó a buscar actividades prácticas y creativas dentro del parque. En ese proceso encontró un puesto relacionado con la costura, encargado de reparar los uniformes utilizados por los empleados de Yellowstone. Su experiencia previa como cosplayer durante la adolescencia y el trabajo de vestuario que realizó para los bailarines de respaldo de la gira de The Weeknd la llevaron a aceptar la oportunidad.

Actualmente trabaja para Xanterra Travel Collection, una empresa privada que administra hoteles, restaurantes, excursiones y otros servicios dentro del parque. Su salario es de $19.25 por hora, con una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. Entre sus tareas están coser parches, reparar broches y cambiar botones y cierres de prendas utilizadas por trabajadores de áreas como limpieza, seguridad y excursiones.

Su trabajo consiste principalmente en reparar uniformes utilizados por miles de trabajadores del parque. (Foto: @zoeternal_ / Instagram)

¿Cuánto paga por vivir en Yellowstone?

Uno de los aspectos que más diferencia su nueva vida de la anterior es el costo de alojamiento. La joven vive en un dormitorio para empleados ubicado en Mammoth Village, dentro de Yellowstone, por el que paga $96 al mes. El monto se descuenta automáticamente de su salario e incluye una habitación compartida por hasta tres personas, además de Wi-Fi y servicios básicos.

El alojamiento cuenta con baños comunitarios, lavandería y áreas comunes. Para llegar al trabajo, De La Paz utiliza un transporte que tarda unos 15 minutos desde su residencia hasta las instalaciones donde desarrolla sus labores en Gardiner, Montana. También asegura que otros gastos cotidianos, incluida la alimentación, son considerablemente más bajos que los que tenía en la ciudad.

Aunque ahora gana menos que en su antiguo empleo de Chicago, considera que el cambio compensa la diferencia económica.

“El intercambio realmente vale la pena para mí porque puedo vivir en uno de los lugares más hermosos del mundo”, afirmó.

Actualmente gana $19.25 por hora y paga $96 mensuales por una vivienda para empleados. (Foto: @zoeternal_ / Instagram)

Una vida más cerca de la naturaleza

La joven, que se describe a sí misma como una “chica de ciudad”, también destaca el vínculo desarrollado con el entorno.

“Realmente siento que estoy conectada y viviendo con la naturaleza, y no [como] este ser separado que vive fuera de la naturaleza y que luego elige cuándo sumergir los pies en ella”, explicó.

Durante sus días libres aprovecha actividades gratuitas o de bajo costo, como montar a caballo, participar en caminatas grupales y hacer excursiones. Entre sus salidas también estuvo un viaje al Cody Rodeo, en Wyoming. Además, sus familiares y amigos pueden alojarse en su habitación del parque por apenas $5 la noche cuando la visitan.

Aunque su contrato termina a finales de septiembre, la joven asegura que vivir en contacto con la naturaleza cambió su vida. (Foto: @zoeternal_ / Instagram)

“Estar aquí ha cambiado mi vida”, dijo; sin embargo, su experiencia en Yellowstone está a punto de entrar en una nueva etapa: su contrato temporal termina a finales de septiembre y todavía no ha decidido cuál será su siguiente paso.

Por ahora, la joven evalúa algunas oportunidades de costura para películas y conciertos en Los Ángeles, además de trabajos de vestuario en Nueva York.

“Da miedo pensar que hace menos de seis meses estaba trabajando en mi empleo corporativo, registrando mi entrada con mi tarjeta, y ahora es como: ¿qué sigue?”, señaló. “Sé que, sin importar dónde termine, el trabajo que haré seguirá teniendo que ver con estar detrás de una máquina de coser. Estoy emocionada por lo que viene”.