Los controles de alcoholemia volverán a reforzarse este fin de semana en Los Ángeles como parte de la estrategia para reducir los accidentes relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Si vives en la ciudad o te mueves a diario por el sur de L.A. o el Valle de San Fernando, y tienes pensado salir entre el 10 y el 12 de julio —ya sea a una reunión familiar, una quinceañera, un partido de fútbol en el parque, a cenar en tu marisquería o taquería favorita, o simplemente de regreso del trabajo—, te conviene conocer con anticipación dónde estarán los operativos y en qué horarios se realizarán para evitar contratiempos, multas costosas y, sobre todo, para conducir de manera responsable y proteger a tu familia en las calles de la ciudad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los puntos de control y los patrullajes especiales se instalarán en zonas donde históricamente se han registrado más accidentes y arrestos vinculados con conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además de detectar posibles casos de conducción en estado de ebriedad, los agentes también verificarán que los automovilistas cuenten con una licencia de conducir válida y que respeten las normas básicas de tránsito.

LAPD realizará un DUI checkpoint durante el fin de semana (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LOS ÁNGELES CONFIRMA CONTROLES DE ALCOHOLEMIA DEL 10 AL 12 DE JULIO

Las autoridades informaron que los operativos estarán distribuidos entre patrullajes de saturación y un punto fijo de control de alcoholemia. El objetivo es aumentar la presencia policial en sectores considerados de mayor riesgo y prevenir incidentes durante el fin de semana, especialmente en áreas donde se concentra buena parte de la comunidad latina que suele desplazarse para trabajar, hacer compras, asistir a misa, ir al swap meet o reunirse con amigos y familiares.

CRONOGRAMA DE OPERATIVOS

A continuación, el cronograma de los controles anunciado para esos días:

Fecha Tipo de operativo Horario Lugar Viernes 10 de julio Patrullaje de saturación 6:00 p. m. a 12:00 a. m. Divisiones 77th y Southeast Viernes 10 de julio Control de alcoholemia 6:00 p. m. a 11:00 p. m. Van Nuys Boulevard y Oneida Avenue, Pacoima Domingo 12 de julio Patrullaje de saturación 12:00 p. m. a 8:00 p. m. División Foothill

Los patrullajes de saturación permiten que más unidades se desplacen por zonas específicas, deteniendo a conductores que muestren señales de manejo peligroso. El punto fijo en Pacoima se ubicará en una intersección muy transitada del Valle, por donde a diario circulan residentes que van y vienen del trabajo, de la escuela, de la iglesia, de mercados latinos y de pequeños negocios familiares.

¿QUÉ ZONAS ESTARÁN BAJO VIGILANCIA?

El patrullaje programado para el domingo abarcará varias comunidades atendidas por la Foothill Division del LAPD, muchas de ellas con una presencia importante de familias hispanas que viven y trabajan en el Valle de San Fernando. Entre ellas se encuentran:

La Tuna Canyon

Lake View Terrace

Pacoima

Shadow Hills

Sun Valley

Sunland

Tujunga

En estos vecindarios, donde es común ver reuniones en casa, carnes asadas en el patio, partidos de fútbol amateur y salidas en familia a comer tacos, birria o pupusas el fin de semana, los oficiales incrementarán la vigilancia para detectar conductores que representen un riesgo para la seguridad vial. Si sueles manejar por estas áreas para ir al trabajo, dejar a los niños, ir al mercado o visitar a tu familia, ten en cuenta que podrías encontrarte con más retenes y patrullas de lo habitual.

EL LAPD RECUERDA QUE EL ALCOHOL NO ES EL ÚNICO RIESGO

Un aspecto que las autoridades quisieron destacar es que conducir bajo los efectos de sustancias no se limita al consumo de bebidas alcohólicas.

Según explicó el LAPD, algunos medicamentos recetados y de venta libre pueden afectar la capacidad para conducir de manera segura. Asimismo, aunque la marihuana medicinal y recreativa es legal en California, manejar bajo su influencia sigue siendo un delito y puede tener consecuencias similares a las de conducir ebrio.

Por ello, la recomendación es sencilla: si cualquier sustancia puede alterar los reflejos, la concentración o el tiempo de reacción, lo más seguro es no ponerse al volante. Esto aplica tanto si piensas manejar por avenidas grandes como la Van Nuys Blvd o la Sepulveda, como si solo vas a “dar una vuelta rápida” por tu barrio en el Este o en el Valle.

¿CUÁNTO PUEDE COSTAR UNA PRIMERA CONDENA POR DUI?

Además de poner en riesgo la vida de otras personas, una condena por conducir bajo los efectos del alcohol puede tener importantes consecuencias económicas y legales. Para muchas familias latinas en Los Ángeles, un solo error al volante puede afectar el presupuesto del hogar durante meses, en una ciudad donde la renta, la gasolina y la comida ya son bastante costosas.

De acuerdo con estimaciones de autoridades y especialistas, una primera infracción por DUI (Driving Under the Influence) puede implicar los siguientes costos aproximados:

Consecuencia Detalle Multas y sanciones Promedio de US$13,500 entre multas, tarifas y penalidades Licencia de conducir Suspensión de la licencia y trámites posteriores para recuperarla Antecedentes Registro de la infracción y posibles consecuencias judiciales

Las cifras reflejan que el costo de una decisión equivocada puede ser mucho mayor que utilizar un conductor designado, pedir un ride por aplicación, usar transporte público o compartir un taxi después de una fiesta, un concierto o una noche de bar en el Downtown, Hollywood o el propio Valle.

Las multas por conducir en estado de ebriedad pueden ser realmente costosas en Los Ángeles (Foto: LAPD)

RECOMENDACIONES PARA EVITAR PROBLEMAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Si vas a conducir por Los Ángeles entre el 10 y el 12 de julio, vale la pena tener presentes estas recomendaciones:

No conduzcas si consumiste alcohol o cualquier sustancia que pueda afectar tus capacidades, aunque sientas que “todavía aguantas”.

Si tomas medicamentos, verifica si pueden interferir con la conducción o consulta con tu médico o farmacéutico.

Lleva contigo una licencia de conducir vigente y asegúrate de que tu auto cuente con seguro y luces en buen estado.

Respeta los controles policiales y sigue las instrucciones de los oficiales; mantener la calma y colaborar ayuda a que todo sea más rápido.

Si planeas consumir alcohol, organiza con anticipación un transporte alternativo, ya sea un conductor designado, un servicio de transporte por aplicación o un taxi.

Estos operativos forman parte de la estrategia permanente del LAPD para reducir los accidentes relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas en Los Ángeles. Conocer los horarios y las zonas donde habrá controles permite planificar mejor los desplazamientos, pero el mensaje principal sigue siendo el mismo: la mejor forma de evitar sanciones y proteger a todos en la vía es conducir siempre en condiciones seguras y sobrio.

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