Los pasajeros de la línea 1 del Metro de Nueva York que viajen desde Washington Heights, Inwood, Harlem o el área de Columbia University hacia Midtown y downtown deberán planificar sus trayectos con anticipación. La estación 125 St, ubicada en Broadway y West 125th Street, tendrá modificaciones operativas por trabajos de rehabilitación programados por la Metropolitan Transportation Authority (MTA). Del sábado 24 de octubre al viernes 18 de diciembre de 2026, los trenes 1 en dirección sur pasarán de largo por esa parada. El ajuste afectará a residentes, trabajadores, estudiantes y familias que se movilizan a diario por West Harlem, Manhattanville y Morningside Heights, sectores donde el subway sigue siendo una pieza central de la rutina cotidiana.

La medida no implica un cierre total del acceso ferroviario en 125 St. Los servicios que circulen hacia uptown mantendrán su parada habitual, mientras que quienes se dirijan a Midtown, Times Square, Penn Station o South Ferry deberán continuar hasta otra estación para regresar en sentido norte. Durante sábados y domingos, la operación será más limitada: el 1 funcionará como expreso entre 137 St-City College y 96 St, dejando sin servicio varias paradas intermedias. La recomendación para los viajeros es salir con tiempo adicional, consultar las alertas antes de llegar al andén y considerar una ruta en autobús si el itinerario incluye niños, compras, equipaje o conexiones importantes.

La estación 125 St de la línea 1 se encuentra en Broadway y West 125th Street, junto al campus Manhattanville de Columbia University y cerca de uno de los corredores más concurridos de West Harlem. Se trata de una parada elevada y local, situada sobre el Manhattan Valley Viaduct.

La línea 1 del Metro de Nueva York es la que será afectada con estos cambios y trabajos ya planificados (Foto: MTA)

¿QUÉ PASARÁ CON LA ESTACIÓN 125 ST?

El cambio principal es sencillo: los trenes 1 con dirección sur no se detendrán en 125 St mientras esté vigente el plan de obras.

La MTA realizará una rehabilitación del andén y de elementos de acero estructural. Las tareas se concentrarán en zonas expuestas a la lluvia, el viento, la nieve y otros factores climáticos, con el objetivo de preservar la infraestructura y mantener condiciones adecuadas de funcionamiento.

Aunque el ajuste para usuarios se extenderá entre el 24 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, la obra en el andén sur tendrá una duración mayor. Los trabajos comenzarían a finales de octubre y seguirían hasta el primer trimestre de 2027. Luego, el proyecto avanzaría hacia el lado norte de la parada.

Fecha o periodo Cambio previsto 24 de octubre de 2026 Comienzan los cambios de servicio anunciados 26 de octubre de 2026 Inicio previsto de los trabajos de rehabilitación Del 24 de octubre al 18 de diciembre Los trenes 1 hacia downtown omiten 125 St Primer trimestre de 2027 Finalización estimada de la rehabilitación del andén sur Después del andén sur Inicio de la rehabilitación del andén norte

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL TREN 1?

La modificación variará según el día de la semana. Por eso, es importante tener claro cuándo se viaja y cuál es el destino final.

De lunes a viernes, los trenes 1 rumbo a downtown mantendrán su recorrido habitual, pero no abrirán sus puertas en 125 St. Los pasajeros que necesiten llegar a esa parada podrán seguir hasta 116 St-Columbia University, cambiar a un servicio que circule hacia uptown y regresar una estación.

116 St-Columbia University está ubicada en Broadway y West 116th Street. Desde allí también es posible acceder al M60 SBS, una opción utilizada con frecuencia por quienes se trasladan hacia LaGuardia Airport.

Durante los fines de semana, el cambio será más amplio. Los trenes 1 en dirección sur circularán de forma expresa entre 137 St-City College y 96 St. Esto significa que no realizarán detenciones en las paradas intermedias, incluida 125 St.

Quienes necesiten llegar a 125 St un sábado o domingo deberán permanecer a bordo hasta 96 St, cambiar a un tren que vaya hacia uptown y volver hacia Harlem. En esa estación también están disponibles las líneas 2 y 3, lo que puede facilitar los desplazamientos desde Brooklyn o desde otras zonas del West Side.

Periodo Servicio de la línea 1 hacia downtown Lunes a viernes Opera normalmente, pero omite 125 St Sábados y domingos Opera como expreso entre 137 St-City College y 96 St Para llegar a 125 St entre semana Cambia a un tren 1 hacia uptown en 116 St-Columbia University Para llegar a 125 St los fines de semana Cambia a un tren 1 hacia uptown en 96 St

En otras palabras, si viajas hacia downtown y tu destino está en 125 St, no tendrás que salir del sistema ni pagar una tarifa adicional. Será necesario continuar hasta la estación indicada, cruzar al andén contrario y abordar el siguiente servicio rumbo al norte.

ALTERNATIVAS PARA LLEGAR A 125 ST

La línea 1 no es la única opción para llegar al corredor de 125th Street. Esto puede resultar útil para quienes trabajan en Harlem, visitan comercios, estudian en la zona, tienen una cita médica o necesitan cruzar entre West Harlem, Central Harlem, East Harlem y el Bronx.

Las líneas de metro cercanas que pueden funcionar como alternativa son:

A

B

C

D

2

3

4

5

6

También habrá opciones en autobús, en especial para los viajeros que prefieran evitar el regreso en tren o necesiten moverse a lo largo de 125th Street.

Autobús Cómo puede ayudar M4 Tiene paradas cerca de 110 St, 116 St y 137 St de la línea 1 M104 Recorre parte del West Side y conecta Midtown con el área de 125 St M125 Circula por 125th Street y une Manhattanville con The Hub, en el Bronx, por Willis Avenue

El M125 puede ser una alternativa directa para cruzar 125th Street. Su ruta pasa por Amsterdam Avenue, Frederick Douglass Boulevard, Madison Avenue y Third Avenue, antes de continuar hacia The Hub, en el Bronx.

Para quienes viven, trabajan o estudian en el West Side, el M104 puede servir para desplazarse entre Times Square y Upper Manhattan. Sin embargo, los tiempos de viaje pueden variar por el tráfico en Broadway, Amsterdam Avenue y el entorno de 125th Street, por lo que es aconsejable revisar el estimado de llegada antes de salir.

OBRAS Y ACCESIBILIDAD

La rehabilitación del andén forma parte de una intervención más amplia prevista para modernizar la estación y adecuarla a los requisitos de accesibilidad establecidos por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, conocida como ADA.

La MTA y Columbia University anunciaron una alianza público-privada para financiar parte de este proyecto. La universidad aportará US$33 millones destinados a mejoras que incluyen tres ascensores, escaleras mecánicas más anchas en el lado oeste de Broadway y reparaciones de infraestructura.

El plan contempla:

Un ascensor entre la calle y el mezzanine.

Dos ascensores entre el mezzanine y los andenes.

Escaleras mecánicas reconstruidas y ampliadas.

Mejoras de conservación en distintas áreas del complejo.

La construcción de la iniciativa de accesibilidad está prevista para comenzar en 2028, luego de la etapa de diseño, la licitación y las aprobaciones necesarias. Para residentes mayores, personas con discapacidad, padres que usan cochecitos y viajeros con maletas, la incorporación de elevadores supondrá un cambio relevante en una estación que actualmente no cuenta con acceso completo.

CAMBIOS PREVIOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Antes del periodo principal de la rehabilitación, la MTA programó ajustes de fin de semana para realizar inspecciones e instalar estructuras de protección.

Las fechas previstas fueron:

19 y 20 de septiembre.

26 y 27 de septiembre.

3 y 4 de octubre.

10 y 11 de octubre.

En esos días, los trenes 1 con dirección sur también circularían como expresos entre 137 St-City College y 96 St.

Si aparecen publicaciones previas, mensajes compartidos en redes sociales o avisos antiguos sobre interrupciones en la línea 1, es importante diferenciar esos ajustes de corta duración del calendario principal que comenzará el 24 de octubre. Esa precisión ayudará a evitar confusiones entre una modificación de fin de semana y la interrupción prolongada prevista para el otoño.

¿QUÉ REVISAR ANTES DE VIAJAR?

En Nueva York, los cambios de operación pueden variar por condiciones climáticas, trabajos adicionales, eventos especiales o ajustes de última hora. Si usas la línea 1 para llegar al trabajo, a clases, a una consulta médica o a otro compromiso, revisa el servicio antes de salir de casa.

Las opciones más útiles son:

MTA.info, para verificar alertas y trabajos programados.

La MTA App, con información de llegadas de trenes y autobuses en tiempo real.

Alertas por correo electrónico o mensajes de texto de la MTA.

El número 511, para conocer las condiciones de transporte en el área metropolitana.

Google Maps, Apple Maps o Citymapper, como apoyo para comparar rutas.

Para quienes pasan por 125 St con frecuencia, lo más conveniente será sumar algunos minutos al recorrido. De lunes a viernes, el cambio en 116 St-Columbia University permitirá regresar a la estación afectada. Los sábados y domingos, el punto de referencia será 96 St. Si necesitas evitar ese transbordo, revisa las opciones de los buses M4, M104 y M125, así como las estaciones de las líneas A, B, C, D, 2, 3, 4, 5 y 6 en el área de 125th Street.

La modificación no dejará aislada a 125 St, pero sí cambiará la rutina de quienes bajan hacia downtown por la línea 1. Para los pasajeros de Harlem y el West Side, consultar las alertas antes de salir será la mejor manera de evitar retrasos y llegar con mayor previsión.