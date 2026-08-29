Si esta semana te toca salir tarde de Manhattan para volver a Queens o Brooklyn o a donde sea que te dirijas, vale la pena mirar tu ruta antes de bajar al subway. La MTA anunció cambios nocturnos en las líneas N, Q, R y W por trabajos de mantenimiento FASTRACK, programados entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre. Las modificaciones se aplicarán aproximadamente de 9:30 p. m. a 5 a. m., una franja que suele coincidir con la salida de muchos trabajadores de restaurantes, hospitales, tiendas, oficinas, servicios de limpieza y otros empleos con turnos extendidos. También puede complicar el regreso de quienes salen de cenar, visitan familiares, van a un concierto o terminan una jornada larga en Midtown.

No será un cierre completo de las cuatro rutas durante toda la noche. Algunos trenes cambiarán de recorrido, otros operarán en tramos separados y la línea W terminará antes de lo habitual. La idea de la MTA es mantener conexiones disponibles mientras sus equipos realizan labores en vías, señales y otros elementos del sistema. Aun así, si tu trayecto normalmente depende de un viaje directo entre Astoria, Midtown, Downtown Brooklyn, Sunset Park o Coney Island, lo más prudente es salir con unos minutos de margen.

Revisa muy bien los cambios programados para que evites contratiempos al llegar a tu destino (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SERÁN LOS CAMBIOS?

La agencia informó que los trabajos forman parte de FASTRACK, un programa que permite concentrar tareas de reparación y mantenimiento durante varias noches. Es una intervención habitual en el subway, pero puede alterar bastante el viaje de quienes se mueven cuando la ciudad ya está más tranquila y las frecuencias suelen ser más espaciadas.

Dato Información 📅 Fechas Del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre 🕤 Horario afectado Aproximadamente de 9:30 p. m. a 5 a. m. 🚇 Líneas afectadas N, Q, R y W 📍 Área principal Manhattan, con impacto en Queens y Brooklyn 🛠️ Motivo Mantenimiento FASTRACK 🏢 Agencia Metropolitan Transportation Authority (MTA)

El cambio no será igual en todos los tramos. En algunos casos, el tren seguirá circulando, aunque por una ruta distinta; en otros, será necesario bajar y hacer conexión para continuar el viaje.

ASÍ FUNCIONARÁN LAS LÍNEAS

Línea N

La N operará en dos secciones durante las horas de trabajo:

Un tramo irá entre Ditmars Blvd y Queensboro Plaza , en Queens.

, en Queens. El segundo circulará entre Stillwell Av y Atlantic Av-Barclays Center , en Brooklyn.

, en Brooklyn. Para viajar hacia o desde Court Sq, se utilizará la ruta de la línea R.

Esto quiere decir que el N no cruzará Manhattan de punta a punta como ocurre habitualmente. Si sales de Astoria rumbo a Midtown, Lower Manhattan o Brooklyn, revisa desde qué estación te conviene hacer la conexión. Queensboro Plaza puede convertirse en un punto importante para reorganizar el viaje.

Si viajas con la línea N, es importante que revises las alternativas (Foto: MTA)

Línea Q

Los trenes Q seguirán operando entre Stillwell Av y 96 St, pero no lo harán por su recorrido habitual en determinados sectores.

Circularán por la línea D entre DeKalb Av y 47-50 Sts-Rockefeller Center.

entre DeKalb Av y 47-50 Sts-Rockefeller Center. Usarán la ruta de la F hacia y desde Lexington Av/63 St.

Para quienes viajan desde Brooklyn hacia Midtown o el Upper East Side, la recomendación es revisar el destino indicado en los paneles de la estación antes de abordar. Puede que el tren llegue, pero no pase por las mismas paradas que acostumbra durante el día.

La línea Q es una de las que tendrá modificaciones en el servicio del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

Línea R

El R funcionará entre 95 St y Atlantic Av-Barclays Center, aunque también tendrá cambios de ruta:

Pasará por la línea D entre DeKalb Av y West 4th St.

entre DeKalb Av y West 4th St. Se desviará por la F , con paso por Court Sq, hacia y desde Queens Plaza.

, con paso por Court Sq, hacia y desde Queens Plaza. Más tarde habrá una operación especial entre 95 St y Atlantic Av-Barclays Center .

. En ese segmento, la ruta será expresa entre 36 St y Atlantic Av-Barclays Center.

Si vives en Bay Ridge, Sunset Park, Downtown Brooklyn o viajas hacia Queens, revisa si tu estación quedará atendida por el servicio disponible y considera que podrías necesitar un transbordo adicional.

Línea W

La W tendrá un ajuste más sencillo: terminará su servicio más temprano durante esas noches.

La modificación puede sentirse sobre todo entre quienes usan esta línea para moverse entre Astoria, Midtown, Herald Square, Canal Street y Whitehall St. Si sueles tomarla de regreso a Queens después de trabajar, ir de compras o visitar Manhattan, conviene tener en mente otras opciones, como la N, R, 7, E, F o M, según el punto al que necesites llegar.

OPCIONES PARA CONTINUAR EL VIAJE

La MTA utilizará principalmente los trenes D y F para mantener conexiones que normalmente hacen la N, Q y R. No existe una única alternativa que funcione para todos: dependerá de tu estación de salida, la hora y el lugar donde termines el día.

Si normalmente tomas... Podrías encontrar... N Servicio dividido y conexiones mediante el R Q Desvíos por D y F R Desvíos por D y F, además de operación nocturna especial W Fin de servicio más temprano N, Q o R en Manhattan Conexiones por D, F y otras rutas según el destino

También pueden servir estaciones con acceso a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, C y E. Times Sq-42 St, por ejemplo, sigue siendo uno de los grandes centros de conexión de la ciudad. Sin embargo, si viajas tarde, con niños, bolsas de compras o después de un turno pesado, a veces una combinación con menos escaleras y menor caminata puede ser más conveniente que ir hasta Times Square.

Para quienes van entre Queens y Manhattan, el 7 puede ser útil desde Queensboro Plaza o Court Sq. En Brooklyn, Atlantic Av-Barclays Center y DeKalb Av ofrecen conexiones con varias líneas, aunque los tiempos de espera nocturnos suelen ser mayores.

RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR

Estos cambios no tienen por qué arruinar el trayecto, pero sí pueden alargarlo si uno se entera cuando ya está en la estación. Antes de salir, toma en cuenta lo siguiente:

Revisa tu recorrido si vas a viajar después de las 9:30 p. m.

Confirma si la N, Q, R o W mantiene el trayecto que necesitas.

Ubica una estación cercana con acceso a la D o la F.

Si debes hacer conexión, revisa el trayecto completo, incluido el último tramo hasta casa.

Sal con tiempo adicional si tienes una cita, un vuelo, un turno o una conexión importante.

Consulta las actualizaciones de la MTA antes de entrar al subway.

Presta atención a los anuncios y carteles dentro de las estaciones, porque pueden aparecer ajustes de último momento.