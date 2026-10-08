Si este fin de semana te toca trabajar, visitar a la familia o encontrarte con amigos al otro lado del East River, revisa cómo llegar antes de salir de casa. La línea L del Metro de Nueva York interrumpirá su conexión entre Brooklyn y Manhattan desde la noche del viernes 9 hasta la madrugada del lunes 12 de octubre de 2026. Para quienes suelen abordar en Williamsburg o Bushwick, el cambio supondrá organizar el trayecto con otros trenes o buses de reemplazo. No se trata de un cierre total: una parte del recorrido seguirá disponible, aunque el cruce directo entre ambos distritos quedará suspendido.

La medida permitirá realizar trabajos de mantenimiento en las vías e instalar nuevos equipos de comunicaciones. Este esquema ya se aplicó durante el primer fin de semana de octubre y volverá a afectar a los pasajeros que dependen de esta ruta para desplazarse por la ciudad.

El detalle que conviene tener claro es dónde terminará el servicio: los trenes circularán entre Canarsie–Rockaway Parkway y Lorimer Street, dentro de Brooklyn. Desde esa última estación no continuarán hacia Manhattan, donde tampoco estará disponible el recorrido habitual por la calle 14.

La línea L del Metro de Nueva York tendrá importantes interrupciones este fin de semana entre Brooklyn y Manhattan (Foto: AP) / John Minchillo

¿CUÁNDO COMIENZA LA SUSPENSIÓN DE LA LÍNEA L?

La interrupción empezará a las 11:15 p. m. del viernes 9 de octubre y finalizará, según lo previsto, a las 5:00 a. m. del lunes 12 de octubre de 2026. El tramo afectado comprende Lorimer Street–Eighth Avenue, en ambos sentidos. Todos los horarios corresponden a la hora local de Nueva York.

Dato Detalle Inicio Viernes 9 de octubre, a las 11:15 p. m. Finalización prevista Lunes 12 de octubre, a las 5:00 a. m. Tramo suspendido Lorimer Street, Brooklyn–Eighth Avenue, Manhattan Sentidos afectados Ambos Recorrido que seguirá funcionando Canarsie–Rockaway Parkway–Lorimer Street

Si sales el viernes por la noche, ten presente el horario del corte al organizar el regreso. Después de las 11:15 p. m., esta ruta dejará de ser una opción para volver directamente desde Manhattan.

BUSES GRATUITOS DE REEMPLAZO EN BROOKLYN

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) dispondrá de buses de reemplazo gratuitos identificados como T422. Su función será conectar las estaciones del área afectada con puntos donde los usuarios podrán acceder a otras rutas del subway.

Las paradas anunciadas son:

Lorimer St/Metropolitan Av: acceso al G y al tramo del L que permanecerá operativo.

Bedford Avenue: ubicada dentro del sector suspendido.

Marcy Avenue: conexión con los trenes J y M.

Hewes Street: acceso a los servicios J y M.

Broadway: enlace con el G.

Los puntos habilitados para hacer transbordo entre trenes y buses incluyen Lorimer St/Metropolitan Av, Hewes Street y Marcy Avenue. Estas alternativas permitirán desplazarse por el sector afectado, pero será necesario elegir otra conexión para continuar hacia Manhattan.

¿CÓMO CRUZAR DE BROOKLYN A MANHATTAN DURANTE EL CIERRE?

Las opciones anunciadas incluyen las líneas A y J, mediante un transbordo en Broadway Junction. También se prevé una extensión del M hasta 96 Street, con una conexión alternativa entre Myrtle–Wyckoff Avenues y 14 St/6 Avenue.

Punto de conexión en Brooklyn Alternativa Utilidad durante la suspensión Broadway Junction A o J Continuar hacia Manhattan después de hacer transbordo desde el L Myrtle–Wyckoff Avenues M Acceder al recorrido alternativo hacia Manhattan Marcy Avenue o Hewes Street J y M Abordar desde los puntos conectados por los buses T422

La elección dependerá de dónde comience el viaje y cuál sea el destino final. Para alguien que sale del este de Brooklyn, Broadway Junction puede resultar conveniente; quien se encuentra cerca de Myrtle–Wyckoff Avenues tendrá disponible el M.

Antes de decidir, revisa también cómo completarás el trayecto después de cruzar el río. Llegar a Manhattan no significa necesariamente quedar cerca del trabajo, de la casa de un familiar o del lugar donde acordaste encontrarte con amigos.

¿QUÉ ALTERNATIVAS HABRÁ EN MANHATTAN?

Para cubrir el corredor de la calle 14, las opciones anunciadas incluyen el L92, un bus de reemplazo gratuito, y el servicio M14A. Estos permitirán conectar con otras rutas en Eighth Avenue, Sixth Avenue y Delancey St–Essex St.

Zona o estación Conexiones anunciadas 14 St/8 Avenue A, C y E 14 St/6 Avenue F y M Delancey St–Essex St F, M y J Calle 14, entre First Avenue y Eighth Avenue L92 y M14A como alternativas al tramo suspendido

Si tu destino está sobre la calle 14, comprueba dónde debes bajar del tren que utilices desde Brooklyn. Según el punto al que te dirijas, podría ser necesario continuar en bus o realizar otro transbordo.

¿QUÉ REVISAR ANTES DE SALIR DE CASA?

Para quienes tienen un turno de fin de semana, una visita familiar o un compromiso que no pueden aplazar, lo importante es organizar el recorrido completo. Estas son las precauciones que conviene tomar:

Consulta el estado del L y los cambios programados para la hora de salida.

Compara las conexiones por Broadway Junction, Myrtle–Wyckoff Avenues, Marcy Avenue o Hewes Street.

Identifica el bus de reemplazo que corresponda: T422 en Brooklyn o L92 en Manhattan.

Comprueba las opciones de regreso, especialmente si vuelves el viernes por la noche o antes de las 5:00 a. m. del lunes.

Utiliza el planificador de la MTA y deja margen para los transbordos.

La reanudación está prevista para las 5:00 a. m. del lunes 12 de octubre. Hasta entonces, los trenes procedentes del este de Brooklyn llegarán a Lorimer Street, pero no seguirán hacia Manhattan. Consulta los avisos actualizados antes de dirigirte a la estación, ya que otros cambios del subway pueden modificar las conexiones disponibles.