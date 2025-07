El sueño de ingresar a los Estados Unidos para reencontrarse con su novio se convirtió en una pesadilla. Esta es la historia de Laritza López Rodríguez, una joven cubana de 25 años que cruzó la frontera desde México a inicios de mayo, pero fue detenida por la Patrulla Fronteriza. Eso no llamaría poderosamente la atención si no fuera por sus declaraciones. Y es que ella argumenta que los agentes la golpearon y maltrataron al punto de tener que ser operada de la pierna. Desde el centro de detención de ICE en Karnes City, Texas, ella dio detalles de lo que sucedió y de cuál es su estado actual de salud ya que afirma no recibe el tratamiento adecuado.

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y diversos operativos para que indocumentados no permanezcan en territorio estadounidense continúan acaparando la atención de todos, ya que en muchos casos se apela a la fuerza y medidas extremas para detener a hombres, mujeres y hasta niños.

Gerdys López, el prometido de la joven, conversó con Telemundo en Miami y explicó que “cuando ella cruza la frontera el 2 de mayo los oficiales de inmigración la detienen, usando toda su fuerza la empujan y ella cae al piso, sufriendo una fractura en la pierna”.

De acuerdo con la cubana, agentes de ICE la golpearon y maltrataron cuando cruzó de México a los Estados Unidos. (Foto: @Telemundo51Miami / YouTube)

Cubana narra lo que sucedió al ser detenida por ICE

Desde el centro de detención en Texas, Laritza López Rodríguez se comunicó con su novio y participó de la entrevista donde recordó todo lo que vivió ese día: “Se me torció mi pierna y sentí un ruido, como que se quebró mi rodilla, me caí al piso, me asusté muchísimo porque no podía mover ni la rodilla, ni el tobillo, ni los dedos del pie, solo sentía un dolor muy fuerte (...) lo único que hacía era llorar y suplicar. Me arrastraron porque ellos me decían que no era para tanto que podía caminar, me decían: ‘camina, camina que no es para tanto, puedes caminar, camina’”.

Sin embargo, la mujer ya tenía una grave lesión. “Ellos ignorando sus ruegos y dolor no le creían y les decían camina arrastrándola por el piso usando fuerza brutal”, comentó su prometido.

Tras horas de sufrimiento, fue atendida por un médico y le diagnosticaron una fractura en la tibia muy cerca de la rodilla producto de la caída, por lo que tuvo que ser operada.

Durante la entrevista con Telemundo, Gerdys López mostró las radiografías donde se aprecia la lesión. Además, narró que “le pusieron unos pines de acero incrustados al hueso de su tibia, estuvo 60 días cuando el médico diagnosticó. Por eso corre mucho riesgo de que su pierna quede tiesa”.

El novio de Laritza López Rodríguez mostró las radiografías donde se aprecia la fractura en al pierna. (Foto: @Telemundo51Miami / YouTube)

Cubana está a punto de ser deportada

“Ella con la pierna llena de hierro tuvo un viaje de 16 horas a Luisiana y cuando fue a subir al avión para ser deportada a Cuba el doctor dijo que no podía viajar y tuvieron que regresarla de nuevo, más horas en un bus, sin medicamento para el dolor”, argumentó su pareja.

Por el momento, la joven de 25 años se recupera de una segunda cirugía, pero tiene una orden de deportación.

Yandrey Rodríguez, abogado de migración y quien lleva su caso, indicó a Univision que según el informe médico, aún no recibe terapia para recuperar la movilidad de su pierna. Él solicitó que le fuera otorgada la libertad bajo supervisión por razones humanitarias, que le permita comenzar un tratamiento para volver a caminar.

“Yo creo que hay vías legales suficientes para ponerla en libertad bajo supervisión, que su familia se encargue de su tratamiento médico y logre recuperarse”, agregó.

Gerdys López teme que su pareja sea deportada a Cuba u otro país pese a su estado de salud. (Foto: @Telemundo51Miami / YouTube)

La versión de ICE sobre caso de cubana con pierna fracturada tras arresto

“Podemos confirmar que está bajo custodia de ICE a la espera de su deportación. No podemos dar detalles sobre su historial médico sin una exención de privacidad firmada por ella que nos autorice a divulgar esa información”, informó ICE mediante un comunicado difundido por la televisora.

Aunque Laritza y su prometido responsabilizan a las autoridades migratorias de su estado de salud, en el informe médico se detalla que la fractura sufrida por la joven ocurrió mientras escapaba de la Patrulla Fronteriza.

